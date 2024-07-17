УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9065 відвідувачів онлайн
Новини Відео
1 550 23

Підписав указ, який уводить в дію рішення РНБО щодо нової Стратегії морської безпеки України, - Зеленський. ВIДЕО

17 липня президент Володимир Зеленський підписав указ, який уводить в дію рішення РНБО щодо нової Стратегії морської безпеки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави розповів у своєму відеозверненні.

"Працюємо над тим, щоб цей тиждень став дійсно результативним у відносинах з нашими партнерами.

Я провів сьогодні нараду із зовнішньополітичною командою Офісу та МЗС. Потрібні сильні рішення партнерів, які дозволять поставити цю війну на курс до її справедливого завершення. І я дякую кожному, хто демонструє відповідне лідерство – чесне лідерство.

І сьогодні ж я підписав указ, який уводить в дію рішення РНБО щодо нової Стратегії морської безпеки України. Цей документ враховує безпекові зміни та новації, які ми забезпечили, зокрема, в Чорному морі, в розвитку наших сил. Це сучасна стратегія, і реалізуємо її разом з нашими партнерами. Найближчим часом я збираюсь обговорити з ними деталі цієї стратегії. З тими, хто так само, як і ми, бажає стабільної безпеки для своїх регіонів та всього світу.

Дякую кожному, хто допомагає! Дякую всім працівникам наших державних інституцій, нашим воїнам, нашим спеціальним службам та всім представникам громадянського суспільства України, хто був залучений до підготовки стратегії", - сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський у 10-ту річницю збиття рейсу MH17: Російська відповідальність за це - неминуча

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) звернення (632)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
15 червня 2019 року
Під час робочої поїздки до Маріуполя Президент України Володимир Зеленський ознайомився, як відбувається підводне розмінування в акваторії Азовського моря.
показати весь коментар
17.07.2024 20:30 Відповісти
+6
Воно особисто наглядало за розмінуванням!!!

https://www.president.gov.ua/

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Офіційне інтернет-представництво

https://www.president.gov.ua/photos/all

Головна https://www.president.gov.ua/news Новини https://www.president.gov.ua/news/last Останні новини
Президент ознайомився з роботою підрозділів морської охорони Прикордонної служби та ДСНС в Азовському морі.

Під час робочої поїздки до Маріуполя Президент України Володимир Зеленський ознайомився, як відбувається підводне розмінування в акваторії Азовського моря.
15 червня 2019 року - 18:31

https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/13/42/01/993007a3af171f0cd7013c64652bef20_1560617896_extra_large.jpeg
показати весь коментар
17.07.2024 21:13 Відповісти
+5
сходив два рази в туалет, раз по-дорослому!
показати весь коментар
17.07.2024 20:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сходив два рази в туалет, раз по-дорослому!
показати весь коментар
17.07.2024 20:22 Відповісти
Пока это лишь слухи, но кажется, император Си пережил инсульт и пока неизвестно в каком состоянии он находится. Китайская верхушка власти, как и в любом тоталитарном режиме, крайне закрыта в части состояния здоровья своего бессменного лидера и здесь все - по классике. Мировые СМИ пишут о том, что удар случился прямо во время совещания и свидетелями того, как Си стало зле и как его эвакуировали из зала, стали все присутствующие, а в таком случае, «тайну вкладов» сохранить не получится ни при каких обстоятельствах.

Имею собственный опыт, по этой части и могу сказать, что когда такое случается, организм временно включат режим «овощ» и это не удивительно, поскольку сам сбой происходит в том месте, которым человек думает, или полагает, что думает. Дальше - как карта ляжет. Режим этот действительно временный и из него выходят либо вперед ногами, либо их удается вытащить, если помощь пришла вовремя, либо последствия будут зависеть от того, какая часть мозга был поражена и тогда можно жестоко пожалеть о том, что первый вариант не успели осуществить, а второй не поставил финишную отметку н жизненной дистанции.

Очевидно, что если все пошло так, как пишет пресса, то Си срубило на глазах у множества народу и потому помощь ему стали оказывать сразу и скорее всего, делали это в высшей степени профессионально. Так что в этом плане у него - хорошие шансы. А вот у товарища Сталина все случилось на его даче в Кунцево и потому в его покои прислуга заглянула слишко поздно, когда процесс уже зашел слишком далеко. Как известно, вождь и учитель медленно умирал в луже собственной мочи. И в общем, здесь нет ничего удивительного или унизительного, поскольку переходя в аварийный режим, организм отрубает множество второстепенных функций, в том числе и функции «держания» жидкостей.

Другое дело, что в этом натюрморте проигралась другая мистерия. Властелин, имеющий неограниченную власть над десятками миллионов людей, умирал отнюдь не пафосно и не красиво. Случись это с простым человеком, никого символизма там не было бы и близко, а тут - вот он, во всей красе. Но это была лишь часть финала трагедии. Когда холуи обнаружили вождя в непотребном виде, они тут же сообщили по команде, поскольку сами боялись не то, что прикоснуться к телу учителя, но даже побоялись внимательно рассмотреть эту картину. Они просто сообщили, что вождь лежит и умирает, но еще жив.

И вот приехавшие на место ближайшие соратники Сталина, которые могли к нему приблизиться и толком рассмотреть то, что случилось, очень быстро пришли к выводу о том, что если вождя оставить в таком состоянии, то до люка в ад он дойдет собственным пешком, и удалились, дав ему время для перехода на тот свет. Холуям пояснили, что вождь устал и прилег так, как ему захотелось. Холуи все поняли, что если где-то, когда-то вспомнят об этом и расскажут вслух, то очень быстро встретятся с отцом народов на той стороне.

У Си карта легла иначе и все случилось при стечении посторонних лиц и потому оставить его в позе Кобы никто не решится и сейчас его пытаются откачать с применением самых эффективных средств китайской медицины. Не исключено, что туда пригласят виднейших мировых светил, но как было сказано выше, там все настолько закрыто, что вряд ли что-то просочится наружу. Скорее всего, на выходе будет сказано либо о том, что вождь и не болел вовсе, а просто уединился для созерцания восходов и закатов, либо вывезут на лафете пушки и скажут, что он отдал всего себя служению нации и возрождению Китая.

(Окончание следует)
показати весь коментар
17.07.2024 20:26 Відповісти
Как тут не вспомнить о том, как товарищ Си рвался к неограниченной, первую очередь, временем - власти. А ведь в свое время, он попал в натуральную опалу и ему пришлось бежать в Южную Корею, где он переждал бурю, пронесшуюся над своей головой. Но постепенно все наладилось. Небольшими шажками он двигался к вершине власти четко понимая, что если удастся ее оседлать, то назад пути не будет. Уж слишком хорошо он помнил о том, что такое опала. И вот ему таки удалось вскарабкаться на самый верх в 2012-м году и только прийдя во власть, он тут же начал чистить верхушку от тех, кто смог бы ему помешать оставить за собой первый пост до конца жизни. То есть он расчищал себе поле боя, которое должно было ему понадобиться ровно через 10 лет или через две законные каденции.

Как оказалось, это было предусмотрительно и мудро, с точки зрения целеполагания. Ведь когда пришло время либо рвануть на вечное правления, либо уйти с поста, началась жесткая драка, где Си победил не с таким уж и большим счетом. До самого последнего момента было не вполне понятно, удастся ли ему эта афера. А если бы он не стал ее готовить еще 10 лет назад, то ничего не получилось бы гарантировано. То есть, кроме того, что Си был обязан был делать как глава государства, он все 10 лет упорно двигал, переставлял и убирал людей, которые могли ему помешать и наоборот, выстраивал каре из лоялистов, которые в нужный момент будут стоять за него насмерть.

И вот - не без труда и не без риска, Си все же схватил корону императора, которую до него на себя мог примерить только Мао. И теперь единственным его соперником стало время, которое неумолимо отнимает здоровье, с каждым прожитым годом, приближая его к неизбежному. Но по слухам, Си очень существенно продвинул изыскания ученых по части замедления старения организма. Причем, разные группы исследователей работают над разными аспектами старения и опираются на различные методики и подходы, от западных и сугубо научных, до традиционных, связанных с древними учениями и практиками.

Как-то пришлось читать статьи китайской прессы потому, что было обострение с Тайванем и на глаза попался материал о том, что западная медицинская школа не смогла продвинуться в направлении методик замедления старения, а вот у китайских ученых имеются некоторые успехи, в этом направлении и они почти никак не связаны с методами традиционной, западной медицины. Выглядело это как очередной опус шарлатана, но статья эта была на страницах не то Синьхуа, не то Женьминь Жибао, то есть серьезной, центральной прессы Китая, куда какая-то дичь не попадет гарантировано. Это все равно, что при матером совке в «Правде» никак не появились бы откровения Анатолия Кашпировского или Алана Чумака. Так и здесь. Мужчина писал сурово и это значит, что он просто отчитывался о ходе реализации какой-то большой государственной программы.

Вряд ли Си боролся за вечную жизнь, но наверняка полагал, что после его интронизации в 2022-м году, пару десятков лет он точно сможет править, а элитная медицина поможет ему делать это в здравом уме и твердой памяти. Но мы же помним, что по этому поводу говорил заграничный магистр черной магии Воланд: «Беда не в том, что человек смертен. Беда в том, что он - внезапно смертен». И вот Си, столько уложивший на то, чтобы стать императором, прямо сейчас может получить самое большое разочарование в жизни, когда вроде бы получил все и даже бога ухватил за бороду, а оно все стало уходить сквозь пальцы… А есть еще один дед, который мыслит теми же категориями и при этом - справляет нужду в чемодан. И что-то мне подсказывает, что если Сталин отошел в луже своей мочи, то этот - отойдет по-тяжелому.
показати весь коментар
17.07.2024 20:27 Відповісти
йосі його інсульт підлікували щурячою отрутою, так що там все було ок.
На рахунок інсульту Сі - все залежить від типу. Якщо ішемічний, то медициною, звісно не китайською народною, а ********, шанси відновити його є. І добрі.
Але якщо гемороідальний - то все в руках небесних. Ефективних засобів від крововилиття немає.
показати весь коментар
17.07.2024 20:59 Відповісти
15 червня 2019 року
Під час робочої поїздки до Маріуполя Президент України Володимир Зеленський ознайомився, як відбувається підводне розмінування в акваторії Азовського моря.
показати весь коментар
17.07.2024 20:30 Відповісти
Воно особисто наглядало за розмінуванням!!!

https://www.president.gov.ua/

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Офіційне інтернет-представництво

https://www.president.gov.ua/photos/all

Головна https://www.president.gov.ua/news Новини https://www.president.gov.ua/news/last Останні новини
Президент ознайомився з роботою підрозділів морської охорони Прикордонної служби та ДСНС в Азовському морі.

Під час робочої поїздки до Маріуполя Президент України Володимир Зеленський ознайомився, як відбувається підводне розмінування в акваторії Азовського моря.
15 червня 2019 року - 18:31

https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/13/42/01/993007a3af171f0cd7013c64652bef20_1560617896_extra_large.jpeg
показати весь коментар
17.07.2024 21:13 Відповісти
Щоб розмінування йшло правильно, у квартальному порядку.
показати весь коментар
17.07.2024 21:53 Відповісти
Він же тоді не знав, що там будуть плавати кораблі не під прапором російського братнього народу, а під прапором російського окупанта.
показати весь коментар
17.07.2024 22:09 Відповісти
" ... в выпуске «Чисто NEWS» от 22 мая 2014 года Зеленский говорит: «Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед».
показати весь коментар
17.07.2024 23:47 Відповісти
Жарти майбутнього Боневтіка!
показати весь коментар
18.07.2024 00:02 Відповісти
"уводить в дію"(А може "вводить в дію"?
показати весь коментар
17.07.2024 20:31 Відповісти
все вірно воно ляпнуло бо день у день щось уводить...
показати весь коментар
18.07.2024 01:34 Відповісти
Потужно, просто потужно. А після цього можна сходити і в спортзал, і ще потім випити винця з ракми і тьолочками.
показати весь коментар
17.07.2024 20:39 Відповісти
Адмірал Зельсон
показати весь коментар
17.07.2024 20:41 Відповісти
Може вже "на часі" петиція до Президента України: щоб згідно Конституції України особа "В.А.Зеленський" передала повноваження "Президента України" (термін повноважень "В.А.Зеленського" 5 років закінчився) - до Голови Верховної Ради?

Головне - повернути Україні дію Конституції, у тому числі - розігнати "офіс президента", якому "президент" неконституційно передав всі гілки влади - хоч президент взагалі не є гілкою влади.
показати весь коментар
17.07.2024 20:56 Відповісти
Да він може підписувати шо завгодно, це нікого вже не цікавить як в Україі, як в Європі, як в Америці. Це рило з молодих регіонів просрало все що можна.
показати весь коментар
17.07.2024 21:16 Відповісти
Про...бан.
показати весь коментар
17.07.2024 21:36 Відповісти
Тепер в нас буде свій авіаносець, а може навіть два !!!!
показати весь коментар
17.07.2024 21:37 Відповісти
Цікаво, ЗЄ знає значення хоча б половини слів, які йому написали.
показати весь коментар
17.07.2024 21:39 Відповісти
А навіщо? Він же не може мислити стратегічно. (с)
показати весь коментар
17.07.2024 23:11 Відповісти
Пішло на..й, чмо тупориле.
показати весь коментар
17.07.2024 22:04 Відповісти
гори в аду мразь
показати весь коментар
18.07.2024 01:02 Відповісти
Подписал указ, который вводит в действие решение СНБО относительно новой Стратегии морской безопасности Украины, - Зеленский. Источник:
=================
І що там? Чергове розмінування?
показати весь коментар
18.07.2024 08:41 Відповісти
 
 