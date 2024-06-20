РУС
Бойцы 46-й ОАБр FPV-дронами уничтожают бронетехнику оккупантов. ВИДЕО

Десантники 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ показали, как с помощью FPV-дронов отражают атаки российской бронетехники.

Соответствующее видео опубликовано на странице бригады, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты с ослиным упрямством продолжают разбивать свои бронированные лбы о наши FPV-дроны. Объезжают только что подбитую технику и раз за разом с обреченностью рабов подвергаются новым и новым попаданиям", - говорится в заметке.

Смотрите также: Десантики 46-й ОАБр отразили вражеский штурм на Марьинском направлении: уничтожено 13 единиц бронетехники оккупантов. ВИДЕО

