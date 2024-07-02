Склад боєприпасів РФ знищено в окупованому Криму, - Олещук. ВIДЕО

Сили оборони України завдали удару по складу боєприпасів російських військ в окупованому Криму.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, передає Цензор.НЕТ.

"Вкотре "знищені" ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів та ліквідовують важливі військові об’єкти в глибокому тилу противника. 1 липня 2024 року українські пілоти завдали нищівного удару по складу боєприпасів у Криму", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 1 липня в окупованому Криму пролунали вибухи.

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