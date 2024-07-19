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Червінський: Влада загнала себе в такий кут, що вимушена всім брехати. Зараз ніхто не розуміє, наскільки їм можна довіряти. ВIДЕО

Керівництво країни призначає на посади людей, які не мають власно думки, а не тих, хто своєю роботою показує результати.

Про це сказав полковник Роман Червінський, після того як вийшов з СІЗО, передає Цензор.НЕТ.

"Прийшов до влади Зеленський. На чому він прийшов? Порошенко поганий, Порошенко каже: "Завтра війна буде". Тільки із-за того, що Порошенко казав, буде війна. Ну це ж не нормально. Це психічна хвороба. І через це, я вважаю, у нас проблеми", - заявив він.

Червінський також подякував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову за підтримку та пообіцяв прийти до журналіста на інтерв'ю. 

"Юра він супроводжував мене по життю з Вагнергейта. Він почав зі мною спілкуватися чому, тому що він дізнався, що був Гіві, Моторола, були інші. Ця людина захоплюється не тим, який ти, гарний, ти Зеленський, чи Єрмак, чи Порошенко, а твоїми вчинками, твоїми реальними діями і результатами роботи. І це саме головне. Він так і казав на перших пресконференціях Зеленському: "Чого ви брешете? Говоріть правду. Просто скажіть правду і все буде добре". І так сьогодні наша влада загнала себе в такий кут, що вона вимушена брехати всім, і там, і за кородоном. До війни вони з росіянами розмовляли, зараз вони з тими говорять. В результаті, зараз ніхто не розуміє, а наскільки їм сьогодні можна довіряти. От як цей свідок Заєць у моїй справі, СБУшник, начальник головного управління. Сьогодні він каже: "Була операція, відряджав". Завтра каже: "Та ні, я її заборонив". Він начальник управління СБУ. Він відповідає за життя цілого Києва. І що кияни розраховують на таку людину. Він під час збере свої чемодани, там де гроші, і побіжить. А коли побачить, що не захопили Київ, вернеться і скаже: "Я був тут". Ось так і вони, і таких вони підбирають. Малюк сам себе поставив в таку ситуацію", - розповів Червінський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд відправив Червінського під цілодобовий домашній арешт, - нардепка "ЄС" Федина

Він також закликав оцінити результати його роботи, а не його особистість: "Всі нас підтримували, нагороджували. Голова казав: "Так ви кращі. На вас рівняється СБУ". І вирішив посадити в тюрьму. Ти стратегічно мислиш чи мислиш як Єрмак сказав. Як приходив на суд Сашко, мій зам по Вагнеру і сказав: "Як Єрмак сказав, так і буде - знищуйте матеріали". Ось це немає у людини своєї думки. Вони хочуть зробити з усієї країни такий 95-й квартал, де всі танцюють за їхніми ролями".

Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

17 липня 2024 року Червінського відпустили під заставу, продовживши строк тримання під вартою до 4 серпня. 18 липня 2024 року Суд відправив Червінського під цілодобовий домашній арешт у рамках нового кримінального провадження.

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) Бутусов Юрій (3624) Єрмак Андрій (1391) Малюк Василь (113) Червінський Роман (150)


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Топ коментарі
+22
Довіряти дєрьмаку татарову - це те саме, що довіряти януковочу, а куди та гнида вивела всім відомо
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19.07.2024 21:35 Відповісти
+19
ЗСУ тримає оборону не завдяки зекомандуванню,а всупереч,стрьомно зебілам поперти проти дійсно українській народній армії!!))
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19.07.2024 21:53 Відповісти
+18
Брехня вже зеленим не допоможе!
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19.07.2024 21:37 Відповісти
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Довіряти лялькам-маріонеткам з ганчір'я,які не здатні самостійно мислити та діяти ??))
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19.07.2024 21:33 Відповісти
Вибачте що не по темі але в результаті удару українського безпілотника по трансформаторній підстанції сталася аварія на ростовській аес.самі кацапи пишуть що рівень радіації перевищує норму у 75 разів.фсбешники приховують масштаби катастрофи.Бог карає сосіян за гріхи.
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19.07.2024 21:49 Відповісти
ЗСУ тримає оборону не завдяки зекомандуванню,а всупереч,стрьомно зебілам поперти проти дійсно українській народній армії!!))
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19.07.2024 21:53 Відповісти
Ти мабуть з окопу пишеш...
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20.07.2024 07:51 Відповісти
Нажаль роки недозволяют !!))
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20.07.2024 08:14 Відповісти
Так то стара новина. Вже кілька днів проблеми з електрикою в Ростовській області
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19.07.2024 22:58 Відповісти
Цікаво а як розуміти термін енергоблок? Це ж реактор + парова турбіна+ генератор. То що вийшло з ладу-Реактор чи генератор. Генератор радіацію не підіймає. Тільки реактор
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20.07.2024 05:43 Відповісти
Владі це вигідно.
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19.07.2024 21:59 Відповісти
Так не танцюйте разом із владою і їй не буде вигідно. А то підтанцьовуєте на кожен чих, а потім скаржитесь.
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19.07.2024 22:03 Відповісти
В чому ви вбабаєте танці з владою?
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19.07.2024 22:07 Відповісти
Прийняли збільшення зарплатню помічникам депутатів. А ті депутати, якщо вони є, хто вважає, що це неправильно, нехай відмовляться від такого щастя. І буде і + та не танці.
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19.07.2024 22:14 Відповісти
А до чого тут я? Ви ж пишите "не танцюйТЕ".
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19.07.2024 22:32 Відповісти
Ви запитали, я відповів. Не треба було тоді питати. Ваша відповідь мені вже не потрібна, все зрозуміло. Політика, політикою, а гроші потрібні всім.)
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19.07.2024 22:37 Відповісти
Що ви несете? ..... Набір слів. Якісь гроші.
І я не політик.
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19.07.2024 22:51 Відповісти
* вбачаєте
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19.07.2024 22:08 Відповісти
Можливо, остання надія України
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19.07.2024 21:34 Відповісти
Довіряти дєрьмаку татарову - це те саме, що довіряти януковочу, а куди та гнида вивела всім відомо
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19.07.2024 21:35 Відповісти
Брехня вже зеленим не допоможе!
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19.07.2024 21:37 Відповісти
В нас вже є реальних 2 кандидати в президенти!

Червінський
Залужний

а ще недавно ми навіть не уявляли , хтож міг би їм стати одне лайно промосковське і малороське , а ось так в горнилі страждань і високого тиску народжуються діаманти
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19.07.2024 21:38 Відповісти
Політичні дідки будуть проти. А якщо дідки проти, ці кандидати пролітають, навіть не зайшовши в гонку.)
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19.07.2024 21:41 Відповісти
Цікаво,хто промосковське ,а хто -малороське ??))
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19.07.2024 21:42 Відповісти
Усе ж Червінський - не настільки сильна і харизматична особистість, як Залужний. Але у керівництві контрозвідки я б його хотів бачити...
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19.07.2024 21:53 Відповісти
Вы путаете.
Как пел Боярский, в роли Тэодор, "и в этой пытке многократной, рождается клинок булатный"
Диаманты же получаются методом шлифовки серых камешков (того что есть)
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19.07.2024 22:25 Відповісти
Залужнний ніщо, Червінський профі який може піти проти системи, але таких не декілька відсотків, а ОДИНИЦІ, а загалом украінство занедбане,тупе гірше кацапа, раніше думав що такі попадаються,але це основна маса, яка за гривенник продасть усе, і тут не йдеться за Батьківщину, бо при норм підході Матір рідну продадуть (пєнси не виняток) принципів ніяких. Якщо я не правий -звнртайтесь до укр. нар. приказок
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19.07.2024 23:09 Відповісти
Не сподівайтеся, що усі мають коротку пам'ять. За Порошенка не проголосували вдруге, бо в розчарувалися. Він похєрив люстрацію, боротьби з корупцією не було, а лише шоу від Юги, реформа поліції, прокуратури, судової системи провалилася, була торгівля з окупованими територіями, були Свинарчуки, Гладковськ, які зараз будують вілли в Іспанії і т. д. Люди зовсім розчарувалися в старих політиках, тому вибрали Зеленського
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19.07.2024 21:43 Відповісти
По Свинарчукам будь ласка детальніше, а то у нас тут інша інформація. Дякую.
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19.07.2024 21:56 Відповісти
«rus/news"? Де вас, таких ідіотів Міша знаходить? Ти, кацапсіна, зовсім здурів?
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19.07.2024 22:08 Відповісти
Та да, Сєрьйожа Дорофєєв!))) we believe you! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🖕🖕🖕🐷🐷
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19.07.2024 22:45 Відповісти
Я всєго ліш не розумію твого свинячого рохкання, сергєй.
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19.07.2024 22:46 Відповісти
А шо Зеленський був політиком? То може не він Україну повією обзивав перед московитами?
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19.07.2024 22:04 Відповісти
Що значить "похєрив люстрацію", Ганю?
Зєлємський і Ко першим ділом, коли дорвались до влади, перетворили Адміністрацію президента в Офіс президента, щоб прилаштувати туди купу ригівського лайна, яке підпадало під люстрацію, запроваджену при Порошенку.
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19.07.2024 22:05 Відповісти
прочитай про мєнта Терещука, і його люстрацію, він такий був не один, мені набридло вже про це писати
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19.07.2024 22:14 Відповісти
Що там по Свинарчукам? Цікаво просто, о то твій колега по фермі старається втулити кацапське лайно.
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19.07.2024 22:16 Відповісти
Якого Свинарчука? Голову ВРУ,чи квартального зі слуг?
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19.07.2024 22:18 Відповісти
Ви в мене питаєтесь?
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19.07.2024 22:47 Відповісти
Уточнюю про кого з Свинарчуків ви питєте!
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19.07.2024 23:26 Відповісти
За люстрацію в поліції відповідав Аваков, який не був людиною Порошенка. А десь з другої половини каденції Порошенка Аваков був відверто проти нього.
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19.07.2024 22:23 Відповісти
Набридло - не пишіть. У подоляка буде економія фонду оплати праці і людям не будете засирати мізки дурницями з прокацапських методичок.
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19.07.2024 23:18 Відповісти
Обрали зє,тому що повторювали за уйлом"аби не Порошенко!".
Не маючи мізків,а тільки расєйську мозговніну від К95 "молодих регіонів" .
Операція ЗЕРМАК буде в підручникі,як найбільш успішна в світі.
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19.07.2024 22:17 Відповісти
Хто це розчарувався? Ті, хто взагалі не врубався що таке люстрація? Сильно дехто хотів чуда швидкого як срачка, от і вибрали блазня за своїм рівнем. Їм була що люстрація, що кастрація.
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19.07.2024 22:27 Відповісти
На счет вилл в Испании. Му с вами являемся свидетелями злостного преступления.
Журналисты "Схем" наискосок от стройплощадки Свинарчуков, обнаружили не задекларированную виллу "кондитера"
Как патриотичные украинцы они должны были сигнализировать об этом в фискальные органы.
Неужели журналисты покрывают "сивочолого баригу"?
Врут. Этого не может быть промежуток должен быть
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19.07.2024 22:47 Відповісти
За промосковського ватноголового клоуна проголосували везвідповідальне інфантильне насєлєніє. Нажаль таких виявилося в Україні дуже багато. Про те, що це стало вироком для воюючої країни тепер вже очевидно для всіх хто вміє думати. Порошенко не святий і в нього було багато косяков і факапів, але проголосовати у 2 турі за абсолютного нікчему, клоуна без жодного досвіду державноо управління, який все своє життя пропагував зі сцени московські антиукраїнські, антидержавні наративи (і цього навіть не приховував), могли лише абсолютні безвідповідальні бовдури, яких нажаль аж надто багато в нашій державі. У 2019 обирали не між Порошенком та зеленським, а між державницьким проектом (хай і не досконалим, з проблемами, але з державницьким вектором розвитку) та проектом кремля, спрямованим на знищення незалежної, демократичної української держави. Мудрий нарід обрав прикольного троянського зеленого коня. Все що маємо зараз лише наслідки того вибору. І да, все познається в порівнянні. Про Свинарчуків, яким інкримінувалася сумма збитків державі в еквіваленті 700 тис. доларів за три роки (з 2015 по 2018) і якими тицяють постійно, згадуючи часи Порошенка, то для порівняння лише за 2022 рік за кордон через підставні фірми-прокладки було виведено з України майже 1 МІЛЬЯРД доларів США ніби то за закупівлю зброї та спорядження для ЗСУ. Гроші досі не повернуті, зброя досі не поставлена. Міністерство оборони України витратило 36,3 млрд грн на зброю та речі, яких українські військові так і не побачили, хоча гроші платників податків на них були витрачені. Йдеться про так звану прострочену дебіторську заборгованість. Це коли замовник (тут - Міноборони) сплачує кошти постачальнику, але обіцяний товар не отримує в строк, обумовлений у договорі. Тобто це зброя та речі, яких наші військові просто не побачили, хоча гроші платників податків на них витрачені. Ще раз - 36,3 мільярда грн - або майже мільярд доларів! https://www.5.ua/suspilstvo/minoborony-vytratylo-363-mlrd-hrn-na-zbroiu-i-zabezpechennia-iaki-tak-i-ne-bulo-postavleno-tspk-309202.html
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20.07.2024 01:36 Відповісти
Порошенко витягнув країну з дупи не маючи монобільшості а твій Клоун втягнув її у ще глибшу дупу з монобішісттю і можливістю повністю забити на конституцію, що яскраво продемонстрував з перших днів свого правління під оплески бидла.
Різницю відчуваєш?
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20.07.2024 08:16 Відповісти
Дуже крута промова - вогонь!!!!!!
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19.07.2024 21:45 Відповісти
От "партнеров"... Восточных?)
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19.07.2024 21:46 Відповісти
Напевне тим львівським пострілом саме від цієї теми і відволікають українців.
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19.07.2024 22:19 Відповісти
Ну если так судить, то скорее от повышения налогов.
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19.07.2024 22:22 Відповісти
Основна проблема наших владоможців і генералів - це дійсно БРЕХНЯ . Саме БРЕХНЯ вбила більше українців чим москалі ....

Ті, хто кричить , що правда не на часі , вона ослабляє - пам'ятайте - і ваші руки в крові ....
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19.07.2024 21:50 Відповісти
Я ще пам'ятаю як дерьмак у Шустера брехав про операцію з вагнерівцями ..
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19.07.2024 21:56 Відповісти
*** .Вибачте.Но це пі@ць
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19.07.2024 21:59 Відповісти
Порошенко привів до влади Зе?! Іпать вас номерних заносить!
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19.07.2024 22:17 Відповісти
Знов сереш,підуйловник?!
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19.07.2024 22:20 Відповісти
*****,це ти?!
Всі вороги України ненавидять Порошенка!
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19.07.2024 22:28 Відповісти
кацап, що в тебе вкрав Порошенко ? А що забрав цей недолугий, якого ти привів на Банкову за члЄн ? І дітей, і батьків, і мир, і .... шашлики.
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19.07.2024 22:48 Відповісти
А тем временем в Чернигове военком - https://www.facebook.com/reel/391334897104568
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19.07.2024 22:01 Відповісти
Може Зєля відволікає вбивством Фаріон від Червінського? Його зараз знову посадять під шумок.
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19.07.2024 22:16 Відповісти
Відволікти від Червінського можна хіба що Єрмаком. Фаріон не потягне навіть на «шепіт», не те що «шумок»..
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19.07.2024 22:34 Відповісти
Я не згоден. Просто порівняйте кількість переглядів і коментів під новиною про Фаріон і під цією новиною. Різниця на порядок.
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19.07.2024 22:47 Відповісти
ни на сколько
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19.07.2024 22:19 Відповісти
Якщо бреше зєлєнская невдаха, то вся зєлєнская рать брехати будуть доки ВРІО сидить на Банковій. Гидоту треба викинути з України.
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19.07.2024 22:44 Відповісти
У кого-то очень сильно подгорит от этих слов, а оно, к сожалению, мстительное и имеет власть.🙁
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19.07.2024 23:07 Відповісти
Щось забагато цей розвідник занурений в политоту. Порівняйте хоча б із Залужним, в цьому акцепті. Чи не засланий козачок, як свого часу - принципова та чесна учителька історії Голобородько з відомого серіалу?
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19.07.2024 23:11 Відповісти
Залужного тільки звільнили, в СІЗО рік з гаком не утримували...
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19.07.2024 23:43 Відповісти
Ригівська зелена шобла вже і не знає як наслодитись безкарністю. Все вкрали, всіх пересадили або купили. Дякуючи суддівській портновській мафії
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20.07.2024 01:06 Відповісти
 
 