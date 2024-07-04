Розрахунок ворожого зенітного комплексу С-60 самоліквідовується через розрив снаряду у стволі гармати. ВIДЕО

Розрахунок ворожого зенітно-артилерійського комплексу С-60 самоліквідувався у результаті вибуху снаряда у стволі гармати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент вибуху та самознищення екіпажу російського комплексу опублікований у соцмережах.

"Російський розрахунок С-60 спікся внаслідок підриву снаряду в стволі гармати", - зазначає у коментарі автор публікації.

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Для довідки:

С-60 - радянський зенітно-артилерійський комплекс, що використовує зенітні гармати АЗП-57 калібру 57 мм (розроблені в середині 1940-х років), широко поширений у світі.

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