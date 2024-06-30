УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10316 відвідувачів онлайн
Новини Відео
1 633 9

Станом на зараз відомо про десятьох поранених у Харкові, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський розповів про наслідки російського удару по Харкову 30 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Сьогодні в Харкові – ще одне влучання російської керованої авіабомби. Був уражений поштовий термінал – звичайний цивільний об’єкт. Станом на зараз відомо про десятьох поранених. Усім надається необхідна допомога. Одна людина, на жаль, загинула. Мої співчуття всім рідним.

Ці їхні бомби – одна з ключових основ путінської здатності воювати. Чим швидше світ допоможе нам розібратись із російською бойовою авіацією, що запускає ці бомби, чим швидше ми зможемо завдати ударів – цілком справедливих, до речі – по російській військовій інфраструктурі, по військових аеродромах, тим ближче буде мир. Справжній мир.

Світ має достатню силу, щоб примусити Росію до миру. І зокрема в захисті Харківської області від російського наступу ми довели, що рішучість партнерів дійсно допомагає. Удари по російському прикордонню допомогли захистити життя. Так само допоможуть і подальші рішення – сміливі рішення, які повинні бути, яких ми потребуємо і про які говоримо постійно з нашими партнерами. Найближчими тижнями ми продовжимо комунікацію, щоб отримати необхідні рішення", - сказав Зеленський.

Як інформував Цензор.НЕТ, у неділю, 30 червня, російські загарбники скинули КАБ на цивільне підприємство, яке розташоване майже у центрі Харкова.

Читайте: Patriot не є ефективними у боротьбі з КАБами. Допомогти можуть ATACMS, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) звернення (620)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пішов нах чортило !
показати весь коментар
30.06.2024 20:13 Відповісти
Нах твої співчуття, недоносок сраний...
показати весь коментар
30.06.2024 20:16 Відповісти
Сьогодні що, день ЗЄбака? Примелькався вже.
показати весь коментар
30.06.2024 20:18 Відповісти
Пика та маячня якогось дегенерата а не першої особи держави.
показати весь коментар
30.06.2024 20:19 Відповісти
Бігом побіг на розбір завалів !
показати весь коментар
30.06.2024 20:26 Відповісти
як завжди вого забздюрене до білих соплєй
показати весь коментар
30.06.2024 20:47 Відповісти
Не спить ночами, про державу думає, і південноамериканська порошкова адженда білого кольору рослинного походження не має нічого дотичного до цього титана!
показати весь коментар
30.06.2024 21:16 Відповісти
Заї...ав вже ****...ти,роби вже нарешті щось,люди гинуть щодн
показати весь коментар
30.06.2024 22:40 Відповісти
А заодно, ****, розкажи, скільки ще вояків не повернулося з полону, зданих тобою у Маріку з Азовсталі.
Десять разів правий був Симон Петлюра, коли сказав, що небезпечніші за московських вошей київські гниди.
показати весь коментар
01.07.2024 08:07 Відповісти
 
 