10 994 16

Окупант горить у переліску, а потім вибухає. ВIДЕО

Оператори дронів із 68-ї ОЄБр імені Олекси Довбуша ліквідували двох окупантів скидами боєприпасів із БПЛА.\

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах. На записі видно, що у результаті атак тіло одного із загарбників загорілося, а через кілька секунд вибухнуло.

Автор: 

армія рф (18528) знищення (8055) дрони (5337) 68 окрема єгерська бригада (85)
+14
Упражнение "рванул пердак" выполнено на отлично.
24.06.2024 13:18 Відповісти
+13
Сначала горела заспиртованная кожа. А потом огонь добрался до желудка где еше было пол литра спирта оттого и рвануло
24.06.2024 13:20 Відповісти
+12
Ємєля паабєдал сєлітрой.
24.06.2024 13:20 Відповісти
