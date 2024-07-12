Россиянин в футболке с надписью "Всех порвем красиво" жалуется на прилет в Белгороде: "Машину побило! Что делать?". ВИДЕО

Российский Z-патриот из Белгорода пожаловался на ущерб, нанесенный его автомобилю в результате прилета боеприпаса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, россиянин показывает повреждения и спрашивает о том, что ему делать и куда обращаться за компенсацией. Мужчина одет в футболку с российским флагом, медведем и надписью "Всех порвем красиво".

Читайте также: На Белгородскую область за год упало, по меньшей мере, 38 российских авиабомб: WP получило доказательства