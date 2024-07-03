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Ракетні атаки по Україні можна зупинити тільки більшою кількістю систем ППО, тільки більш далекобійними ударами по місцях базування російських терористів, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні Володимир Зеленський закликав союзників надати Україні більшу кількість систем ППО та дозволити бити західною зброєю по авіабазах на території РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковано в телеграм-каналі президента.

"Увесь день в Дніпрі тривають рятувальні роботи після російського ракетного удару. Більш ніж 50 людей постраждали. Усім надається необхідна допомога. Станом на цей час відомо про 5 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким.

В Дніпрі пошкоджені будинки, лікарня, підприємство. Були також ракетні удари по інших наших регіонах, керовані авіабомби – по Харкову і по наших фронтових позиціях. Все це можемо зупинити тільки одним: тільки більшою кількістю систем ППО, тільки більш далекобійними ударами по місцях базування російських терористів, по їхнім авіабазам. Про все це активно говоримо з партнерами на всіх рівнях", - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24318) звернення (625)


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Топ коментарі
+6
Попробуй шашличками закидати,плєсєнь зелена.
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03.07.2024 19:55 Відповісти
+5
Заїб...в вже ****...ти.Міста руйнують!!!Харків по 20 ракет приймає.Кожен день КАБи.Жінки та діти помирають.Роби вже що небудь,а не відосики свої їбу...
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03.07.2024 21:03 Відповісти
+2
Сказав той генералісеримусь який поступово та переможно захер*в фронт і планово здає території ворогу
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03.07.2024 20:11 Відповісти
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Вірю, що якщо і не він, то і через 10 років його голограма записуватиме ті самі подібні відоси-незламності.
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03.07.2024 19:55 Відповісти
Попробуй шашличками закидати,плєсєнь зелена.
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03.07.2024 19:55 Відповісти
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03.07.2024 20:03 Відповісти
Сказав той генералісеримусь який поступово та переможно захер*в фронт і планово здає території ворогу
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03.07.2024 20:11 Відповісти
Стратєх, блін!
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03.07.2024 20:36 Відповісти
А чому вже не асфальтом, Вова- піонєр?
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03.07.2024 20:40 Відповісти
Ракетні уради кацапів можна зупинити тільки будуванням асфальтних доріг, бруківки і парків під час війни. Гуляння шобли "слуг" по Трускавцях і Буковелях. Справляти днюхи начальника швабр в Картапах на гелікоптерах МЧС.... Брехати, кликати всіх на шашлики і вилучати клістрони з наших ППО ПРО. Так 73%?
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03.07.2024 20:49 Відповісти
Заїб...в вже ****...ти.Міста руйнують!!!Харків по 20 ракет приймає.Кожен день КАБи.Жінки та діти помирають.Роби вже що небудь,а не відосики свої їбу...
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03.07.2024 21:03 Відповісти
Як ти вже дістав своїми гундосиками! Здохни вже нарешті, зелене падлюччя!
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03.07.2024 21:57 Відповісти
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03.07.2024 23:20 Відповісти
Воно робе те що вміє, а вміє лише п-ти Що обрали те маємо
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04.07.2024 05:47 Відповісти
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04.07.2024 14:42 Відповісти
 
 