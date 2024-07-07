ВМС ЗСУ довели, що українське море не терпітиме російського флоту, - Зеленський. ВIДЕО

Сьогодні, 7 липня в Україні відзначається день Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів ВМС із професійним святом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

"День Військово-Морських сил України. День героїчних воїнів, які довели, що українське море не терпітиме російського флоту й що ворогу не по зубах наша, українська морська піхота", - зазначив Зеленський.

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Раніше Цензор.НЕТ писав, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав військовослужбовців ВМС ЗСУ із днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Також Зеленський напередодні повідомляв, Україна працює над новою морською стратегією: триває фіналізація її пунктів.