Склад боєприпасів РФ знищено в окупованому Криму, - Олещук. ВIДЕО
Сили оборони України завдали удару по складу боєприпасів російських військ в окупованому Криму.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, передає Цензор.НЕТ.
"Вкотре "знищені" ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів та ліквідовують важливі військові об’єкти в глибокому тилу противника. 1 липня 2024 року українські пілоти завдали нищівного удару по складу боєприпасів у Криму", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ввечері 1 липня в окупованому Криму пролунали вибухи.
Топ коментарі
+20 частный сектор
показати весь коментар02.07.2024 13:57 Відповісти Посилання
+18 Прощай немытая раССея
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+6 Amber
показати весь коментар02.07.2024 14:03 Відповісти Посилання
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техніки на територіі України 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
Как бандеровцев выгнали так туристическая мекка черноморья прямо засияла новыми красками