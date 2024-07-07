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Сили оборони нищать групу окупантів влучними скидами боєприпасів. ВIДЕО

Бійці 30-ої окремої механізованої бригади нищать окупантів влучними скидами боєприпасів з дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

Також дивіться: Бійці 36 ОМБр уразили човни російських загарбників, які десантувалися на Херсонщині.ВІДЕО

Автор: 

ліквідація (4081) 30 окрема механізована бригада (155)


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Топ коментарі
+12
Скиди відносно влучні, просто вони не ефектні, як вам хочеться на дивані.
Інакше чого б то русня повзала і спотикалась по траві вся в крові.
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07.07.2024 18:36 Відповісти
+6
Сили оборони нищать групу окупантів влучними скидами ***********

Влучні скиди я бачив у інших роликах.
У цьому - жодного.
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07.07.2024 17:05 Відповісти
+6
Мотоцикліст та в чорних сподніках
отримали осколкові поранення,
"туристи" в лісі теж осколкові,
у останнього орка після осколкового
поранення в ноги потекла кровища,
але він від шоку пішов далі...
чи далеко зайде - під великим питанням.
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07.07.2024 17:30 Відповісти
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Подскажите этому бомберу, шо такое "поправка на ветер", "упреждение" и т.п....
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07.07.2024 16:57 Відповісти
Озвучка зашибісь
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07.07.2024 17:03 Відповісти
Сили оборони нищать групу окупантів влучними скидами ***********

Влучні скиди я бачив у інших роликах.
У цьому - жодного.
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07.07.2024 17:05 Відповісти
Скиди відносно влучні, просто вони не ефектні, як вам хочеться на дивані.
Інакше чого б то русня повзала і спотикалась по траві вся в крові.
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07.07.2024 18:36 Відповісти
С высоты дрону белопасней как бы, и больше шансов подкрасться незаметно.
Хочу напомнить что коптеры и ФПВ это расходники. Каждый третий а то и четвертый наносит необходимый ущерб ( невоевабельное состояние орка) ! Остальные попытки - РЭБ, зенитки, ошибки, неопытность и т.д.
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07.07.2024 20:26 Відповісти
Т.е. таких расходников нужно сотни тысяч на весь фронт + Персонала к ним, что б быстрей выбивать орков .
А выпускают лишь - миллион видосиков от ГундосФюрера!!!
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07.07.2024 20:31 Відповісти
Вони що, клоунів у тріко з цирку приперли? А влучання? Мабуть вчаться ще)
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07.07.2024 17:05 Відповісти
Мотоцикліст та в чорних сподніках
отримали осколкові поранення,
"туристи" в лісі теж осколкові,
у останнього орка після осколкового
поранення в ноги потекла кровища,
але він від шоку пішов далі...
чи далеко зайде - під великим питанням.
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07.07.2024 17:30 Відповісти
Бидлоїдів це не влаштовує. Їм обов*язково потрібні відірвані головию
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07.07.2024 18:11 Відповісти
Озвучка - СУПЕР.......
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07.07.2024 18:02 Відповісти
Якесь понуре відео, а де відірвані рученьки-ніженьки.?, нам потрібно для гарного настрою
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07.07.2024 18:09 Відповісти
за якісною расчлєньонкою і барбекю з крупними планами вам https://www.reddit.com/r/DroneCombat/ сюди .
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07.07.2024 18:14 Відповісти
С калашом в шлёпках и белых носочках... Какой род войск? Кто скажет?
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07.07.2024 18:14 Відповісти
підрозділ "галубая устріца".
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07.07.2024 18:16 Відповісти
Тікають кацапські монстри , які видають себе за асвабадітєлєй смердючих
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07.07.2024 18:34 Відповісти
Я очень надеюсь что эти видосы продолжатся и после изгнания диких с наших земель! И после освобождения БНР, КубаньНР и т.д.!!
Никаких договорняков/перемирий до полной капитуляции !! Превентивно уничтожать всех орковских зольдатен, силовиков, вертухаев и шторм-зеков!!
Они хихикали над Бучей и ракетным террором - да пусть будет реалити-шоу "спали орка" на много лет"!! Да будет так 🙏💪
Всех орков включая курсантов и "силовиков"!
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07.07.2024 20:22 Відповісти
 
 