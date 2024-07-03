Ракетні атаки по Україні можна зупинити тільки більшою кількістю систем ППО, тільки більш далекобійними ударами по місцях базування російських терористів, - Зеленський. ВIДЕО
У відеозверненні Володимир Зеленський закликав союзників надати Україні більшу кількість систем ППО та дозволити бити західною зброєю по авіабазах на території РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковано в телеграм-каналі президента.
"Увесь день в Дніпрі тривають рятувальні роботи після російського ракетного удару. Більш ніж 50 людей постраждали. Усім надається необхідна допомога. Станом на цей час відомо про 5 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким.
В Дніпрі пошкоджені будинки, лікарня, підприємство. Були також ракетні удари по інших наших регіонах, керовані авіабомби – по Харкову і по наших фронтових позиціях. Все це можемо зупинити тільки одним: тільки більшою кількістю систем ППО, тільки більш далекобійними ударами по місцях базування російських терористів, по їхнім авіабазам. Про все це активно говоримо з партнерами на всіх рівнях", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль