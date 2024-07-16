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Новини Відео Війна
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Поранений окупант схоплюється із нош і щодуху тікає у перелісок від безпілотника. ВIДЕО

Оператори дронів 110-ї ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка "вилікували" пораненого окупанта, якого поплічники несли на ношах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі бойової роботи "дрона життєдайного" видно, що побачивши український безпілотник окупанти почали тікати до переліску. Винятком не став і поранений росіянин.

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Автор: 

армія рф (18034) курйоз (580) дрони (4997) 110 окрема механізована бригада (115)


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Звичайний симулянт ...
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16.07.2024 09:44 Відповісти
Насіров ?
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16.07.2024 09:53 Відповісти
Насцав, скоріше
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16.07.2024 22:49 Відповісти
Диво! Дрон ЗСУ має статус святого! Лікує на відстані поранення різної ступені важкості. Кашпировський і Чумак нервово курять у сторонці.
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16.07.2024 09:58 Відповісти
Надо было еще пару виражей сделать, скрылся бы в лесу и калека.
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16.07.2024 10:56 Відповісти
Бiжать мов тi гидкi щуры, що враз чкурнули до нори...
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16.07.2024 11:54 Відповісти
слабенький дринарь. мабуть, лише вчиться...
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16.07.2024 13:26 Відповісти
Ох вже ці цілющі дрони.
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16.07.2024 14:34 Відповісти
І це вже не перше відео де дрон "не може наздогнати" пораненого.
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16.07.2024 14:53 Відповісти
 
 