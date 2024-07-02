Склад боеприпасов РФ уничтожен в оккупированном Крыму, - Олещук. ВИДЕО

Силы обороны Украины нанесли удар по складу боеприпасов российских войск в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук, передает Цензор.НЕТ.

"В который раз "уничтоженные" вражеской пропагандой украинские самолеты продолжают успешно выполнять боевые задачи, наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов и ликвидируют важные военные объекты в глубоком тылу противника. 1 июля 2024 года украинские пилоты нанесли сокрушительный удар по складу боеприпасов в Крыму", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 1 июля в оккупированном Крыму прогремели взрывы.

Также читайте: ПВО ночью сбила 5 российских ракет и все "шахеды", - Воздушные силы