Зеленський про загибель українських дітей внаслідок атак РФ: У такі моменти хочеш убити Путіна. ВIДЕО

Росія свідомо завдала удару по "Охматдиту". В ситуаціях, коли гинуть чи опиняються під ударом діти, українському президенту Володимиру Зеленському "хочеться вбити" російського диктатора Володимира Путіна.

Про це він заявив після виступу в Президентському фонді та Інституті Рональда Рейгана, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Я батько, я президент, я людина. (…) Коли ти бачиш цих людей, батьків, коли їхні діти помирають - у такі моменти ти хочеш убити Путіна", - сказав Зеленський.

Скільки дітей загинуло внаслідок російського вторгнення

За даними Офісу генпрокурора, станом на ранок 9 липня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ загинуло 559 дітей. Понад 1449 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Раніше Зеленський також заявив, що Путін навмисне атакував Охматдит. Це його сигнал світові.

Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.

Станом на 9 липня аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні "Охматдит" в Києві завершені: 2 людини загинули, 32 поранених.