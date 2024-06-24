РУС
Оккупант горит в перелеске, а затем взрывается. ВИДЕО

Операторы дронов из 68-й ОЕБр имени Олексы Довбуша ликвидировали двух оккупантов сбрасываниями боеприпасов с БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, что в результате атак, тело одного из захватчиков загорелось, а через несколько секунд взорвалось.

Также смотрите: Российское антидроновое ружье горит после атаки украинского дрона. ВИДЕО

армия РФ (20374) уничтожение (7737) дроны (4473) 68 отдельная егерская бригада (84)
Упражнение "рванул пердак" выполнено на отлично.
24.06.2024 13:18 Ответить
Сначала горела заспиртованная кожа. А потом огонь добрался до желудка где еше было пол литра спирта оттого и рвануло
24.06.2024 13:20 Ответить
Ємєля паабєдал сєлітрой.
24.06.2024 13:20 Ответить
душа орка вирвалася наружу...
24.06.2024 13:20 Ответить
Кричали жёнки их: ура!
И в воздух труселя бросали...(с)
24.06.2024 13:41 Ответить
Що гандоняра приплив .
24.06.2024 13:43 Ответить
Операторам дронів. і не тільки. Важко поранений окупант нам вигідніший, чим мертвий. Якщо, раптом, ваші "вчителі" вам цього не розказали...
24.06.2024 13:45 Ответить
То просто щі були прострочені. Накопичилися газіки, і пєрдак не витримав. Буває...
24.06.2024 13:57 Ответить
Это он от радости за родственников, которым будет за что побухать
24.06.2024 14:24 Ответить
гази
24.06.2024 14:26 Ответить
ого який перфоманс
24.06.2024 14:41 Ответить
Денацифікація пройшла успішно, все йде по плану.
24.06.2024 14:56 Ответить
Неконтрольоване поїдання рашистами, краденої в Україні їжі, призводить до таких наслідків! Написано ж у Писанні святому, не укради…
А воно, он, як неловко, у рашиста вийшло… Кара прийшла, і ФСЬО…
24.06.2024 15:39 Ответить
Єта взривная гойда.
24.06.2024 16:12 Ответить
Нє папа( дим білий...
24.06.2024 16:49 Ответить
24.06.2024 18:29 Ответить
 
 