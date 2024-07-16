Поранений окупант схоплюється із нош і щодуху тікає у перелісок від безпілотника. ВIДЕО

Оператори дронів 110-ї ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка "вилікували" пораненого окупанта, якого поплічники несли на ношах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі бойової роботи "дрона життєдайного" видно, що побачивши український безпілотник окупанти почали тікати до переліску. Винятком не став і поранений росіянин.

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