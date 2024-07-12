Росіянин у футболці з написом "Всех порвем красиво" скаржиться на приліт у Бєлгороді: "Машину побило! Что делать?". ВIДЕО

Російський Z-патріот із Бєлгорода поскаржився на збитки завдані його автомобілю у результаті прильоту боєприпасу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, росіянин показує пошкодження та запитує про те, що йому робити і куди звертатися за компенсацією. Чоловік вдягнений у футболку з російським прапором, ведмедем та написом "Всех порвем красиво".

