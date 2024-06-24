Оккупант горит в перелеске, а затем взрывается. ВИДЕО

Операторы дронов из 68-й ОЕБр имени Олексы Довбуша ликвидировали двух оккупантов сбрасываниями боеприпасов с БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, что в результате атак, тело одного из захватчиков загорелось, а через несколько секунд взорвалось.

