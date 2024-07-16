Раненый оккупант вскакивает с носилок и со всех ног убегает в перелесок от беспилотника. ВИДЕО

Операторы дронов 110-й ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко "вылечили" раненого оккупанта, которого соратники несли на носилках.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи боевой работы "дрона животворящего" видно, что увидев украинский беспилотник оккупанты начали убегать в перелесок. Исключением не стал и раненый россиянин.

