Підписав указ, який уводить в дію рішення РНБО щодо нової Стратегії морської безпеки України, - Зеленський. ВIДЕО

17 липня президент Володимир Зеленський підписав указ, який уводить в дію рішення РНБО щодо нової Стратегії морської безпеки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави розповів у своєму відеозверненні.

"Працюємо над тим, щоб цей тиждень став дійсно результативним у відносинах з нашими партнерами.

Я провів сьогодні нараду із зовнішньополітичною командою Офісу та МЗС. Потрібні сильні рішення партнерів, які дозволять поставити цю війну на курс до її справедливого завершення. І я дякую кожному, хто демонструє відповідне лідерство – чесне лідерство.

І сьогодні ж я підписав указ, який уводить в дію рішення РНБО щодо нової Стратегії морської безпеки України. Цей документ враховує безпекові зміни та новації, які ми забезпечили, зокрема, в Чорному морі, в розвитку наших сил. Це сучасна стратегія, і реалізуємо її разом з нашими партнерами. Найближчим часом я збираюсь обговорити з ними деталі цієї стратегії. З тими, хто так само, як і ми, бажає стабільної безпеки для своїх регіонів та всього світу.

Дякую кожному, хто допомагає! Дякую всім працівникам наших державних інституцій, нашим воїнам, нашим спеціальним службам та всім представникам громадянського суспільства України, хто був залучений до підготовки стратегії", - сказав Зеленський.

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