Станом на зараз відомо про десятьох поранених у Харкові, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський розповів про наслідки російського удару по Харкову 30 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Сьогодні в Харкові – ще одне влучання російської керованої авіабомби. Був уражений поштовий термінал – звичайний цивільний об’єкт. Станом на зараз відомо про десятьох поранених. Усім надається необхідна допомога. Одна людина, на жаль, загинула. Мої співчуття всім рідним.

Ці їхні бомби – одна з ключових основ путінської здатності воювати. Чим швидше світ допоможе нам розібратись із російською бойовою авіацією, що запускає ці бомби, чим швидше ми зможемо завдати ударів – цілком справедливих, до речі – по російській військовій інфраструктурі, по військових аеродромах, тим ближче буде мир. Справжній мир.

Світ має достатню силу, щоб примусити Росію до миру. І зокрема в захисті Харківської області від російського наступу ми довели, що рішучість партнерів дійсно допомагає. Удари по російському прикордонню допомогли захистити життя. Так само допоможуть і подальші рішення – сміливі рішення, які повинні бути, яких ми потребуємо і про які говоримо постійно з нашими партнерами. Найближчими тижнями ми продовжимо комунікацію, щоб отримати необхідні рішення", - сказав Зеленський.

Як інформував Цензор.НЕТ, у неділю, 30 червня, російські загарбники скинули КАБ на цивільне підприємство, яке розташоване майже у центрі Харкова.

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