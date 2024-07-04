Расчет вражеского зенитного комплекса С-60 самоликвидируется из-за разрыва снаряда в стволе орудия.. ВИДЕО

Расчет вражеского ЗРК С-60 самоликвидировался в результате взрыва снаряда в стволе пушки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент взрыва и самоуничтожения экипажа российского ЗРК опубликован в соцсетях.

"Российский расчет С-60 спекся в результате подрыва снаряда в стволе пушки", - отмечает в комментарии автор публикации.

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Для справки:

С-60 - советский зенитно-артиллерийский комплекс, использующий зенитные пушки АЗП-57 калибра 57 мм (разработаны в середине 1940-х годов), широко распространенный в мире.

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