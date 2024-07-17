Підписав указ, який уводить в дію рішення РНБО щодо нової Стратегії морської безпеки України, - Зеленський. ВIДЕО
17 липня президент Володимир Зеленський підписав указ, який уводить в дію рішення РНБО щодо нової Стратегії морської безпеки України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави розповів у своєму відеозверненні.
"Працюємо над тим, щоб цей тиждень став дійсно результативним у відносинах з нашими партнерами.
Я провів сьогодні нараду із зовнішньополітичною командою Офісу та МЗС. Потрібні сильні рішення партнерів, які дозволять поставити цю війну на курс до її справедливого завершення. І я дякую кожному, хто демонструє відповідне лідерство – чесне лідерство.
І сьогодні ж я підписав указ, який уводить в дію рішення РНБО щодо нової Стратегії морської безпеки України. Цей документ враховує безпекові зміни та новації, які ми забезпечили, зокрема, в Чорному морі, в розвитку наших сил. Це сучасна стратегія, і реалізуємо її разом з нашими партнерами. Найближчим часом я збираюсь обговорити з ними деталі цієї стратегії. З тими, хто так само, як і ми, бажає стабільної безпеки для своїх регіонів та всього світу.
Дякую кожному, хто допомагає! Дякую всім працівникам наших державних інституцій, нашим воїнам, нашим спеціальним службам та всім представникам громадянського суспільства України, хто був залучений до підготовки стратегії", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Имею собственный опыт, по этой части и могу сказать, что когда такое случается, организм временно включат режим «овощ» и это не удивительно, поскольку сам сбой происходит в том месте, которым человек думает, или полагает, что думает. Дальше - как карта ляжет. Режим этот действительно временный и из него выходят либо вперед ногами, либо их удается вытащить, если помощь пришла вовремя, либо последствия будут зависеть от того, какая часть мозга был поражена и тогда можно жестоко пожалеть о том, что первый вариант не успели осуществить, а второй не поставил финишную отметку н жизненной дистанции.
Очевидно, что если все пошло так, как пишет пресса, то Си срубило на глазах у множества народу и потому помощь ему стали оказывать сразу и скорее всего, делали это в высшей степени профессионально. Так что в этом плане у него - хорошие шансы. А вот у товарища Сталина все случилось на его даче в Кунцево и потому в его покои прислуга заглянула слишко поздно, когда процесс уже зашел слишком далеко. Как известно, вождь и учитель медленно умирал в луже собственной мочи. И в общем, здесь нет ничего удивительного или унизительного, поскольку переходя в аварийный режим, организм отрубает множество второстепенных функций, в том числе и функции «держания» жидкостей.
Другое дело, что в этом натюрморте проигралась другая мистерия. Властелин, имеющий неограниченную власть над десятками миллионов людей, умирал отнюдь не пафосно и не красиво. Случись это с простым человеком, никого символизма там не было бы и близко, а тут - вот он, во всей красе. Но это была лишь часть финала трагедии. Когда холуи обнаружили вождя в непотребном виде, они тут же сообщили по команде, поскольку сами боялись не то, что прикоснуться к телу учителя, но даже побоялись внимательно рассмотреть эту картину. Они просто сообщили, что вождь лежит и умирает, но еще жив.
И вот приехавшие на место ближайшие соратники Сталина, которые могли к нему приблизиться и толком рассмотреть то, что случилось, очень быстро пришли к выводу о том, что если вождя оставить в таком состоянии, то до люка в ад он дойдет собственным пешком, и удалились, дав ему время для перехода на тот свет. Холуям пояснили, что вождь устал и прилег так, как ему захотелось. Холуи все поняли, что если где-то, когда-то вспомнят об этом и расскажут вслух, то очень быстро встретятся с отцом народов на той стороне.
У Си карта легла иначе и все случилось при стечении посторонних лиц и потому оставить его в позе Кобы никто не решится и сейчас его пытаются откачать с применением самых эффективных средств китайской медицины. Не исключено, что туда пригласят виднейших мировых светил, но как было сказано выше, там все настолько закрыто, что вряд ли что-то просочится наружу. Скорее всего, на выходе будет сказано либо о том, что вождь и не болел вовсе, а просто уединился для созерцания восходов и закатов, либо вывезут на лафете пушки и скажут, что он отдал всего себя служению нации и возрождению Китая.
(Окончание следует)
Как оказалось, это было предусмотрительно и мудро, с точки зрения целеполагания. Ведь когда пришло время либо рвануть на вечное правления, либо уйти с поста, началась жесткая драка, где Си победил не с таким уж и большим счетом. До самого последнего момента было не вполне понятно, удастся ли ему эта афера. А если бы он не стал ее готовить еще 10 лет назад, то ничего не получилось бы гарантировано. То есть, кроме того, что Си был обязан был делать как глава государства, он все 10 лет упорно двигал, переставлял и убирал людей, которые могли ему помешать и наоборот, выстраивал каре из лоялистов, которые в нужный момент будут стоять за него насмерть.
И вот - не без труда и не без риска, Си все же схватил корону императора, которую до него на себя мог примерить только Мао. И теперь единственным его соперником стало время, которое неумолимо отнимает здоровье, с каждым прожитым годом, приближая его к неизбежному. Но по слухам, Си очень существенно продвинул изыскания ученых по части замедления старения организма. Причем, разные группы исследователей работают над разными аспектами старения и опираются на различные методики и подходы, от западных и сугубо научных, до традиционных, связанных с древними учениями и практиками.
Как-то пришлось читать статьи китайской прессы потому, что было обострение с Тайванем и на глаза попался материал о том, что западная медицинская школа не смогла продвинуться в направлении методик замедления старения, а вот у китайских ученых имеются некоторые успехи, в этом направлении и они почти никак не связаны с методами традиционной, западной медицины. Выглядело это как очередной опус шарлатана, но статья эта была на страницах не то Синьхуа, не то Женьминь Жибао, то есть серьезной, центральной прессы Китая, куда какая-то дичь не попадет гарантировано. Это все равно, что при матером совке в «Правде» никак не появились бы откровения Анатолия Кашпировского или Алана Чумака. Так и здесь. Мужчина писал сурово и это значит, что он просто отчитывался о ходе реализации какой-то большой государственной программы.
Вряд ли Си боролся за вечную жизнь, но наверняка полагал, что после его интронизации в 2022-м году, пару десятков лет он точно сможет править, а элитная медицина поможет ему делать это в здравом уме и твердой памяти. Но мы же помним, что по этому поводу говорил заграничный магистр черной магии Воланд: «Беда не в том, что человек смертен. Беда в том, что он - внезапно смертен». И вот Си, столько уложивший на то, чтобы стать императором, прямо сейчас может получить самое большое разочарование в жизни, когда вроде бы получил все и даже бога ухватил за бороду, а оно все стало уходить сквозь пальцы… А есть еще один дед, который мыслит теми же категориями и при этом - справляет нужду в чемодан. И что-то мне подсказывает, что если Сталин отошел в луже своей мочи, то этот - отойдет по-тяжелому.
На рахунок інсульту Сі - все залежить від типу. Якщо ішемічний, то медициною, звісно не китайською народною, а ********, шанси відновити його є. І добрі.
Але якщо гемороідальний - то все в руках небесних. Ефективних засобів від крововилиття немає.
Під час робочої поїздки до Маріуполя Президент України Володимир Зеленський ознайомився, як відбувається підводне розмінування в акваторії Азовського моря.
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ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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Президент ознайомився з роботою підрозділів морської охорони Прикордонної служби та ДСНС в Азовському морі.
Під час робочої поїздки до Маріуполя Президент України Володимир Зеленський ознайомився, як відбувається підводне розмінування в акваторії Азовського моря.
15 червня 2019 року - 18:31
https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/13/42/01/993007a3af171f0cd7013c64652bef20_1560617896_extra_large.jpeg
Головне - повернути Україні дію Конституції, у тому числі - розігнати "офіс президента", якому "президент" неконституційно передав всі гілки влади - хоч президент взагалі не є гілкою влади.
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І що там? Чергове розмінування?