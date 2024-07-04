Расчет вражеского зенитного комплекса С-60 самоликвидируется из-за разрыва снаряда в стволе орудия.. ВИДЕО
Расчет вражеского ЗРК С-60 самоликвидировался в результате взрыва снаряда в стволе пушки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент взрыва и самоуничтожения экипажа российского ЗРК опубликован в соцсетях.
"Российский расчет С-60 спекся в результате подрыва снаряда в стволе пушки", - отмечает в комментарии автор публикации.
Для справки:
С-60 - советский зенитно-артиллерийский комплекс, использующий зенитные пушки АЗП-57 калибра 57 мм (разработаны в середине 1940-х годов), широко распространенный в мире.
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+59 Andrey Shevchenko #387516
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там не ЗРК і навіть не С-60 (зенітний гарматний комплекс з рлс і т.д.), а лише одна зенітна гармата 57 мм
передрана Грабіним у 1949 р. з шведського Бофорса, який і досі стоїть на найкращій БМП - CV-90
снаряд заклинило, а бойок спрацював і він розірвався в казьонніку
Гармата бадьора. Я бачив ЗУ-57 -2 . Страшна муйня.
Але снаряди у КНДР купляти непотрібно.
Їй би ще снаряди з дистанційним підривом, то на дальності 5 км лупила би беспілотніки як сємушки замість Стінгера по 800 тис. у є за ракету
скоріш за все дійсно "нестандартний" корейський снаряд, який відмовився лізти у ствол рашиської гармати - пацифіст 😂👍
- Братан! Что за *****?!!! Твои снаряды в стволах орудий разрываются! Мои солдаты гибнут от своих собственных снарядов! Но (самое главное) - стволы орудий разрывает! А запасы их у меня - не бесконечные!
Кім відповідає:
- Владимир! Как это па-русски гаварится? : "Идите ***** и не ***** мне мозги"?! Это твои пьяные идиоты неправильно с нашими "лучшими в мире снарядами" обращаться не умеют Пусть лучше учат "хангыль" А то привыкли только свою "кириллицу" на водочных этикетках читать!
Цікаво, вже почали піднімати зі зберігання гармати ЗИС-3 (76мм дивізійна гармата 1941 року розробки)?
PS: ЗИС-3 це перша "конвейєрна" гармата. Тільки у совку їх наштампували десятки тисяч штук. Старішої "у кількостях" фактично немає. Взагалі. Якась кількість є на зберіганні (звісно 99% продали чи поплавили). А головне - в кацапів точно є виробництво снарядів до неї - салюти з цих гармат досі пуляють...
не ЗРК !
не С-60 !
а лише гармата ЗУ-57 !
Сподіваюсь їх дружинам з найобишами окрім Лад Калін видадуть по путівці в санаторії КНДР
Вопрос:
- Что надо сделать, чтобы Россия нигде не заканчивалась?
Ответ:
- Надо сделать всё, чтобы она нигде не начиналась.
ой, а хто це на шовіністичній рашиській поштовій листівці
Але що сталося з "другою армією світу"?!? Куди поділися 100500 полків С-300, С-400, С-450, С-500, якими нібито засрашниці були просто завалені?!? Невже таке виснаження ППО і така дошкульна повітряна загроза з боку ЗСУ, що почали знімати зі зберігання 20 років тому "зняті з озброєння" зенітні гармати?
PS: щось пропали з новин повідомлення про масове застосування ракет С-300 в режимі "поверхня-поверхня". Що сі сталося?!?
Їм же ще Лісабон воювати!