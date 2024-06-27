Зеленський прибув із неоголошеним візитом до Львова: Вшанував пам’ять полеглих воїнів на Марсовому полі Личаківського кладовища. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Львова.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Львів. Марсове поле. Пам’ятаємо, якою є ціна свободи, незалежності та майбутнього для нашої держави. Ніколи не забудемо кожного й кожну, чиї сміливість і сила здобували волю для України", - йдеться в повідомленні.

За словами глави ОВА Максима Козицького, президент прибув на Львівщину із неоголошеним візитом.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, 27 червня відбудеться саміт ЄС, на якому Євросоюз та Україна підпишуть угоду з безпеки.

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