Для відновлення "Охматдиту буде ще 300 мільйонів гривень, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський заявив, що для відновлення дитячої лікарні "Охматдит" буде виділено ще 300 мільйонів гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів у своєму відеозверненні.

"Охматдит" ми відновимо.

З Кабміном я на зв’язку. Є перше рішення - 100 мільйонів гривень на підтримку "Охматдиту". Буде ще 300 мільйонів. Будуть і інші рішення і для Києва, і для міст Дніпровщини, і Донеччини – усіх обов’язково ми підтримаємо. Всім дітям, усім сім’ям – усім, хто постраждав, допоможемо.

Дякую і всім нашим людям, які підтримали "Охматдит", які збирають на UNITED24, які допомагають: компаніям, волонтерам – усім, хто об’єднався зараз. Це наша єдність, українська, така потрібна.

Я дякую лідерам, країнам - усім, хто вчора й сьогодні засудив російський терор. Ми цінуємо вашу підтримку, друзі! Ми на телефоні - ми працюємо з партнерами зараз, щоб ніхто не мовчав. Щоб всі засуджували. І дуже хочеться, щоб всі діяли. Щоб були саме ті рішення, які повернуть безпеку. В тому числі рішення тут, у Вашингтоні, тут, на саміті НАТО", - сказав Зеленський.

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