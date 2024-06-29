В одном из населенных пунктов России наши егеря-десантники установили флаг Украины. ВИДЕО
Воины 71-й отдельной егерской бригады Десантно-Штурмовых войск Вооруженных Сил Украины с помощью дрона установили сине-желтый флаг в одном из населенных пунктов России. Это сделали в день, когда наше государство отмечает День Конституции - 28 июня.
Видео обнародовали Десантно-штурмовые войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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Певно маємо вигнати окупанта з наших земель, а не тролінг кацапні
АВТОР:
https://www.9tv.co.il/Author?id=2255 https://www.9tv.co.il/Author?id=2255 ЭЛЛА ГОРЕЦКАЯ
,
ЖУРНАЛИСТ, РЕДАКТОР
I
29 ИЮНЯ 2024
10:21
Российские антивоенные активисты создали в соцсети "Вконтакте" страничку вымышленного персонажа - пишущего на актуальные для современной России темы поэта Геннадия Ракитина.
Под видом произведений Ракитина они публиковали переводы немецких стихов времен нацистской Германии. Произведения стали пользоваться успехом: на Ракитина "подписалось" 95 депутатов Госдумы и 28 сенаторов, а самого автора наградили дипломом всероссийского конкурса патриотической поэзии.
Об этой истории https://echofm.online/opinions/ya-postigayu-smysl-byt-rossii-synom-kak-sotnya-deputatov-gosdumy-podruzhilas-s-fejkovym-z-poetom-kotoryj-vydaval-stihi-nemeczkih-naczistov-za-pa рассказал журналист Андрей Захаров . Проект "Геннадий Ракитин" вели его знакомые. "Все они люди антивоенные. Не поэты, но поэзией увлекаются и переводили стихи немецких поэтов с душой", - поделился Захаров.
По его словам, Геннадий Ракитин - полностью выдуманный персонаж. Даже его фотография сгенерирована при помощи нейросети.
Лже-поэт был не слишком плодотворным. Он написал всего 18 стихотворений за год. Одно из них, https://vk.com/rakitin75?w=wall812712070_105%2Fall называющееся "Лидер" , посвящено президенту России Владимиру Путину. Однако на самом деле это перевод стихотворения "Фюрер" Эберхарда Меллера, "убежденного нациста и антисемита, ставшего членом НСДАП еще до прихода Гитлера к власти".
В этом произведении автор обращается к национальному лидеру, предстающему в образе садовника, собирающего "плоды трудов тяжелых" - "солнце твоего бессмертья".
Захаров объясняет, что разница между оригинальными и переводными стихотворениями небольшая. "Германия заменена на Россию, а, например, "Безымянный штурмовик" стал "Безымянным бойцом ЧВК Вагнер", - пояснил журналист.
Кроме популярности со стороны депутатского корпуса, Ракитин заслужил признание и среди патриотической общественности. Лже-поэт заочно участвовал в поэтических конкурсах, посвященных СВО, и даже вышел в одном из них в полуфинал, получив почетную грамоту. Кроме этого, произведения Ракитина, как выразился Захаров, "пошли в народ". Их цитировали различные провоенные авторы и каналы, посвященные "z-поэзии".
Вчера авторы проекта "Геннадий Ракитин" устроили саморазоблачение, потому что у них "больше нет сил его вести". На страничке лже-поэта появилось https://vk.com/rakitin75?w=wall812712070_115%2Fall стихотворение следующего содержания :
Геннадий долго издевался
Над z-стихами на стене,
В итоге х** нарисовал он
Войне.
"И это не перевод нацистских стихов", - констатирует Андрей Захаров.