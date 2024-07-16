РУС
10 183 9

Раненый оккупант вскакивает с носилок и со всех ног убегает в перелесок от беспилотника. ВИДЕО

Операторы дронов 110-й ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко "вылечили" раненого оккупанта, которого соратники несли на носилках.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи боевой работы "дрона животворящего" видно, что увидев украинский беспилотник оккупанты начали убегать в перелесок. Исключением не стал и раненый россиянин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант скрылся после атаки украинского дрона. ВИДЕО

армия РФ (20679) курьез (4071) дроны (4817) 110 отдельная механизированная бригада (120)
Звичайний симулянт ...
16.07.2024 09:44 Ответить
Насіров ?
16.07.2024 09:53 Ответить
Насцав, скоріше
16.07.2024 22:49 Ответить
Диво! Дрон ЗСУ має статус святого! Лікує на відстані поранення різної ступені важкості. Кашпировський і Чумак нервово курять у сторонці.
16.07.2024 09:58 Ответить
Надо было еще пару виражей сделать, скрылся бы в лесу и калека.
16.07.2024 10:56 Ответить
Бiжать мов тi гидкi щуры, що враз чкурнули до нори...
16.07.2024 11:54 Ответить
слабенький дринарь. мабуть, лише вчиться...
16.07.2024 13:26 Ответить
Ох вже ці цілющі дрони.
16.07.2024 14:34 Ответить
І це вже не перше відео де дрон "не може наздогнати" пораненого.
16.07.2024 14:53 Ответить
 
 