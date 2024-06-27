Зеленський прибув із неоголошеним візитом до Львова: Вшанував пам’ять полеглих воїнів на Марсовому полі Личаківського кладовища. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Львова.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Львів. Марсове поле. Пам’ятаємо, якою є ціна свободи, незалежності та майбутнього для нашої держави. Ніколи не забудемо кожного й кожну, чиї сміливість і сила здобували волю для України", - йдеться в повідомленні.
За словами глави ОВА Максима Козицького, президент прибув на Львівщину із неоголошеним візитом.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, 27 червня відбудеться саміт ЄС, на якому Євросоюз та Україна підпишуть угоду з безпеки.
Топ коментарі
+23 Ig Shu
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+15 Yuri I #427530
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Цині́зм (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. cynisme, від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. cynicus - «цинік»; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. ϰυνισμός) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC нігілістичне ставлення до людської https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 культури та/або відверто зневажливе, зухвале ставлення до загальноприйнятих норм https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C моралі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 етики , до кого/чого-небудь, що має загальне визнання, повагу.
А на початку роліка поруч з ним - Садовий?
А нагадайте-но мені, коли Андрій Іванович (той, що Садовий) не почувався сухо та комфортно?
Він ще той жучило...
(Совковий але дуже підходить до нашого часу).
Припхався Зеленській до Львова у неділю в ранці. Дивно, нема зустрічальних.
Пішов пішки. На вулице Зеленій бачить старого охоронця якогось складу з берданкою. Підійшов і каже:
- Ви впізнали хто я?
- Ну впізнав і шо?
- Так я ж приїхав а нема зустрічальних.
- І шо?
- Ану пальніть у повітря, може люди вийдуть.
Сторож пальнув. На другому поверсі відчинилось вікно, з нього запитали:
- Шо трапилось?
- Зеленській приїхав.
- Ааааааа, - позіхнула людина та зачинила вікно.
Здивований Зеленській каже сторожу:
- Пальні у повітря ще раз.
На другому поверсі знов відчинилось вікно, з нього запитали:
- Шо трапилось?
- Зеленській приїхав.
- Так шо, ти з першого разу не влучив?