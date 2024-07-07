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Новини Відео Війна
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ВМС ЗСУ довели, що українське море не терпітиме російського флоту, - Зеленський. ВIДЕО

Сьогодні, 7 липня в Україні відзначається день Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів ВМС із професійним святом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

"День Військово-Морських сил України. День героїчних воїнів, які довели, що українське море не терпітиме російського флоту й що ворогу не по зубах наша, українська морська піхота", - зазначив Зеленський.

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Раніше Цензор.НЕТ писав, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав військовослужбовців ВМС ЗСУ із днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Також Зеленський напередодні повідомляв, Україна працює над новою морською стратегією: триває фіналізація її пунктів.

Автор: 

ВМС (1399) Зеленський Володимир (24358) привітання (735)


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Топ коментарі
+19
Сказав телепень, який в 2019 здав кацапам Азовське море.
Ну а шо, головне ж мир, перестать стрєлять
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07.07.2024 10:54 Відповісти
+6
Поздоровляємо ВМС ВСУ України! Молодці хлопці. Так тримати! Сім футів під кіль!
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07.07.2024 11:31 Відповісти
+6
Перднуло, нікчемо
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07.07.2024 12:40 Відповісти
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Сказав телепень, який в 2019 здав кацапам Азовське море.
Ну а шо, головне ж мир, перестать стрєлять
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07.07.2024 10:54 Відповісти
Йому потрібно відповісти за подоляка з братом ,там біс знає що,а потім вітати Справжніх чоловіків зі святом
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07.07.2024 11:02 Відповісти
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07.07.2024 10:54 Відповісти
*****...
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07.07.2024 11:06 Відповісти
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07.07.2024 11:12 Відповісти
був шанс в 14 році, при спробі захвату Криму, з прапором ходили до зелених чоловічків, а не виконуючи норми військового статуту, не стріляли у ворога, не затоплювали свої кораблі, не перекривали фарватери, звісно всім керували фсбшники, як й зараз продовжують свою чорну справу. Вважаю, що героями були лише ті морські курсанти, які заспівали "Ще не вмерла Україна" ворогові!
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07.07.2024 11:17 Відповісти
За Крим цаккапи дякують юлиному оруженосцу турчинову - де він тепер ?
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07.07.2024 11:45 Відповісти
Тоді хто заборонив відкривати вогонь по росіянах ?
Розкажи нам, "не *****" цаккапська.
При найменшому збройному спротиві
зелені чоловічки мали наказ відступити.
І ніякого захоплення Криму б не було.
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07.07.2024 22:01 Відповісти
Колись не вірили що в ***** є двійники, а справжнє ***** вже грохнули. Так і тут , це свиняче рило явно не дуже схоже на криворогульского ********.
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07.07.2024 11:23 Відповісти
Поздоровляємо ВМС ВСУ України! Молодці хлопці. Так тримати! Сім футів під кіль!
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07.07.2024 11:31 Відповісти
Морський Бог Нептун на боці України !
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07.07.2024 11:50 Відповісти
Тризубом двоголову курку наштрикнемо
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07.07.2024 13:23 Відповісти
ВМС ЗСУ довели, що українське море не терпітиме російського флоту та ZEленого лайна.
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07.07.2024 12:12 Відповісти
а може нам побудувати якийсь потужний клейстер і назвати його "Бубець"?
архіважнейша задачя номер раз!...
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07.07.2024 12:19 Відповісти
Перднуло, нікчемо
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07.07.2024 12:40 Відповісти
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07.07.2024 12:53 Відповісти
ми "викопали" , йдіть нах.. з нашого моря
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07.07.2024 13:19 Відповісти
Мародер.
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07.07.2024 13:41 Відповісти
Немає у нас ВМС. ПРОЇБАЛИ ми свої ВМС. Неїжпапи в погонах бродять по березі(кораблів же НЕМАЄ!), бухають і *******. Сьогодні черговий привід, щоб похвалитися і *********.
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07.07.2024 15:11 Відповісти
 
 