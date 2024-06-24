Окупант горить у переліску, а потім вибухає. ВIДЕО
Оператори дронів із 68-ї ОЄБр імені Олекси Довбуша ліквідували двох окупантів скидами боєприпасів із БПЛА.\
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах. На записі видно, що у результаті атак тіло одного із загарбників загорілося, а через кілька секунд вибухнуло.
