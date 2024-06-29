В одному з населених пунктів Росії наші єгері-десантники встановили прапор України. ВIДЕО

Воїни 71-ої окремої єгерської бригади Десантно-Штурмових військ Збройних Сил України за допомогою дрона встановили синьо-жовтий стяг в одному з населених пунктів Росії. Це зробили у день, коли наша держава відзначає День Конституції - 28 червня.

Відео оприлюднили Десантно-штурмові війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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