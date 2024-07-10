Зеленський про загибель українських дітей внаслідок атак РФ: У такі моменти хочеш убити Путіна. ВIДЕО
Росія свідомо завдала удару по "Охматдиту". В ситуаціях, коли гинуть чи опиняються під ударом діти, українському президенту Володимиру Зеленському "хочеться вбити" російського диктатора Володимира Путіна.
Про це він заявив після виступу в Президентському фонді та Інституті Рональда Рейгана, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
"Я батько, я президент, я людина. (…) Коли ти бачиш цих людей, батьків, коли їхні діти помирають - у такі моменти ти хочеш убити Путіна", - сказав Зеленський.
Скільки дітей загинуло внаслідок російського вторгнення
За даними Офісу генпрокурора, станом на ранок 9 липня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ загинуло 559 дітей. Понад 1449 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Раніше Зеленський також заявив, що Путін навмисне атакував Охматдит. Це його сигнал світові.
Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня
Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.
Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.
З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.
Станом на 9 липня аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні "Охматдит" в Києві завершені: 2 людини загинули, 32 поранених.
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Нікого не дивує, що 6 ракет безперешкодно прилетіло на стратегічний воєнний обєкт + Охматдит і не пролетіло жодної ракети ППО?? Повинна бути відкрита кримінальна справа
але є але...
коли летіло на трипільську тес, хтось дав команду не збивати
тому перше, хто дав команду??
друге, а вчора давали команду чи ні
третє, а згідно чого, хтось має давати команду працювати чи ні ППО???
Хоча й до бойової роботи ППО є питання, зокрема до керівництва з питань організації бойової підготовки та бойового застосування
У ВСІХ БІДАХ війни винний ЗАВЖДИ агрессор - Гаазький педофіл владімір путін.
Він міг би організувати помсту ящо не самому *****, то, принайиі, дуже високій шишці, яка віддавала наказ чи організовувала вбивства дітей.
Але ж над ним нині знущаються свої... типу свої... хоча агенти впливу, синочки резидентів ГРУ своїми нам не можуть бути апріорі.
спочатку, падло, розкажи, хто розмінував Чонгар і як ви готувалися до шашликів
P.S.
м.Буча.
Під час зйомок і між дублями:
Олександр, ви це від себе зі свого власного досвіду написали, чи навіщось перепостили "листа щастя" невідомої вам людини -
дочері офіцераклінічного психолога-нарколога?
Сміх - це захиста реакція організму на стрес щоб не здохнути - така фізіологія.
Володя, в чем проблема? Действуй!
Відчуваю злість, бо ж яка люто несправедлива його участь!
Легіони зрадників у мармеладі, у них рейтинги, адмінресурс і безпрєдєл, а професійний розвідник півтора року сидить з клопами десь у підвалі.
А боляче мені, бо країну добʼє тупа байдужість населення.
«Не знаю, не чую, не бачу, не в курсі, не розібрався» А внутрішні гниди добре знають психологію мудрого наріду.
Коли ж ми збагнемо, що реагувати на владний безпрєдєл треба миттєво, активно, безкомпромісно!
Коли ми перестанемо виправляти фатальну байдужість ще більшою кровʼю?
Хто такий Червінський?
До усіх дійде. Боюсь, аби не пізно для нас і країни.
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Прошу усіх небайдужих у Кропивницькому - прийдіть, будь ласка, завтра, 10 липня, на останнє (!) відкрите судове засідання по справі Романа Червінського.
Воно відбудеться в Апеляційному суді Кропивницького за адресою: пр-т Європейський, 2
Світлана Самарська
Воно відбудеться в Апеляційному суді Кропивницького за адресою: пр-т Європейський, 2
Світлана Самарська
- от і робе, що може.
Вже що тільки не робив:
- і навколішки стати годивсь,
- і руку особисто в Парижі жав,
- і в очі чи_не_в_очі заглядав,
- і хоч за борги себе забрати просив,
- і все розмінував,
- і все військове керівництво звільнив,
- і Авдіївку здав,
- і Романа Червинского за гратами без підстав, як та руzня, в полоні, по бєспрєдєлу, тримаєш,..
- і по сєрєдінє сайтісь обіцяв......
...
Йшов би ти геть, Вава.
Тоді я питаю: Чому так? В нас немає війни? Зеленський себе вже встиг зарекомендувати себе вправним державним діячем? Ви його програму бачили? Ви бачили його команду, з якою він йде у політику? У відповідь - мовчанка.
Тоді відчував відчай. Враження, що навколо якийсь масовий психоз, люди, що зомбі
1крок, якщо щирі наміри а не пусті слова-- звільнення всіх явних кротів парашки, далі за інструкцією ЄС і Америки, а так це все просто пусті слова.
Відкрийте кордони, не тримайте людей в заручниках. І тоді, це буде справедливо, якщо ти залишився добровільно, а завтра прилетіла ракета, то це був твій вибір. А коли влада, як терорист, тримає людей в заручниках, то це ібане Сомалі і Алькаїда, а не "вільна кра'на, вільних людей'. І тим паче такий концтабір люди не будуть захищати.
П. С.
Навіть з рашки можна виїхати, кого не влаштовує дії влади.
А потім раптом згадуєш, що працюєш на нього разом з усією офісною 5 колоною 24/7. Да Вован???
А в інші моменти його вбити не хочеться?