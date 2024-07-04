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Расчет вражеского зенитного комплекса С-60 самоликвидируется из-за разрыва снаряда в стволе орудия.. ВИДЕО

Расчет вражеского ЗРК С-60 самоликвидировался в результате взрыва снаряда в стволе пушки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент взрыва и самоуничтожения экипажа российского ЗРК опубликован в соцсетях.

"Российский расчет С-60 спекся в результате подрыва снаряда в стволе пушки", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите: Уничтожение российской пусковой установки ЗРК Бук-М2 американским дроном-камикадзе Swithblade-600. ВИДЕО

Для справки:

С-60 - советский зенитно-артиллерийский комплекс, использующий зенитные пушки АЗП-57 калибра 57 мм (разработаны в середине 1940-х годов), широко распространенный в мире.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": FPV-дрон сбивает ударный российский БПЛА "Lancet". ВИДЕО

Автор: 

оружие (10263) россия (96169) технологии (674) ЗРК (212)


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Топ комментарии
+59
Гарні снаряди Кім подогнал ...
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04.07.2024 12:12 Ответить
+33
Корейські снаряди в дії.
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04.07.2024 12:13 Ответить
+30
северокорейский БК?
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04.07.2024 12:12 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
зйбс!
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04.07.2024 12:12 Ответить
Ноухау приварене швелєрами до МТЛБ
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04.07.2024 13:18 Ответить
Гарні снаряди Кім подогнал ...
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04.07.2024 12:12 Ответить
северокорейский БК?
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04.07.2024 12:12 Ответить
Корейські снаряди в дії.
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04.07.2024 12:13 Ответить
Файноє)
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04.07.2024 12:13 Ответить
Мало, треба більше "хороших русскіх"
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04.07.2024 12:14 Ответить
Оце б сиділи собі Ємелі на болотах у себе на печі,брагу пили, на балалайці грали,кокошники носили та своїх баб колотили! А тепер подохли, як собаки в степах України!
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04.07.2024 12:14 Ответить
Давай ісчо
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04.07.2024 12:15 Ответить
ЗРК означає Зенітно-Ракетний Комплекс - які нахрін ракети в допотопній гарматі
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04.07.2024 12:16 Ответить
+💯!
там не ЗРК і навіть не С-60 (зенітний гарматний комплекс з рлс і т.д.), а лише одна зенітна гармата 57 мм
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04.07.2024 12:20 Ответить
а гармата гарна! дарма Ви так.
передрана Грабіним у 1949 р. з шведського Бофорса, який і досі стоїть на найкращій БМП - CV-90
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04.07.2024 12:24 Ответить
цікаве кіно про "мою" ЗУ-57.
снаряд заклинило, а бойок спрацював і він розірвався в казьонніку
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04.07.2024 12:17 Ответить
А, цейво, так часто може клинити? ...стісняюсь спитать
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04.07.2024 12:27 Ответить
Привіт.
Гармата бадьора. Я бачив ЗУ-57 -2 . Страшна муйня.
Але снаряди у КНДР купляти непотрібно.
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04.07.2024 12:43 Ответить
гармата проста та гарна!
Їй би ще снаряди з дистанційним підривом, то на дальності 5 км лупила би беспілотніки як сємушки замість Стінгера по 800 тис. у є за ракету
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04.07.2024 12:53 Ответить
із моєю коханою ЗУ-57 за всю службу Бог милував, хоча стріляли ми бойовими досить часто.

скоріш за все дійсно "нестандартний" корейський снаряд, який відмовився лізти у ствол рашиської гармати - пацифіст 😂👍
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04.07.2024 12:46 Ответить
Ага! А їх докуя в кацапів...Зміна стволів - який ресурс? дякую
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04.07.2024 12:58 Ответить
Пам"ятаєш артсклади у "П". Та дотуя порізали . А то не мій напрямок і казали нюх не пхати. В мене по авіації гємора було.
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04.07.2024 13:04 Ответить
...дядьку, - ! (не можу відкрито звернутись). звичайно знаю! Кременчук (окружна артбаза, центр міста, 160 !!!! ешелонів бп!!! ти собі об"єм, мабуть уявляєш - так от хвірма "Содружество" тупо переробила на цвєтмєт за 2(два) роки. І скільки не гавкали про це в аналітиці на МО - до писти. Ну - знач тіпа так нада. Усе нормальне кінчили. а хлам - на африку по демпінгу. А все під землею було! БУЛО...плять
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04.07.2024 13:12 Ответить
Міг би бути і радяньский, але в багнюці..
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04.07.2024 13:05 Ответить
Ну, самоликвидация мяса тут под вопросом, а вот зенитке точно песец.
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04.07.2024 12:17 Ответить
Можливо і так!?. Судячи з відео ті швидкопрокопчені кацапотварюки більше до роботи в екіпажі не стануть.
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04.07.2024 12:35 Ответить
Телефонує Путін Кім Чен Іру:
- Братан! Что за *****?!!! Твои снаряды в стволах орудий разрываются! Мои солдаты гибнут от своих собственных снарядов! Но (самое главное) - стволы орудий разрывает! А запасы их у меня - не бесконечные!
Кім відповідає:
- Владимир! Как это па-русски гаварится? : "Идите ***** и не ***** мне мозги"?! Это твои пьяные идиоты неправильно с нашими "лучшими в мире снарядами" обращаться не умеют Пусть лучше учат "хангыль" А то привыкли только свою "кириллицу" на водочных этикетках читать!
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04.07.2024 12:39 Ответить
...пульки несвіжі ...
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04.07.2024 12:17 Ответить
Свежия, однако.Халасо стрелять.
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04.07.2024 12:24 Ответить
Це північнокорейський лендліз?
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04.07.2024 12:20 Ответить
Некондиція з 60-річного зберігання?

Цікаво, вже почали піднімати зі зберігання гармати ЗИС-3 (76мм дивізійна гармата 1941 року розробки)?

PS: ЗИС-3 це перша "конвейєрна" гармата. Тільки у совку їх наштампували десятки тисяч штук. Старішої "у кількостях" фактично немає. Взагалі. Якась кількість є на зберіганні (звісно 99% продали чи поплавили). А головне - в кацапів точно є виробництво снарядів до неї - салюти з цих гармат досі пуляють...
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04.07.2024 14:31 Ответить
Нажаль до ЗіС-3 ще далеко, зараз китайці теж починають розганяти виробництво БП. ще невідомо скільки вони будуть поставляти кцпам.
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04.07.2024 14:58 Ответить
Хахлииииии!!!
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04.07.2024 12:20 Ответить
передивився 4 раза мабуть потрібно ще раз
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04.07.2024 12:22 Ответить
Я теж "залип"
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04.07.2024 12:39 Ответить
ЗРК С-60 розроблений в середині 1940-х років! А вже помічені дохлі кацапи з гвинтівками Мосіна.
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04.07.2024 12:22 Ответить
Муля, Ви знову нєрвіруєтє артилеристів!

не ЗРК !
не С-60 !
а лише гармата ЗУ-57 !
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04.07.2024 12:49 Ответить
ну мосінка насправді і не найгірший варіант. звичайно, не як штурмова гвинтівка, а скоріше як марксменська. само собою застаріла зброя. але якшо прикрутити приціл, або взагалі ******* ложе встановити - то цілком пристойна зброя ще вийде.
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04.07.2024 12:55 Ответить
Я так розумію пузатий зара відправляє на болота все що йому і так преба було викинути, а натомість отримує реальні плюшки, Корея попочала говорити про надання нам летальной допомоги, та і всі інші там зрозумілі остаточно хто такий *уйло. Оце так стратех всі мают профіт окрім москвитян.
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04.07.2024 12:31 Ответить
Спасіба таварісчу Кіму!
Сподіваюсь їх дружинам з найобишами окрім Лад Калін видадуть по путівці в санаторії КНДР
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04.07.2024 12:33 Ответить
Ну как санатории?Трудовые лагеря.Отдых надо заработать.
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04.07.2024 12:36 Ответить
Армянское радио всегда в эфире!
Вопрос:
- Что надо сделать, чтобы Россия нигде не заканчивалась?
Ответ:
- Надо сделать всё, чтобы она нигде не начиналась.
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04.07.2024 12:36 Ответить
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04.07.2024 12:37 Ответить
кажуть, що українці придумані австрійським генштабом.
ой, а хто це на шовіністичній рашиській поштовій листівці
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04.07.2024 19:27 Ответить
Яка ж тільки красота.
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04.07.2024 12:48 Ответить
Никак не пойму, Ын на нашей стороне?!
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04.07.2024 12:51 Ответить
піу-піу, оце "гойда" шашликі
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04.07.2024 12:57 Ответить
Мабуть капсулєм уперед запихнув.
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04.07.2024 13:24 Ответить
Де вони таких мєхводів набирають? А Кім НАШ!)
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04.07.2024 13:37 Ответить
Вот это красиво!!!!!!!!!! оператор молодец!
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04.07.2024 13:57 Ответить
Ну, я розумію ЗСУ - ставиться на озброєння все, що може стріляти. Бо повномасштабне вторгнення з навалами авіації, ракет та дронів - треба всим, що є відбивати, а виробництва власного ППО 30 років - катма.

Але що сталося з "другою армією світу"?!? Куди поділися 100500 полків С-300, С-400, С-450, С-500, якими нібито засрашниці були просто завалені?!? Невже таке виснаження ППО і така дошкульна повітряна загроза з боку ЗСУ, що почали знімати зі зберігання 20 років тому "зняті з озброєння" зенітні гармати?

PS: щось пропали з новин повідомлення про масове застосування ракет С-300 в режимі "поверхня-поверхня". Що сі сталося?!?
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04.07.2024 14:21 Ответить
👍
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04.07.2024 14:44 Ответить
Бережуть. Їм ще колишні "сасіскі сраниє" повертати "в радную говєнь".
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04.07.2024 16:01 Ответить
Звісно бережуть. Саме тому їх немає ані на захисті НПЗ, ані на захисті підстанцій на бєлгородщині, ані на захисті аеродромів стратегічної авіації...

Їм же ще Лісабон воювати!
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04.07.2024 22:11 Ответить
Эффект обратной тяги...
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04.07.2024 14:43 Ответить
Надеюсь, они всем войска его уже поставили на вооружение?
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04.07.2024 14:51 Ответить
А артиллеристы там не ушиблись, спрыгнув на землю? )
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04.07.2024 15:05 Ответить
Історія повторюється. На початку 50 років ця гарматка проходила випробовування. Як заведено на болотах, після певної кількості пострілів держкомісія підписала акт придатності і по Постановленію партії та правітєльства запустили виробництво. Однак трапилось те,що і на відео. Це було за часів Сталіна. Всю держкомісію на чолі з Яковлєвим, начартилерії РА разом з конструкторами відправили до буцегарні. Згадали, що в 1943 так само ці ж особи підписали акт на танкову 85 гармату для т 34. Знову витягнули на світ божий і знову ж те саме.
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04.07.2024 15:27 Ответить
О зенітка 57-мм. калібр був придуманий ще до війни . В середині 60-тих мій тато на такій служив , в той час вона була засекречена .
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04.07.2024 15:29 Ответить
Там просто пацьорка пукнула ..неочікуванно
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04.07.2024 16:05 Ответить
Во, таки нашёл про комплекс: "Наведение на цель: ручное, электрическое,полуавтоматическое по нуль-индикаторам и автоматическое по данным радиоприборного комплекса РПК-1 (станции орудийной наводки СОН или прибора управления зенитным огне - ПУАЗО)
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04.07.2024 17:02 Ответить
Холосо!!!

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04.07.2024 18:05 Ответить
****************!
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04.07.2024 18:18 Ответить
Подарунок від пупса Ина.
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04.07.2024 19:04 Ответить
 
 