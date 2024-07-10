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Зеленський про загибель українських дітей внаслідок атак РФ: У такі моменти хочеш убити Путіна. ВIДЕО

Росія свідомо завдала удару по "Охматдиту". В ситуаціях, коли гинуть чи опиняються під ударом діти, українському президенту Володимиру Зеленському "хочеться вбити" російського диктатора Володимира Путіна.

Про це він заявив після виступу в Президентському фонді та Інституті Рональда Рейгана, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Я батько, я президент, я людина. (…) Коли ти бачиш цих людей, батьків, коли їхні діти помирають - у такі моменти ти хочеш убити Путіна", - сказав Зеленський.

Скільки дітей загинуло внаслідок російського вторгнення

За даними Офісу генпрокурора, станом на ранок 9 липня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ загинуло 559 дітей. Понад 1449 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Раніше Зеленський також заявив, що Путін навмисне атакував Охматдит. Це його сигнал світові.

Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.

Станом на 9 липня аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні "Охматдит" в Києві завершені: 2 людини загинули, 32 поранених.

Автор: 

діти (5157) Зеленський Володимир (24391) путін володимир (24130)


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Топ коментарі
+34
А в остальные моменты чего тебе хочеться,плять?
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10.07.2024 11:32 Відповісти
+29
В очі @уйлу вже надивився?! Мир побачив, омансько-стамбульський?
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10.07.2024 11:32 Відповісти
+26
Тих, хто робив подібне із шавками ху@ла моторолами, гіві, захарченками, Зермаки звільнили або кинули за грати.

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10.07.2024 11:45 Відповісти
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А в остальные моменты чего тебе хочеться,плять?
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10.07.2024 11:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=b1_458Fm1zs Зеленский - Путину: "Заберите меня отсюда!"
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10.07.2024 11:36 Відповісти
Стать на колени и заглянуть в глаза.Але це ж було вже
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10.07.2024 11:41 Відповісти
Нюхнуть.
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10.07.2024 12:29 Відповісти
Такі моменти бувають рідко, а в інший час в основному хочеться заглянути в очко і зробити цьом цьом.
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10.07.2024 13:10 Відповісти
Задушити - мисливці несуть ведмедя - туристи питають - грізлі? - ні - руками задушили
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10.07.2024 11:32 Відповісти
В очі @уйлу вже надивився?! Мир побачив, омансько-стамбульський?
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10.07.2024 11:32 Відповісти
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10.07.2024 11:33 Відповісти
ху й ******* - одним словом
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10.07.2024 11:37 Відповісти
Обстріл відбувся після візиту Орбана.
Нікого не дивує, що 6 ракет безперешкодно прилетіло на стратегічний воєнний обєкт + Охматдит і не пролетіло жодної ракети ППО?? Повинна бути відкрита кримінальна справа
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10.07.2024 11:36 Відповісти
я бачив роботу ппо але то був не петріот.
але є але...
коли летіло на трипільську тес, хтось дав команду не збивати
тому перше, хто дав команду??
друге, а вчора давали команду чи ні
третє, а згідно чого, хтось має давати команду працювати чи ні ППО???
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10.07.2024 11:44 Відповісти
Збивати крилаті ракети патріотом пак3, це всеодно що мікроскопом цвяхи забивати.
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10.07.2024 13:14 Відповісти
Дивуємося. В січні здається три ракети без перешкод гепнули по заводу. Після останнього обстрілу, здається артем припинив своє існування у звичній конфігурації.
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10.07.2024 13:12 Відповісти
Традиційно усе будуть валити на ППО ЗСУ.
Хоча й до бойової роботи ППО є питання, зокрема до керівництва з питань організації бойової підготовки та бойового застосування
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10.07.2024 11:36 Відповісти
Валити то одне, а з"ясувати причину, то інше
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10.07.2024 11:41 Відповісти
Після втрати першого Patriota треба було з'ясовувати, а зробили - ніц. Втрати, нажаль, тривають, без з'ясувань
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10.07.2024 11:43 Відповісти
ЦЕ зробили - ракети путіна.
У ВСІХ БІДАХ війни винний ЗАВЖДИ агрессор - Гаазький педофіл владімір путін.
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10.07.2024 13:30 Відповісти
Якби йому було не начхати на долі людей, то він би попередив громадян про вторгнення, а не брехав про "шашлики". Лицемір смердючий..
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10.07.2024 11:33 Відповісти
кришкою рояля ))
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10.07.2024 11:36 Відповісти
А в очi зазирнути не хочеться,а "просто перестать стрелять"? Не хочеться? А наживатися на вiйнi вже не хочеться?
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10.07.2024 11:36 Відповісти
Так зроби це, є спец. служби спроможні відправити кривавого терориста маняка на той світ.
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10.07.2024 11:36 Відповісти
Тих, хто робив подібне із шавками ху@ла моторолами, гіві, захарченками, Зермаки звільнили або кинули за грати.

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10.07.2024 11:45 Відповісти
до речі, Червінський - це спец по терактам в тилу ворога.
Він міг би організувати помсту ящо не самому *****, то, принайиі, дуже високій шишці, яка віддавала наказ чи організовувала вбивства дітей.
Але ж над ним нині знущаються свої... типу свої... хоча агенти впливу, синочки резидентів ГРУ своїми нам не можуть бути апріорі.
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10.07.2024 17:37 Відповісти
В Омані треба було про це думати.
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10.07.2024 11:36 Відповісти
Щоби думати - треба мати чим та із ким
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10.07.2024 11:39 Відповісти
А себе вбити не хочеться? За те, що ти цьому ***** двері відчинив? За те, що і через тебе, гундоса недієздатна потвора, ці діти загинули?
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10.07.2024 11:40 Відповісти
а тех кто наводил и воду отравленную принес не хочется убить?
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10.07.2024 11:40 Відповісти
а хто ж тоді буде заглядати йому в очі?

спочатку, падло, розкажи, хто розмінував Чонгар і як ви готувалися до шашликів
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10.07.2024 11:42 Відповісти
От якраз вони до шашликів не готувалися, хіба що з українців. Вони готувалися до вторгнення, заздалегідь вивезши свої виводки у безпечні краї, а країну вони готували до знищення.
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10.07.2024 12:33 Відповісти
Саме так. Точніше, готували країну до здачі. Просто ЗСУ та народ цього не дозволили. Тому агент боневтік і залишився, щоб знищити Україну з середини. І врешті решт, таки здати.
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10.07.2024 13:14 Відповісти
нам щохвилини хочеться його вбити
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10.07.2024 11:42 Відповісти
Ліцемірна неголена тварюка.
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10.07.2024 11:43 Відповісти
актор
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10.07.2024 11:45 Відповісти
Актор - це Ентоні Хопкінс. А клован - це саме те, що написано над вашим коментом.
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10.07.2024 11:49 Відповісти
Актоц як і клоун, це той хто навчався у спеціалізованому ВУЗ на актора або цірковому на клоуна, та має відповідний диплом про осаіту. А чей сморчок НІ ДЕ НЕ НАВЧАВСЯ окрім середньой школи. Тому він не актор, а ліцімірна неголена тварюка.
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10.07.2024 12:00 Відповісти
Блазень.
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10.07.2024 12:35 Відповісти
путіна потрібно хотіти убити завжди, а не у "такі моменти"
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10.07.2024 11:45 Відповісти
Саме так, а не втягувати його в перемовини та чекати на черговому саміті миру
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10.07.2024 11:45 Відповісти
от підар гундосий. Ти вбив тих дітей разом з ******.
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10.07.2024 11:46 Відповісти
Простоперестатьстрелять,янелох,заглянутьвглаза,договоритсяпосередине
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10.07.2024 11:47 Відповісти
В такі моменти хочеться … підписати Стамбульський договорняк без обговорення з суспільством. Ху@ло, напевно дозволив клоуну говорити що завгодно на його адресу, лиш би той виконав Оманські угоди.
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10.07.2024 11:47 Відповісти
А від любові до ненависті - один крок. І у зворотньомв порядку теж. 😊 Тільки вбити пуцина - це вбити лише одного кацапа. Тобто це ні про що.
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10.07.2024 12:08 Відповісти
Від любові до ненависті - один крок. 😊 У зворотньому порядку мабуть теж.
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10.07.2024 12:11 Відповісти
Скоріше Єлдак з Подоляком придушать порноактрису перш ніж вона задумає вбити Ху@ла.
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10.07.2024 12:45 Відповісти
А коли ти розміновув Чонгар ,ти 🤡 у той момент, хотів х*йла приїняти як братнього ...? ти не думав о ціх дітях у той час ? Актор ти гре* аний !
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10.07.2024 11:51 Відповісти
навіть не здогадуєшся скільки українців хочуть тебе придушити
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10.07.2024 11:51 Відповісти
" Я, як клінічний психолог з 20 річним досвідом роботи, коли я вперше побачила ЗЕ у вуличному спілкуванні одразу написала: «кличте нарколога для експертизи». Це було тоді не в тренді. Як психолог скажу, що це залежна, істероидно -демонстратівна людина, у якої в житті є одне завдання - бути в центрі уваги. Головним захистом такої особистості є «ВИТИСНЕННЯ » у підсвідоме негативних почуттів. Єдина провідна його діяльність була це грати різні ролі інших людей. А не Себе. Хто він сам, він і сам не знає. Саме головне, для істерика - демонстранта характерна нескінченна патологічна брехня, в яку він сам вірить, бо правду витісняє. І це, якщо не брати за увагу залежність та нестабільність психіки. Погугліть, що таке істерія.

P.S.
м.Буча.
Під час зйомок і між дублями:
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10.07.2024 11:52 Відповісти
"Я, як клінічний психолог з 20 річним досвідом роботи, коли я вперше побачила"

Олександр, ви це від себе зі свого власного досвіду написали, чи навіщось перепостили "листа щастя" невідомої вам людини - дочері офіцера клінічного психолога-нарколога?
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10.07.2024 13:02 Відповісти
Лише мертва людина завжди може бути у стресі.
Сміх - це захиста реакція організму на стрес щоб не здохнути - така фізіологія.
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10.07.2024 13:32 Відповісти
"У такі моменти хочеш убити Путіна."

Володя, в чем проблема? Действуй!
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10.07.2024 11:52 Відповісти
В такі моменти треба уважно дивитися йому в очі. Якщо придивитись- можна побачити мир в його очах.
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10.07.2024 11:54 Відповісти
таке враження що події 8.07 зрежесовані шашличніками і хйлом перед західом що бачте яке воно без башене тому ми нічого не можемо вдіяти залишається як тільки підписати стамбульский договорняк та врешті виконати оманські домовленості
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10.07.2024 11:55 Відповісти
Є така теорія. Наскільки правда - їх, але в ницості зелених виродків можна не сумніватися.
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10.07.2024 13:16 Відповісти
‼️‼️‼️Щоразу, коли пишу про Червінського, мене накриває така хвиля злості і болю!

Відчуваю злість, бо ж яка люто несправедлива його участь!

Легіони зрадників у мармеладі, у них рейтинги, адмінресурс і безпрєдєл, а професійний розвідник півтора року сидить з клопами десь у підвалі.

А боляче мені, бо країну добʼє тупа байдужість населення.

«Не знаю, не чую, не бачу, не в курсі, не розібрався» А внутрішні гниди добре знають психологію мудрого наріду.
Коли ж ми збагнемо, що реагувати на владний безпрєдєл треба миттєво, активно, безкомпромісно!
Коли ми перестанемо виправляти фатальну байдужість ще більшою кровʼю?
Хто такий Червінський?
До усіх дійде. Боюсь, аби не пізно для нас і країни.
---------
Прошу усіх небайдужих у Кропивницькому - прийдіть, будь ласка, завтра, 10 липня, на останнє (!) відкрите судове засідання по справі Романа Червінського.
Воно відбудеться в Апеляційному суді Кропивницького за адресою: пр-т Європейський, 2

Світлана Самарська
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10.07.2024 11:58 Відповісти
Прошу усіх небайдужих у Кропивницькому - прийдіть, будь ласка, завтра, 10 липня, на останнє (!) відкрите судове засідання по справі Романа Червінського.
Воно відбудеться в Апеляційному суді Кропивницького за адресою: пр-т Європейський, 2

Світлана Самарська
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10.07.2024 12:01 Відповісти
А мені у такі моменти хочеться удавити *******, який шукав мир в очах *****, після пʼяти років війни…
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10.07.2024 12:01 Відповісти
мені хочется вбити путіна кувалдрй з 2014 року. тому, хто вбиває дітей, потрібно проломлювати череп, а не жалістливі відоси крутити та свічечки, а з-за океану промови передвиборчі кидати. з нас роблять націю тєрпіл.
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10.07.2024 12:03 Відповісти
Зе ж обіцяв розсмішити *****
- от і робе, що може.

Вже що тільки не робив:
- і навколішки стати годивсь,
- і руку особисто в Парижі жав,
- і в очі чи_не_в_очі заглядав,
- і хоч за борги себе забрати просив,
- і все розмінував,
- і все військове керівництво звільнив,
- і Авдіївку здав,
- і Романа Червинского за гратами без підстав, як та руzня, в полоні, по бєспрєдєлу, тримаєш,..

- і по сєрєдінє сайтісь обіцяв......
...

Йшов би ти геть, Вава.
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10.07.2024 12:07 Відповісти
Пригадаю, як спілкувався з молоддю в Рівному в 2019 році між 1 та 2 турами виборів Президента. Дехто з них вже встиг повоювати в зоні АТО. Питаю, за кого голосуватимете? Відповідь: мабуть за Зеленського.
Тоді я питаю: Чому так? В нас немає війни? Зеленський себе вже встиг зарекомендувати себе вправним державним діячем? Ви його програму бачили? Ви бачили його команду, з якою він йде у політику? У відповідь - мовчанка.
Тоді відчував відчай. Враження, що навколо якийсь масовий психоз, люди, що зомбі
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10.07.2024 12:10 Відповісти
Клоун сіпатий, так його і треба убити.
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10.07.2024 12:11 Відповісти
Вбити пуцина - це вбити лише одного кацапа, тобто це ні про що. Цього замало там таких пуциних - десятки мільйонів.
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10.07.2024 12:13 Відповісти
достаточно нейтрализовать близкий круг ястребов из окружения пуйла . Эта небольшая группа кремлевских террористов режиссирует войну.... и кстати не факт, что пуйло там главный.
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10.07.2024 12:21 Відповісти
А як ті, які аплодують ударам по українських дітях, які натискають кнопки, тумблери і спускові гачки автоматів? Вони теж із ближнього оточення? А їх мільйони.
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10.07.2024 14:09 Відповісти
Здійсни суіцид це все, що ти ще можеш зробити доброго для України!!!
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10.07.2024 12:19 Відповісти
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10.07.2024 12:21 Відповісти
Ой убівца! ти для початку хоч би кротів кремлівських випер з влади.
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10.07.2024 12:24 Відповісти
Три роки розброював ЗСУ, зупинив увесь оборонпром, здав Українську розвідку - вагнера, клістрони, операція в донецьку по вивозу наших полонених з казематів донецького сеністера.... - і найголовніше - я, та моя молода команда не бачимо ніяких ударних угрупованнь ху...ла, на кордонах України - взагалі, ніколи, завжди. І Порошенко - не заважай моєму кварталу заробляти гроші в рашці, своєму арештованому підприємству в ліпецьку - в мене криша у москві - дивись - москва, красна полоща - ну короче вся муйня - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ

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10.07.2024 12:24 Відповісти
спочатку ти заглядаєш йому трепетно в очі, а потім хочеш вбити? як кажуть, зелений виплодку, такі любі тобі й твої швалі, русскіє: "ат любві до нєнавєсті..."
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10.07.2024 12:29 Відповісти
Мені десь із 2004 р. хочеться ***** вбити, але то таке.
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10.07.2024 12:30 Відповісти
****** Zeлена гнида, а як же "...мір в глазах путіна..." ?!?
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10.07.2024 12:36 Відповісти
У такі моменти хочеть вбивати росіян з особливою жорстокістю
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10.07.2024 12:45 Відповісти
В такі так, але потім згадаєш Оманські домовленності і бабло на офшорних рахунках і зразу хочеться зазирнуть в очко путіна побачити мир
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10.07.2024 12:53 Відповісти
Розсмішити до обширного інфаркту грою пісюном по роялю? Не вийде.
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10.07.2024 12:57 Відповісти
Такі речі не говорять на широкий загал.А створюють ДРГ і направляють їх в рашку з єдиною метою - знищення ху...ла.Ціла інституція в Україні вже давно повинна працювати з сотнями людей і з цією єдиною метою.Ліквідація цього найбільшого ворога України і світу і (як вчить твоя Тора) всіх його нащадків до сьомого коліна...
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10.07.2024 13:03 Відповісти
Говорить на загал одне, на ділі ж зовсім інше. Кругом агентура ФСБ, явні вороги. В світі взагалі напевне дивуються, як ця країна ще тримається.
1крок, якщо щирі наміри а не пусті слова-- звільнення всіх явних кротів парашки, далі за інструкцією ЄС і Америки, а так це все просто пусті слова.
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10.07.2024 13:46 Відповісти
артист 95,когда будешь отвечать на вопросы украинцам? без озвучивния текстов в сраных видеороликах
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10.07.2024 13:10 Відповісти
Маніпулятор гнусавий. Я з першої секунди як це сталось, сказав, що зєля потирає ручки, бо за вбитих діточок, можна багато просити.
Відкрийте кордони, не тримайте людей в заручниках. І тоді, це буде справедливо, якщо ти залишився добровільно, а завтра прилетіла ракета, то це був твій вибір. А коли влада, як терорист, тримає людей в заручниках, то це ібане Сомалі і Алькаїда, а не "вільна кра'на, вільних людей'. І тим паче такий концтабір люди не будуть захищати.

П. С.
Навіть з рашки можна виїхати, кого не влаштовує дії влади.
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10.07.2024 13:37 Відповісти
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10.07.2024 14:09 Відповісти
У такі моменти хочеш убити Путіна. Джерело:
А потім раптом згадуєш, що працюєш на нього разом з усією офісною 5 колоною 24/7. Да Вован???
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10.07.2024 14:35 Відповісти
Це ж якою тупою скотинякою потрібно бути, щоб свого часу хотіти заглянути у вічі патологічному вбивці?
А в інші моменти його вбити не хочеться?
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10.07.2024 14:47 Відповісти
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10.07.2024 15:38 Відповісти
Неголений брехун Тільки що бігав з мирним планом,як домовлятися з путіним ,пошвідшити капітуляцію- місяці,а не роки,затягнути на ваміт людожера,а раптом такий войовничий.НЕ ВІРЮ!
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10.07.2024 16:23 Відповісти
Гундосий, хіба можна свого роботодавця вбити?
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10.07.2024 16:28 Відповісти
А, кто тебе мешает грохнуть ***** - дЕрмак или в Омане так не договаривались???
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10.07.2024 19:44 Відповісти
 
 