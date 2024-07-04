Окупант тоне у болоті після удару дрона. ВIДЕО 18+
Оператор українського дрона влучним скидом добив окупанта, який лежав у болоті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучного скидання боєприпасу та останніх хвилин життя окупанта опублікований у соцмережах.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+19 Urs
показати весь коментар04.07.2024 09:51 Відповісти Посилання
+14 Олександр Томах
показати весь коментар04.07.2024 09:47 Відповісти Посилання
+12 untrollable
показати весь коментар04.07.2024 09:55 Відповісти Посилання
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Води такіє мутниє,
Дрончик набагато краще куль
Вирішить проблеми швидко, швидко - о ...
Дроновод красава - гарно упиря у болоті відмінусував! Респект!
"Я Водяной, я Водяной"
у рідну
говень
Скотиняки!