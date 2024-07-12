Россиянин в футболке с надписью "Всех порвем красиво" жалуется на прилет в Белгороде: "Машину побило! Что делать?". ВИДЕО
Российский Z-патриот из Белгорода пожаловался на ущерб, нанесенный его автомобилю в результате прилета боеприпаса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, россиянин показывает повреждения и спрашивает о том, что ему делать и куда обращаться за компенсацией. Мужчина одет в футболку с российским флагом, медведем и надписью "Всех порвем красиво".
Чот мало йому прилітіло. Трохи тільки побило..
1. Записатись в "добровольци" і піти рвати красіво.
2. Красіво рвать когті.
3. Запхнути собі ту гарчінку в дупу.
Насправді буде четвертий: далі скиглити про проклятих бандєр.
москалота, яка створила цей "мєм", не знає власної щурячої мови. Класика.
В один момент "рвало" розірвало.
Бажаня можуть виконуватись,але не так,як мріялось.
вентилляторный завод!
Скоро прилетит и по кумполу.
отсовыразит озабоченность.
який затіяв цю різанину в Украіні ,
а ми будемо вас є@ошити до тих пір , поки ви не заберете
банду окупантів із України 😡