Зеленский прибыл с необъявленным визитом во Львов: почтил память павших воинов на Марсовом поле Лычаковского кладбища. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом во Львов.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Львов. Марсово поле. Помним, какова цена свободы, независимости и будущего для нашего государства. Никогда не забудем каждого и каждую, чьи смелость и сила добывали свободу для Украины", - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА Максима Козицкого, президент прибыл на Львовщину с необъявленным визитом.

Напомним, по данным СМИ, 27 июня состоится саммит ЕС, на котором Евросоюз и Украина подпишут соглашение по безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз и Зеленский подпишут пакт о безопасности Украины на саммите лидеров ЕС, - Reuters