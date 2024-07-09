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Для відновлення "Охматдиту буде ще 300 мільйонів гривень, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський заявив, що для відновлення дитячої лікарні "Охматдит" буде виділено ще 300 мільйонів гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів у своєму відеозверненні.

"Охматдит" ми відновимо.
З Кабміном я на зв’язку. Є перше рішення - 100 мільйонів гривень на підтримку "Охматдиту". Буде ще 300 мільйонів. Будуть і інші рішення і для Києва, і для міст Дніпровщини, і Донеччини – усіх обов’язково ми підтримаємо. Всім дітям, усім сім’ям – усім, хто постраждав, допоможемо.

Дякую і всім нашим людям, які підтримали "Охматдит", які збирають на UNITED24, які допомагають: компаніям, волонтерам – усім, хто об’єднався зараз. Це наша єдність, українська, така потрібна.

Я дякую лідерам, країнам - усім, хто вчора й сьогодні засудив російський терор. Ми цінуємо вашу підтримку, друзі! Ми на телефоні - ми працюємо з партнерами зараз, щоб ніхто не мовчав. Щоб всі засуджували. І дуже хочеться, щоб всі діяли. Щоб були саме ті рішення, які повернуть безпеку. В тому числі рішення тут, у Вашингтоні, тут, на саміті НАТО", - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24391) звернення (629)


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Топ коментарі
+25
Так заявляє-наче свої дає.Скільки ви вкрадете на відновленні-ще 300 млн.Як на великому крадівництві?
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09.07.2024 19:10 Відповісти
+22
Ну що, заглянув разом з орбаном ***** в очко!??
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09.07.2024 19:08 Відповісти
+16
Так Пінчук же ж сказав шо він відновить? Вальодя з менеджерами виришив підзаробити власним дитишкам на молочишко?
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09.07.2024 19:08 Відповісти
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Ну що, заглянув разом з орбаном ***** в очко!??
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09.07.2024 19:08 Відповісти
Плюсую!
Треба подякувати мудярам, вони навіть анонсували:"пристебніть ремені та стежте за оновленнями наступного тижня" Джерело:
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09.07.2024 19:12 Відповісти
Так вони і досить заглядають!
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10.07.2024 10:49 Відповісти
Так Пінчук же ж сказав шо він відновить? Вальодя з менеджерами виришив підзаробити власним дитишкам на молочишко?
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09.07.2024 19:08 Відповісти
Так заявляє-наче свої дає.Скільки ви вкрадете на відновленні-ще 300 млн.Як на великому крадівництві?
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09.07.2024 19:10 Відповісти
👏👏👏👏👏 Це ж його фірменний стиль - на чужому *ую в рай заїхати. А ще треба мати на увазі, що то Порошенко дає те, що "накрав", а Зєлєнскій/Єрмак не краде. Тому своїх в нього нема.
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09.07.2024 20:05 Відповісти
а ось i гнусавий брехун з вiдосиком
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09.07.2024 19:12 Відповісти
Ризикую нарватися - а скільки потрібно, насправді ?

Сумно, але чомусь згадуються "танці" навколо нового корпусу, колись.
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09.07.2024 19:13 Відповісти
зі старого корпусу жодної плитки не впало. З нового - фасаду немає.
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09.07.2024 23:23 Відповісти
🤡 * андон обнюханий , вертай все шо здав пів України ! Відбудовни х* їв ! Шоб ти бл...провалився !
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09.07.2024 19:15 Відповісти
І не вибрався!
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09.07.2024 19:31 Відповісти
О, нове велике крадівництво підвалило. Вадолдзя навіть не мріяв про таку шару, правнукам хватить
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09.07.2024 19:16 Відповісти
Ну чого ж? Він знав! Найвеличніший!
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09.07.2024 20:06 Відповісти
Зе, окреми види онкології добре лечать у Турині . Звоні до премьера Італії
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09.07.2024 19:17 Відповісти
Коли читаєш такі заголовки, то перша думка не "скільки побудують", а "скільки спистять"
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09.07.2024 19:20 Відповісти
І скільки з цього РОЗКРАДУТЬ "ефективні менеджери" - не менше 60-70%?!
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09.07.2024 19:23 Відповісти
Дякуємо тобі зелений виродок за наші системи ППО, які ти, курва, закатав в асфальт разом із нашими ракетними програмами...
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09.07.2024 19:33 Відповісти
Ну вот не надо... Он напомнил российскому фюреру про ракетную программу, недавно. Ну как и ожидали умные люди, фюрер его программу через несколько дней закрыл.
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09.07.2024 22:50 Відповісти
Хорошо кто то прибарахлится.
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09.07.2024 20:05 Відповісти
Як же без вави, поки дєрьмак править, вава має можливість вєщать па тєліку
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09.07.2024 20:15 Відповісти
Израиль готов принять онкобольных украинских детей после российской ракетной атаки по детской больнице "Охматдет" в Киеве.
По данным издания Ynet, такое сообщение было передано украинской стороне.
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09.07.2024 20:17 Відповісти
Я задонатив, а це Лідор хоч копійку з своєї зарплати перерахував ? А дЄрмак заборонив: ні йому, ні собі. Бідолашні годуються Мівіною.
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09.07.2024 20:18 Відповісти
скотина эфэсбэшная, после таких ударов траур по всей стране объявляют подонок
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09.07.2024 20:19 Відповісти
а він гроші рахує, нечість!
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10.07.2024 10:45 Відповісти
300 млн - це не твої, ****, особисті кошти. Це гроші з ЗСУ. Бо з ремонту доріг не можна знімати. Тікати буде комфортно ?
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09.07.2024 20:22 Відповісти
Пішов на хер !!!
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09.07.2024 21:11 Відповісти
Дурний тріпач.
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09.07.2024 21:12 Відповісти
Мародер
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09.07.2024 21:18 Відповісти
Це якийсь клоунський шабаш. Ще не осів пил від вибухів, а зелень виділяє 300 мільйонів грн. Не провели оцінку шкоди, а 300 млн. виділити. Цікаво, хто отримає замовлення?
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09.07.2024 21:21 Відповісти
О, вилізло із конури аби ще на крові розпилити великим та потужним зебудівництвом!
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09.07.2024 22:03 Відповісти
"Відновлювати" по зельоному, це схематоз на десятиліття для вимивання грошей з бюджету, щоб на Армію не попало?
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09.07.2024 22:23 Відповісти
Боти в ах*ї, від зеленоївлади!
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10.07.2024 10:44 Відповісти
Що ти вже рахуєш зелупень, там люди загинули, нелюдь! А тобі гроші в голові, мразота!!!!!!
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10.07.2024 10:43 Відповісти
Обдолбаний мерзотник. Чому мовчить Армія? Це п-ц...
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10.07.2024 14:13 Відповісти
 
 