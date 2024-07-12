Росіянин у футболці з написом "Всех порвем красиво" скаржиться на приліт у Бєлгороді: "Машину побило! Что делать?". ВIДЕО
Російський Z-патріот із Бєлгорода поскаржився на збитки завдані його автомобілю у результаті прильоту боєприпасу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, росіянин показує пошкодження та запитує про те, що йому робити і куди звертатися за компенсацією. Чоловік вдягнений у футболку з російським прапором, ведмедем та написом "Всех порвем красиво".
Чот мало йому прилітіло. Трохи тільки побило..
1. Записатись в "добровольци" і піти рвати красіво.
2. Красіво рвать когті.
3. Запхнути собі ту гарчінку в дупу.
Насправді буде четвертий: далі скиглити про проклятих бандєр.
москалота, яка створила цей "мєм", не знає власної щурячої мови. Класика.
В один момент "рвало" розірвало.
Бажаня можуть виконуватись,але не так,як мріялось.
вентилляторный завод!
Скоро прилетит и по кумполу.
отсовыразит озабоченность.
який затіяв цю різанину в Украіні ,
а ми будемо вас є@ошити до тих пір , поки ви не заберете
банду окупантів із України 😡