Сили оборони нищать групу окупантів влучними скидами боєприпасів. ВIДЕО
Бійці 30-ої окремої механізованої бригади нищать окупантів влучними скидами боєприпасів з дронів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
Топ коментарі
+12 Vsevolod Twerd #583881
показати весь коментар07.07.2024 18:36 Відповісти Посилання
+6 Алекс Скела
показати весь коментар07.07.2024 17:05 Відповісти Посилання
+6 Нина Карпенко
показати весь коментар07.07.2024 17:30 Відповісти Посилання
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Влучні скиди я бачив у інших роликах.
У цьому - жодного.
Інакше чого б то русня повзала і спотикалась по траві вся в крові.
Хочу напомнить что коптеры и ФПВ это расходники. Каждый третий а то и четвертый наносит необходимый ущерб ( невоевабельное состояние орка) ! Остальные попытки - РЭБ, зенитки, ошибки, неопытность и т.д.
А выпускают лишь - миллион видосиков от ГундосФюрера!!!
отримали осколкові поранення,
"туристи" в лісі теж осколкові,
у останнього орка після осколкового
поранення в ноги потекла кровища,
але він від шоку пішов далі...
чи далеко зайде - під великим питанням.
Никаких договорняков/перемирий до полной капитуляции !! Превентивно уничтожать всех орковских зольдатен, силовиков, вертухаев и шторм-зеков!!
Они хихикали над Бучей и ракетным террором - да пусть будет реалити-шоу "спали орка" на много лет"!! Да будет так 🙏💪
Всех орков включая курсантов и "силовиков"!