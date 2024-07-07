Силы обороны уничтожают группу оккупантов точными сбросами боеприпасов. ВИДЕО
Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады уничтожают оккупантов точными сбросами боеприпасов с дронов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.
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+12 Vsevolod Twerd #583881
показать весь комментарий07.07.2024 18:36 Ответить Ссылка
+6 Алекс Скела
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+6 Нина Карпенко
показать весь комментарий07.07.2024 17:30 Ответить Ссылка
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Влучні скиди я бачив у інших роликах.
У цьому - жодного.
Інакше чого б то русня повзала і спотикалась по траві вся в крові.
Хочу напомнить что коптеры и ФПВ это расходники. Каждый третий а то и четвертый наносит необходимый ущерб ( невоевабельное состояние орка) ! Остальные попытки - РЭБ, зенитки, ошибки, неопытность и т.д.
А выпускают лишь - миллион видосиков от ГундосФюрера!!!
отримали осколкові поранення,
"туристи" в лісі теж осколкові,
у останнього орка після осколкового
поранення в ноги потекла кровища,
але він від шоку пішов далі...
чи далеко зайде - під великим питанням.
Никаких договорняков/перемирий до полной капитуляции !! Превентивно уничтожать всех орковских зольдатен, силовиков, вертухаев и шторм-зеков!!
Они хихикали над Бучей и ракетным террором - да пусть будет реалити-шоу "спали орка" на много лет"!! Да будет так 🙏💪
Всех орков включая курсантов и "силовиков"!