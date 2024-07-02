Склад боеприпасов РФ уничтожен в оккупированном Крыму, - Олещук. ВИДЕО
Силы обороны Украины нанесли удар по складу боеприпасов российских войск в оккупированном Крыму.
Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук, передает Цензор.НЕТ.
"В который раз "уничтоженные" вражеской пропагандой украинские самолеты продолжают успешно выполнять боевые задачи, наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов и ликвидируют важные военные объекты в глубоком тылу противника. 1 июля 2024 года украинские пилоты нанесли сокрушительный удар по складу боеприпасов в Крыму", - говорится в сообщении.
Напомним, вечером 1 июля в оккупированном Крыму прогремели взрывы.
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техніки на територіі України 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
Как бандеровцев выгнали так туристическая мекка черноморья прямо засияла новыми красками