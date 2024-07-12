УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9439 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
19 051 69

Росіянин у футболці з написом "Всех порвем красиво" скаржиться на приліт у Бєлгороді: "Машину побило! Что делать?". ВIДЕО

Російський Z-патріот із Бєлгорода поскаржився на збитки завдані його автомобілю у результаті прильоту боєприпасу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, росіянин показує пошкодження та запитує про те, що йому робити і куди звертатися за компенсацією. Чоловік вдягнений у футболку з російським прапором, ведмедем та написом "Всех порвем красиво".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Бєлгороді та області стався блекаут: "Электричества нет, трамваи стали, люди идут пешком". ВIДЕО

Автор: 

вибух (4621) Бєлгород (519)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+40
Шо дєлать, шо дєлать... ПАрві всьєх кравівА...
показати весь коментар
12.07.2024 09:56 Відповісти
+24
Не розрахував сили, самого пірвало
показати весь коментар
12.07.2024 09:56 Відповісти
+21
показати весь коментар
12.07.2024 10:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо дєлать, шо дєлать... ПАрві всьєх кравівА...
показати весь коментар
12.07.2024 09:56 Відповісти
Хіба що "красіво на всех вирвать"

показати весь коментар
12.07.2024 10:00 Відповісти
який мерзенний у кацапів акцент! розомвляють як підари
показати весь коментар
12.07.2024 14:50 Відповісти
одразу хочеться вбити
показати весь коментар
12.07.2024 19:39 Відповісти
Машину порвало, як тузік грєлку.
показати весь коментар
12.07.2024 10:00 Відповісти
Шо дєлать ? Пєрдєть і бєгать!
показати весь коментар
12.07.2024 18:59 Відповісти
Не розрахував сили, самого пірвало
показати весь коментар
12.07.2024 09:56 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 12:47 Відповісти
...і ета судьба...

показати весь коментар
12.07.2024 22:25 Відповісти
лапать па завєтам сваєво фюрєра жалуйся в лігу сєксуальних рєформ...
показати весь коментар
12.07.2024 09:57 Відповісти
Як це "що робити"? Ось треба як

показати весь коментар
12.07.2024 09:58 Відповісти
Здать машину в ОСВИАХИМ так как время для страны тяжёлое
показати весь коментар
12.07.2024 09:58 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2024 09:53 Відповісти
звертайся до Діми Карпенка дай точні координати кацапських вояк , а він тобі компенсацію на картку скине .
показати весь коментар
12.07.2024 09:59 Відповісти
В лігу сексуальних меншин звертайся.
показати весь коментар
13.07.2024 09:54 Відповісти
Як це куди? У лігу сексуальних меншин...
показати весь коментар
12.07.2024 10:00 Відповісти
Та дупа твоя вже рветься, недоумку ...
показати весь коментар
12.07.2024 10:01 Відповісти
Як у вас там ******* казати - что дєлать, что дєлать - снімать труси і бєгать..

Чот мало йому прилітіло. Трохи тільки побило..
показати весь коментар
12.07.2024 10:02 Відповісти
Три варіанти.
1. Записатись в "добровольци" і піти рвати красіво.
2. Красіво рвать когті.
3. Запхнути собі ту гарчінку в дупу.
Насправді буде четвертий: далі скиглити про проклятих бандєр.
показати весь коментар
12.07.2024 10:02 Відповісти
Є і четвертий варіант - згадати (уявити), що має сильне українське коріння, а далі - діяти точно у відповідності згідно з цією згадкою (уявленням).
показати весь коментар
12.07.2024 21:59 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 10:02 Відповісти
прІдєлать, взагалі-то.

москалота, яка створила цей "мєм", не знає власної щурячої мови. Класика.
показати весь коментар
12.07.2024 10:10 Відповісти
нарахунок "чё" вже й навіть сумнівів і питань не виникає - класика, чернишевський відпочиває
показати весь коментар
12.07.2024 10:14 Відповісти
Та що робити: рвать волоси до лисіни, рвать футболку і рвать когті.
показати весь коментар
12.07.2024 10:03 Відповісти
звертайся одразу у похоронне бюро.
показати весь коментар
12.07.2024 10:04 Відповісти
..срочно ****** в Донецк, пусть тебе еще и в голову прилетит, если не понял..
показати весь коментар
12.07.2024 10:04 Відповісти
Шкода, але там нікому не прилітає
показати весь коментар
12.07.2024 10:30 Відповісти
Регулярно прилітає, то ЗСУ в ресторані окупантів рознесуть, то москалі ринок обстріляють.
показати весь коментар
12.07.2024 10:53 Відповісти
"Всєх парвьом.."
В один момент "рвало" розірвало.
показати весь коментар
12.07.2024 10:06 Відповісти
О цей говор... аааа пабілаааа, кудаааа. Аж нудить
показати весь коментар
12.07.2024 10:08 Відповісти
пока що пукан красіво порвало у мохнорилого ******
показати весь коментар
12.07.2024 10:09 Відповісти
Что делать? Комару х.....й приделать!!!!!
показати весь коментар
12.07.2024 10:10 Відповісти
Кончені виродки кацапи!!!
показати весь коментар
12.07.2024 10:12 Відповісти
Тебе и мозги побило.....
показати весь коментар
12.07.2024 10:21 Відповісти
Шо дєлать ? Матню рви і соси
показати весь коментар
12.07.2024 10:22 Відповісти
А обращаться можно в спортлото
показати весь коментар
12.07.2024 10:23 Відповісти
Ну машину ж "порвало красиво"?!
Бажаня можуть виконуватись,але не так,як мріялось.
показати весь коментар
12.07.2024 10:24 Відповісти
В военкомат обращаться.
показати весь коментар
12.07.2024 10:25 Відповісти
Рвун нєдодєланий...Что,что,повеситься...
показати весь коментар
12.07.2024 10:36 Відповісти
мурло гугняве, *****
показати весь коментар
12.07.2024 10:36 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 10:51 Відповісти
Обращайтесь на московский
вентилляторный завод!
показати весь коментар
12.07.2024 11:13 Відповісти
Молодеж не поймет..
показати весь коментар
12.07.2024 12:07 Відповісти
вам пара, і вам пара - падпісать дагавара...
показати весь коментар
12.07.2024 12:12 Відповісти
"...с вєнтілятарним заводам заключать дагавара"
показати весь коментар
12.07.2024 13:04 Відповісти
здохнути
показати весь коментар
12.07.2024 12:14 Відповісти
Пишите письма в "Лигу Сексуальных Реформ" - в кремль - пРутину . ( вам обязательно помогут ... )
показати весь коментар
12.07.2024 12:22 Відповісти
Може йому в спортлото зателефонувати..?
показати весь коментар
12.07.2024 12:36 Відповісти
***** поможет.
показати весь коментар
12.07.2024 12:37 Відповісти
ОЧКО собі рви!
показати весь коментар
12.07.2024 12:40 Відповісти
Нас рвут красиво,так правильніше
показати весь коментар
12.07.2024 12:58 Відповісти
Немедленно письменное заявление в мавзолей тов.Ленину В.И.
показати весь коментар
12.07.2024 13:14 Відповісти
Схоже-це один з мальчіков в трусіках, якому дісталося від злих біндер.
показати весь коментар
12.07.2024 13:17 Відповісти
це як би чувака у футболці "поимею всех красиво" поставили раком
показати весь коментар
12.07.2024 13:54 Відповісти
Вот што делать надо, последовать примеру вот этой бибизьяне )))
показати весь коментар
12.07.2024 14:20 Відповісти
У всех отсосёмкрасиво
показати весь коментар
12.07.2024 14:48 Відповісти
Помяли патриоту китайский "Москвичок".
Скоро прилетит и по кумполу.
показати весь коментар
12.07.2024 15:33 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 15:56 Відповісти
Куди, куди......., звісно що в авТа-вАз, хай міняють на білу ладу-кАлІнУ...
показати весь коментар
12.07.2024 16:06 Відповісти
зупини когось на вулиці слабше за себе та наваляй йому
показати весь коментар
12.07.2024 16:09 Відповісти
В ООН,****,обращайся-это дело их масштаба.Там тебе Тонька Гуттериш отсо выразит озабоченность.
показати весь коментар
12.07.2024 16:27 Відповісти
Шо шо , рви накуй всех кто рядом с тобой , показывая куиную футболку , приЛятело ,чмо...
показати весь коментар
12.07.2024 18:25 Відповісти
Рашистів порвало і не красіво, бо невідстірується лайно, н нічим!!
показати весь коментар
12.07.2024 18:44 Відповісти
В них там що немає СТО?
показати весь коментар
12.07.2024 19:06 Відповісти
просчитался но где?...хм
показати весь коментар
12.07.2024 19:50 Відповісти
Цьому дурню ще повезло, але ненадовго .Коли наступного ,разу прилетиь і вона згорить, 100% що у нього навіть заяву не приймуть. Сказав же пуйло "пагібнуть за атечества пачетна" .... а тут на фоні цього якась там машина.
показати весь коментар
12.07.2024 19:52 Відповісти
У него видите ли машину продырявило..Да вы шо!
показати весь коментар
12.07.2024 20:24 Відповісти
В тебе на спині крила, то літай, пєтух
показати весь коментар
12.07.2024 20:50 Відповісти
Звертайся , притирку , до пулера ,
який затіяв цю різанину в Украіні ,
а ми будемо вас є@ошити до тих пір , поки ви не заберете
банду окупантів із України 😡
показати весь коментар
12.07.2024 22:05 Відповісти
 
 