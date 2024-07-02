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Склад боеприпасов РФ уничтожен в оккупированном Крыму, - Олещук. ВИДЕО

Силы обороны Украины нанесли удар по складу боеприпасов российских войск в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук, передает Цензор.НЕТ.

"В который раз "уничтоженные" вражеской пропагандой украинские самолеты продолжают успешно выполнять боевые задачи, наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов и ликвидируют важные военные объекты в глубоком тылу противника. 1 июля 2024 года украинские пилоты нанесли сокрушительный удар по складу боеприпасов в Крыму", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 1 июля в оккупированном Крыму прогремели взрывы.

Также читайте: ПВО ночью сбила 5 российских ракет и все "шахеды", - Воздушные силы

Автор: 

Крым (26421) уничтожение (7197) Олещук Николай (107) склад БК (59)


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Топ комментарии
+20
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02.07.2024 13:57
+18
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02.07.2024 14:09
+6
Украінським Воїнам щира подяка і респект за знищення кацапської
техніки на територіі України 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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02.07.2024 14:03
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02.07.2024 13:57 Ответить
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02.07.2024 13:57 Ответить
Ну, і дякувати Богові, за допомогу Українцям!!
Слава Україні!
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02.07.2024 14:00 Ответить
Украінським Воїнам щира подяка і респект за знищення кацапської
техніки на територіі України 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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02.07.2024 14:03 Ответить
Та хотькамніснєба, правда, кацапи?
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02.07.2024 14:05 Ответить
склад бк. прямісінько всередені житлової забудови

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02.07.2024 14:08 Ответить
Абсолютно ні. Житлова забудова на передньому плані, а склад десь далі за містом.
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02.07.2024 15:09 Ответить
44°30'23.6"N 33°32'24.7"E яка тут житлова забудова? це військовий об'єкт і купа військової техніки поруч
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02.07.2024 15:15 Ответить
жаль !!! искренне жаль !!!!
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02.07.2024 15:31 Ответить
Так, дуже жаль якщо там щось вціліло.
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02.07.2024 16:52 Ответить
Так и просится на туристические буклеты "Крым курортный. Русский. Зовущий"
Как бандеровцев выгнали так туристическая мекка черноморья прямо засияла новыми красками
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02.07.2024 14:08 Ответить
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02.07.2024 14:09 Ответить
Отменяйте дебильные ограничения и давайте больше ништяков,и войне конец.Байден!Шольц!Где томагавки!?Где Таурсы?!
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02.07.2024 14:19 Ответить
Ну не знав що Шторми несуть знищені в Миргороді СУ-27..
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02.07.2024 14:46 Ответить
Шкода, такі гарні макети, тепер знову прийдеться деревину та фарбу витрачати.
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02.07.2024 16:53 Ответить
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02.07.2024 15:04 Ответить
 
 