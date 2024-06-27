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Зеленский прибыл с необъявленным визитом во Львов: почтил память павших воинов на Марсовом поле Лычаковского кладбища. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом во Львов.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Львов. Марсово поле. Помним, какова цена свободы, независимости и будущего для нашего государства. Никогда не забудем каждого и каждую, чьи смелость и сила добывали свободу для Украины", - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА Максима Козицкого, президент прибыл на Львовщину с необъявленным визитом.

Напомним, по данным СМИ, 27 июня состоится саммит ЕС, на котором Евросоюз и Украина подпишут соглашение по безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз и Зеленский подпишут пакт о безопасности Украины на саммите лидеров ЕС, - Reuters

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) Львов (4595)


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Топ комментарии
+23
Це називається гіперпаскудством чи безмежною наглістю? В Маріуполь поїдь чи провідай родини "Азову", котрих ти здав, віслюк оманський.
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27.06.2024 10:06
+15
П
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27.06.2024 10:12
+14
І
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27.06.2024 10:13
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Це називається гіперпаскудством чи безмежною наглістю? В Маріуполь поїдь чи провідай родини "Азову", котрих ти здав, віслюк оманський.
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27.06.2024 10:06 Ответить
Цинік - це людина, яка демонстративно нехтує соціальними, культурними чи релігійними цінностями, а також моральними нормами та правилами поведінки.

Цині́зм (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. cynisme, від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. cynicus - «цинік»; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. ϰυνισμός) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC нігілістичне ставлення до людської https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 культури та/або відверто зневажливе, зухвале ставлення до загальноприйнятих норм https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C моралі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 етики , до кого/чого-небудь, що має загальне визнання, повагу.
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27.06.2024 13:20 Ответить
Це навіть не цинізм. Це, скорше, блюзнірство. Або хуцпа.
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27.06.2024 14:45 Ответить
П
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27.06.2024 10:12 Ответить
І
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Д
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27.06.2024 10:14 Ответить
О
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27.06.2024 10:15 Ответить
Р
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27.06.2024 10:17 Ответить
Вигулювати віслюків на місцях поховань наших героїв категорично заборонено. Але не гівняку.
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27.06.2024 10:24 Ответить
артист епта
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27.06.2024 10:25 Ответить
Треба поплескати кловану - він то любить
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27.06.2024 10:48 Ответить
і куди ж без дермака... на 20-тій секунді...
А на початку роліка поруч з ним - Садовий?
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27.06.2024 10:56 Ответить

А нагадайте-но мені, коли Андрій Іванович (той, що Садовий) не почувався сухо та комфортно?
Він ще той жучило...
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27.06.2024 14:41 Ответить
АНЕКДОТ.
(Совковий але дуже підходить до нашого часу).

Припхався Зеленській до Львова у неділю в ранці. Дивно, нема зустрічальних.
Пішов пішки. На вулице Зеленій бачить старого охоронця якогось складу з берданкою. Підійшов і каже:
- Ви впізнали хто я?
- Ну впізнав і шо?
- Так я ж приїхав а нема зустрічальних.
- І шо?
- Ану пальніть у повітря, може люди вийдуть.
Сторож пальнув. На другому поверсі відчинилось вікно, з нього запитали:
- Шо трапилось?
- Зеленській приїхав.
- Ааааааа, - позіхнула людина та зачинила вікно.
Здивований Зеленській каже сторожу:
- Пальні у повітря ще раз.
На другому поверсі знов відчинилось вікно, з нього запитали:
- Шо трапилось?
- Зеленській приїхав.
- Так шо, ти з першого разу не влучив?
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27.06.2024 11:05 Ответить
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27.06.2024 14:42 Ответить
Напевне проінспектує якість дороги до маєтку козицького
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27.06.2024 11:14 Ответить
Ждём "необъявленных" в Волчанске и Покровском.
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27.06.2024 12:04 Ответить
Мерзотники топчуть Святу Землю...
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27.06.2024 13:44 Ответить
кощунство....
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27.06.2024 14:31 Ответить
Типова хуцпа хабадника.
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27.06.2024 16:27 Ответить
А шо там це чмо там робило? Шкода, звичайно, що не знав. Я б його "зустрів", мудака.
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27.06.2024 22:58 Ответить
 
 