Ракетні атаки по Україні можна зупинити тільки більшою кількістю систем ППО, тільки більш далекобійними ударами по місцях базування російських терористів, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні Володимир Зеленський закликав союзників надати Україні більшу кількість систем ППО та дозволити бити західною зброєю по авіабазах на території РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковано в телеграм-каналі президента.

"Увесь день в Дніпрі тривають рятувальні роботи після російського ракетного удару. Більш ніж 50 людей постраждали. Усім надається необхідна допомога. Станом на цей час відомо про 5 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким.

В Дніпрі пошкоджені будинки, лікарня, підприємство. Були також ракетні удари по інших наших регіонах, керовані авіабомби – по Харкову і по наших фронтових позиціях. Все це можемо зупинити тільки одним: тільки більшою кількістю систем ППО, тільки більш далекобійними ударами по місцях базування російських терористів, по їхнім авіабазам. Про все це активно говоримо з партнерами на всіх рівнях", - сказав Зеленський.

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