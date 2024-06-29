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Новини Відео Війна
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В одному з населених пунктів Росії наші єгері-десантники встановили прапор України. ВIДЕО

Воїни 71-ої окремої єгерської бригади Десантно-Штурмових військ Збройних Сил України за допомогою дрона встановили синьо-жовтий стяг в одному з населених пунктів Росії. Це зробили у день, коли наша держава відзначає День Конституції - 28 червня.

Відео оприлюднили Десантно-штурмові війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 116 ОМБр розгромили елітну повітряно-десантну бригаду окупантів у Вовчанську. ВIДЕО

Автор: 

росія (65883) прапор (486) 71 окрема єгерсько-десантна бригада (30)


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Топ коментарі
+16
Чия це ідея була? З офісу президента?
Певно маємо вигнати окупанта з наших земель, а не тролінг кацапні
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29.06.2024 11:13
+14
Дитячий садок. Там що командують якісь любітєлі 95 кварталу? Завоєватілі хрєнові. Прапор не сміття щоб його на всяку ***** навішувати. Ганьба!
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29.06.2024 11:33
+13
Краще б вибухівку туди доставили
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29.06.2024 11:23
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Її підпалювать треба, поки літній день...
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29.06.2024 11:12 Відповісти
Чия це ідея була? З офісу президента?
Певно маємо вигнати окупанта з наших земель, а не тролінг кацапні
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29.06.2024 11:13 Відповісти
Щоб що? Для переможних реляцій зекловуна?
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29.06.2024 11:15 Відповісти
Клас! Молодці!!!
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29.06.2024 11:17 Відповісти
Краще б вибухівку туди доставили
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29.06.2024 11:23 Відповісти
Ой ***,потужне боевое задание,бегите за медальками,а лучше постарайтесь вставить древк в того,кто разминировал Чонгар.
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29.06.2024 11:24 Відповісти
Дитячий садок. Там що командують якісь любітєлі 95 кварталу? Завоєватілі хрєнові. Прапор не сміття щоб його на всяку ***** навішувати. Ганьба!
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29.06.2024 11:33 Відповісти
сьогодні у телемарафоні цілий день показуватимуть.
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29.06.2024 11:35 Відповісти
Піпець... Обіржався... Молодці! Ранкова масова діарея у кацапні була знатна!
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29.06.2024 11:44 Відповісти
Прапор це звичайно добре, для картинки в земарафоні, але краще б туди пару кіло тротилу закинули!
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29.06.2024 11:45 Відповісти
Конфуз в России: четверть депутатов Госдумы подписалась в соцсетях на лже-поэта, публиковавшего нацистские стихи

АВТОР:
https://www.9tv.co.il/Author?id=2255 https://www.9tv.co.il/Author?id=2255 ЭЛЛА ГОРЕЦКАЯ

,


ЖУРНАЛИСТ, РЕДАКТОР


I


29 ИЮНЯ 2024


10:21

Российские антивоенные активисты создали в соцсети "Вконтакте" страничку вымышленного персонажа - пишущего на актуальные для современной России темы поэта Геннадия Ракитина.

Под видом произведений Ракитина они публиковали переводы немецких стихов времен нацистской Германии. Произведения стали пользоваться успехом: на Ракитина "подписалось" 95 депутатов Госдумы и 28 сенаторов, а самого автора наградили дипломом всероссийского конкурса патриотической поэзии.

Об этой истории https://echofm.online/opinions/ya-postigayu-smysl-byt-rossii-synom-kak-sotnya-deputatov-gosdumy-podruzhilas-s-fejkovym-z-poetom-kotoryj-vydaval-stihi-nemeczkih-naczistov-za-pa рассказал журналист Андрей Захаров . Проект "Геннадий Ракитин" вели его знакомые. "Все они люди антивоенные. Не поэты, но поэзией увлекаются и переводили стихи немецких поэтов с душой", - поделился Захаров.

По его словам, Геннадий Ракитин - полностью выдуманный персонаж. Даже его фотография сгенерирована при помощи нейросети.

Лже-поэт был не слишком плодотворным. Он написал всего 18 стихотворений за год. Одно из них, https://vk.com/rakitin75?w=wall812712070_105%2Fall называющееся "Лидер" , посвящено президенту России Владимиру Путину. Однако на самом деле это перевод стихотворения "Фюрер" Эберхарда Меллера, "убежденного нациста и антисемита, ставшего членом НСДАП еще до прихода Гитлера к власти".

В этом произведении автор обращается к национальному лидеру, предстающему в образе садовника, собирающего "плоды трудов тяжелых" - "солнце твоего бессмертья".

Захаров объясняет, что разница между оригинальными и переводными стихотворениями небольшая. "Германия заменена на Россию, а, например, "Безымянный штурмовик" стал "Безымянным бойцом ЧВК Вагнер", - пояснил журналист.

Кроме популярности со стороны депутатского корпуса, Ракитин заслужил признание и среди патриотической общественности. Лже-поэт заочно участвовал в поэтических конкурсах, посвященных СВО, и даже вышел в одном из них в полуфинал, получив почетную грамоту. Кроме этого, произведения Ракитина, как выразился Захаров, "пошли в народ". Их цитировали различные провоенные авторы и каналы, посвященные "z-поэзии".

Вчера авторы проекта "Геннадий Ракитин" устроили саморазоблачение, потому что у них "больше нет сил его вести". На страничке лже-поэта появилось https://vk.com/rakitin75?w=wall812712070_115%2Fall стихотворение следующего содержания :

Геннадий долго издевался
Над z-стихами на стене,
В итоге х** нарисовал он
Войне.

"И это не перевод нацистских стихов", - констатирует Андрей Захаров.
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29.06.2024 12:08 Відповісти
інженерам-операторам-спецназу - величезний ПЛЮС
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29.06.2024 13:32 Відповісти
наш Прапор должен маярить на кацапских руинах!!!..любых!!!
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30.06.2024 08:08 Відповісти
 
 