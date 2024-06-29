В одном из населенных пунктов России наши егеря-десантники установили флаг Украины. ВИДЕО

Воины 71-й отдельной егерской бригады Десантно-Штурмовых войск Вооруженных Сил Украины с помощью дрона установили сине-желтый флаг в одном из населенных пунктов России. Это сделали в день, когда наше государство отмечает День Конституции - 28 июня.

Видео обнародовали Десантно-штурмовые войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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