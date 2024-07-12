РУС
Россиянин в футболке с надписью "Всех порвем красиво" жалуется на прилет в Белгороде: "Машину побило! Что делать?". ВИДЕО

Российский Z-патриот из Белгорода пожаловался на ущерб, нанесенный его автомобилю в результате прилета боеприпаса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, россиянин показывает повреждения и спрашивает о том, что ему делать и куда обращаться за компенсацией. Мужчина одет в футболку с российским флагом, медведем и надписью "Всех порвем красиво".

Читайте также: На Белгородскую область за год упало, по меньшей мере, 38 российских авиабомб: WP получило доказательства

Автор: 

взрыв (6907) Белгород (464)
Топ комментарии
+40
Шо дєлать, шо дєлать... ПАрві всьєх кравівА...
12.07.2024 09:56 Ответить
+24
Не розрахував сили, самого пірвало
12.07.2024 09:56 Ответить
+21
12.07.2024 10:02 Ответить
Шо дєлать, шо дєлать... ПАрві всьєх кравівА...
12.07.2024 09:56 Ответить
Хіба що "красіво на всех вирвать"

12.07.2024 10:00 Ответить
який мерзенний у кацапів акцент! розомвляють як підари
12.07.2024 14:50 Ответить
одразу хочеться вбити
12.07.2024 19:39 Ответить
Машину порвало, як тузік грєлку.
12.07.2024 10:00 Ответить
Шо дєлать ? Пєрдєть і бєгать!
12.07.2024 18:59 Ответить
Не розрахував сили, самого пірвало
12.07.2024 09:56 Ответить
12.07.2024 12:47 Ответить
...і ета судьба...

12.07.2024 22:25 Ответить
лапать па завєтам сваєво фюрєра жалуйся в лігу сєксуальних рєформ...
12.07.2024 09:57 Ответить
Як це "що робити"? Ось треба як

12.07.2024 09:58 Ответить
Здать машину в ОСВИАХИМ так как время для страны тяжёлое
12.07.2024 09:58 Ответить
13.07.2024 09:53 Ответить
звертайся до Діми Карпенка дай точні координати кацапських вояк , а він тобі компенсацію на картку скине .
12.07.2024 09:59 Ответить
В лігу сексуальних меншин звертайся.
13.07.2024 09:54 Ответить
Як це куди? У лігу сексуальних меншин...
12.07.2024 10:00 Ответить
Та дупа твоя вже рветься, недоумку ...
12.07.2024 10:01 Ответить
Як у вас там ******* казати - что дєлать, что дєлать - снімать труси і бєгать..

Чот мало йому прилітіло. Трохи тільки побило..
12.07.2024 10:02 Ответить
Три варіанти.
1. Записатись в "добровольци" і піти рвати красіво.
2. Красіво рвать когті.
3. Запхнути собі ту гарчінку в дупу.
Насправді буде четвертий: далі скиглити про проклятих бандєр.
12.07.2024 10:02 Ответить
Є і четвертий варіант - згадати (уявити), що має сильне українське коріння, а далі - діяти точно у відповідності згідно з цією згадкою (уявленням).
показать весь комментарий
12.07.2024 21:59 Ответить
12.07.2024 10:02 Ответить
прІдєлать, взагалі-то.

москалота, яка створила цей "мєм", не знає власної щурячої мови. Класика.
12.07.2024 10:10 Ответить
нарахунок "чё" вже й навіть сумнівів і питань не виникає - класика, чернишевський відпочиває
12.07.2024 10:14 Ответить
Та що робити: рвать волоси до лисіни, рвать футболку і рвать когті.
12.07.2024 10:03 Ответить
звертайся одразу у похоронне бюро.
12.07.2024 10:04 Ответить
..срочно ****** в Донецк, пусть тебе еще и в голову прилетит, если не понял..
12.07.2024 10:04 Ответить
Шкода, але там нікому не прилітає
12.07.2024 10:30 Ответить
Регулярно прилітає, то ЗСУ в ресторані окупантів рознесуть, то москалі ринок обстріляють.
12.07.2024 10:53 Ответить
"Всєх парвьом.."
В один момент "рвало" розірвало.
12.07.2024 10:06 Ответить
О цей говор... аааа пабілаааа, кудаааа. Аж нудить
12.07.2024 10:08 Ответить
пока що пукан красіво порвало у мохнорилого ******
12.07.2024 10:09 Ответить
Что делать? Комару х.....й приделать!!!!!
12.07.2024 10:10 Ответить
Кончені виродки кацапи!!!
12.07.2024 10:12 Ответить
Тебе и мозги побило.....
12.07.2024 10:21 Ответить
Шо дєлать ? Матню рви і соси
12.07.2024 10:22 Ответить
А обращаться можно в спортлото
12.07.2024 10:23 Ответить
Ну машину ж "порвало красиво"?!
Бажаня можуть виконуватись,але не так,як мріялось.
12.07.2024 10:24 Ответить
В военкомат обращаться.
12.07.2024 10:25 Ответить
Рвун нєдодєланий...Что,что,повеситься...
12.07.2024 10:36 Ответить
мурло гугняве, *****
12.07.2024 10:36 Ответить
12.07.2024 10:51 Ответить
Обращайтесь на московский
вентилляторный завод!
12.07.2024 11:13 Ответить
Молодеж не поймет..
12.07.2024 12:07 Ответить
вам пара, і вам пара - падпісать дагавара...
12.07.2024 12:12 Ответить
"...с вєнтілятарним заводам заключать дагавара"
12.07.2024 13:04 Ответить
здохнути
12.07.2024 12:14 Ответить
Пишите письма в "Лигу Сексуальных Реформ" - в кремль - пРутину . ( вам обязательно помогут ... )
12.07.2024 12:22 Ответить
Може йому в спортлото зателефонувати..?
12.07.2024 12:36 Ответить
***** поможет.
12.07.2024 12:37 Ответить
ОЧКО собі рви!
12.07.2024 12:40 Ответить
Нас рвут красиво,так правильніше
12.07.2024 12:58 Ответить
Немедленно письменное заявление в мавзолей тов.Ленину В.И.
12.07.2024 13:14 Ответить
Схоже-це один з мальчіков в трусіках, якому дісталося від злих біндер.
12.07.2024 13:17 Ответить
це як би чувака у футболці "поимею всех красиво" поставили раком
12.07.2024 13:54 Ответить
Вот што делать надо, последовать примеру вот этой бибизьяне )))
12.07.2024 14:20 Ответить
У всех отсосёмкрасиво
12.07.2024 14:48 Ответить
Помяли патриоту китайский "Москвичок".
Скоро прилетит и по кумполу.
12.07.2024 15:33 Ответить
12.07.2024 15:56 Ответить
Куди, куди......., звісно що в авТа-вАз, хай міняють на білу ладу-кАлІнУ...
12.07.2024 16:06 Ответить
зупини когось на вулиці слабше за себе та наваляй йому
12.07.2024 16:09 Ответить
В ООН,****,обращайся-это дело их масштаба.Там тебе Тонька Гуттериш отсо выразит озабоченность.
12.07.2024 16:27 Ответить
Шо шо , рви накуй всех кто рядом с тобой , показывая куиную футболку , приЛятело ,чмо...
12.07.2024 18:25 Ответить
Рашистів порвало і не красіво, бо невідстірується лайно, н нічим!!
12.07.2024 18:44 Ответить
В них там що немає СТО?
12.07.2024 19:06 Ответить
просчитался но где?...хм
12.07.2024 19:50 Ответить
Цьому дурню ще повезло, але ненадовго .Коли наступного ,разу прилетиь і вона згорить, 100% що у нього навіть заяву не приймуть. Сказав же пуйло "пагібнуть за атечества пачетна" .... а тут на фоні цього якась там машина.
12.07.2024 19:52 Ответить
У него видите ли машину продырявило..Да вы шо!
12.07.2024 20:24 Ответить
В тебе на спині крила, то літай, пєтух
12.07.2024 20:50 Ответить
Звертайся , притирку , до пулера ,
який затіяв цю різанину в Украіні ,
а ми будемо вас є@ошити до тих пір , поки ви не заберете
банду окупантів із України 😡
12.07.2024 22:05 Ответить
 
 