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Окупант тоне у болоті після удару дрона. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона влучним скидом добив окупанта, який лежав у болоті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучного скидання боєприпасу та останніх хвилин життя окупанта опублікований у соцмережах.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе відірвав окупанту праву ногу. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17801) знищення (7542) дрони (4882)


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Топ коментарі
+19
цей не попаде на кладовище у Саратові. Приз пішов ракам.
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04.07.2024 09:51 Відповісти
+14
Рускій окупант, "жара - іюль"
Води такіє мутниє,
Дрончик набагато краще куль
Вирішить проблеми швидко, швидко - о ...
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04.07.2024 09:47 Відповісти
+12
зато мухи не обліплять.
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04.07.2024 09:55 Відповісти
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Рускій окупант, "жара - іюль"
Води такіє мутниє,
Дрончик набагато краще куль
Вирішить проблеми швидко, швидко - о ...
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04.07.2024 09:47 Відповісти
І раки, українські раки.
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04.07.2024 11:49 Відповісти
В такому болоті раки не живуть А от різні "безхребетні" - так А їх ********** лини та карасі Та й м"яско напіврозкладене вони смокчуть - "аж гай шумить"!
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04.07.2024 13:33 Відповісти
В родной говені.
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04.07.2024 09:49 Відповісти
цей не попаде на кладовище у Саратові. Приз пішов ракам.
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04.07.2024 09:51 Відповісти
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04.07.2024 09:52 Відповісти
Глушоний окунь
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04.07.2024 09:54 Відповісти
зато мухи не обліплять.
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04.07.2024 09:55 Відповісти
Ну, то раки обліплять. Або карасі - вони дуже злі
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04.07.2024 10:33 Відповісти
Українським ракам-смачного...
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04.07.2024 09:58 Відповісти
*обаний карась
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04.07.2024 09:59 Відповісти
У гімні народився та виріс, у гімні жив, у гімні здох - усе логічно для кацапа.
Дроновод красава - гарно упиря у болоті відмінусував! Респект!
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04.07.2024 10:02 Відповісти
Його "засасала апасная трясіна"
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04.07.2024 10:12 Відповісти
Так вот, Вань, жизнь твоя - была полная mуйnя....(с)
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04.07.2024 10:13 Відповісти
Раки ставлять вподобайку 👍🏻
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04.07.2024 10:16 Відповісти
Мабуть на ім'я Карп.
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04.07.2024 10:20 Відповісти
"Галіна-Бланка, буль-буль"! (с)
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04.07.2024 10:25 Відповісти
«Напрасно старушка ждет сына домой….». Куди ми стільки раків діватимемо?!
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04.07.2024 10:25 Відповісти
Ось тому я раків і не їм - падлом харчуються
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04.07.2024 10:34 Відповісти
Але вкуснючі-і-і. В Херсоні зараз раків не купиш, навіть до води немає змоги підійти,через клятих орків.
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04.07.2024 10:48 Відповісти
у нас раки коштують дорожче чим креветки самі модні
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04.07.2024 13:00 Відповісти
В Херсоні до війни раки на ринку коштували від 100 грн до 400 грн. В залежності від розміру. Була недавно в Одєсі, так там раки по 3000 грн. Люди-ви здуріли, чи що?
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04.07.2024 13:42 Відповісти
і це при тому, що їх на фермах вирощуюють, таки здуріли
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04.07.2024 14:38 Відповісти
Ремейк відомого мультфільму з піснею
"Я Водяной, я Водяной"
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04.07.2024 10:37 Відповісти
попав
у рідну
говень
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04.07.2024 10:38 Відповісти
Іхтіандєр з нього такий собі...
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04.07.2024 10:43 Відповісти
Слішиш Манька, у нас для ***** две новості. Хорошая і плохая. Плохая - нашлі мі твоего ваньку б болоте. Хорошая - 2 ведра раков с него снялі )))
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04.07.2024 10:50 Відповісти
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04.07.2024 10:51 Відповісти
Хоть гімно на жопі розмочив , та й води напився..Всі останні бажання перед смертю виконані.
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04.07.2024 11:02 Відповісти
Имел бы ласты и жабры - нырнул и возможно выжил (предположение)
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04.07.2024 11:06 Відповісти
Що тільки московіти не зроблять, за гроші з ГазПрьому…
Скотиняки!
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04.07.2024 11:13 Відповісти
Та і йух з ним!
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04.07.2024 11:19 Відповісти
Питання: нахуа гранату використали даремно?
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04.07.2024 11:27 Відповісти
Дуже наші дроністи страждають на милосердя. На мій погляд він і так потонув би. Для чого ви позбавили орка кілька хвилин його чудового передсмертного життя?
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04.07.2024 12:29 Відповісти
напився вдосталь української водички, більше не захоче.
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04.07.2024 13:05 Відповісти
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04.07.2024 13:28 Відповісти
Сдох як собака в багнюцi. Слава Украiне
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04.07.2024 13:59 Відповісти
Болотпех!
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04.07.2024 15:01 Відповісти
Так не тоне ж !!! Воно справді не тоне !!!!!!!!
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04.07.2024 17:25 Відповісти
 
 