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Склад боєприпасів РФ знищено в окупованому Криму, - Олещук. ВIДЕО

Сили оборони України завдали удару по складу боєприпасів російських військ в окупованому Криму.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, передає Цензор.НЕТ.

"Вкотре "знищені" ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів та ліквідовують важливі військові об’єкти в глибокому тилу противника. 1 липня 2024 року українські пілоти завдали нищівного удару по складу боєприпасів у Криму", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 1 липня в окупованому Криму пролунали вибухи.

Читайте: Кібератака на російські інтернет-провайдери залишила без зв’язку 250 тисяч абонентів на окупованих територіях України

Автор: 

Крим (14185) знищення (7525) Олещук Микола (109) склад БК (63)


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Топ коментарі
+20
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02.07.2024 13:57 Відповісти
+18
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02.07.2024 14:09 Відповісти
+6
Украінським Воїнам щира подяка і респект за знищення кацапської
техніки на територіі України 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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02.07.2024 14:03 Відповісти
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02.07.2024 13:57 Відповісти
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02.07.2024 13:57 Відповісти
Ну, і дякувати Богові, за допомогу Українцям!!
Слава Україні!
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02.07.2024 14:00 Відповісти
Украінським Воїнам щира подяка і респект за знищення кацапської
техніки на територіі України 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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02.07.2024 14:03 Відповісти
Та хотькамніснєба, правда, кацапи?
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02.07.2024 14:05 Відповісти
склад бк. прямісінько всередені житлової забудови

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02.07.2024 14:08 Відповісти
Абсолютно ні. Житлова забудова на передньому плані, а склад десь далі за містом.
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02.07.2024 15:09 Відповісти
44°30'23.6"N 33°32'24.7"E яка тут житлова забудова? це військовий об'єкт і купа військової техніки поруч
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02.07.2024 15:15 Відповісти
жаль !!! искренне жаль !!!!
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02.07.2024 15:31 Відповісти
Так, дуже жаль якщо там щось вціліло.
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02.07.2024 16:52 Відповісти
Так и просится на туристические буклеты "Крым курортный. Русский. Зовущий"
Как бандеровцев выгнали так туристическая мекка черноморья прямо засияла новыми красками
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02.07.2024 14:08 Відповісти
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02.07.2024 14:09 Відповісти
Отменяйте дебильные ограничения и давайте больше ништяков,и войне конец.Байден!Шольц!Где томагавки!?Где Таурсы?!
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02.07.2024 14:19 Відповісти
Ну не знав що Шторми несуть знищені в Миргороді СУ-27..
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02.07.2024 14:46 Відповісти
Шкода, такі гарні макети, тепер знову прийдеться деревину та фарбу витрачати.
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02.07.2024 16:53 Відповісти
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02.07.2024 15:04 Відповісти
 
 