Червінський: Влада загнала себе в такий кут, що вимушена всім брехати. Зараз ніхто не розуміє, наскільки їм можна довіряти. ВIДЕО

Керівництво країни призначає на посади людей, які не мають власно думки, а не тих, хто своєю роботою показує результати.

Про це сказав полковник Роман Червінський, після того як вийшов з СІЗО, передає Цензор.НЕТ.

"Прийшов до влади Зеленський. На чому він прийшов? Порошенко поганий, Порошенко каже: "Завтра війна буде". Тільки із-за того, що Порошенко казав, буде війна. Ну це ж не нормально. Це психічна хвороба. І через це, я вважаю, у нас проблеми", - заявив він.

Червінський також подякував головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову за підтримку та пообіцяв прийти до журналіста на інтерв'ю.

"Юра він супроводжував мене по життю з Вагнергейта. Він почав зі мною спілкуватися чому, тому що він дізнався, що був Гіві, Моторола, були інші. Ця людина захоплюється не тим, який ти, гарний, ти Зеленський, чи Єрмак, чи Порошенко, а твоїми вчинками, твоїми реальними діями і результатами роботи. І це саме головне. Він так і казав на перших пресконференціях Зеленському: "Чого ви брешете? Говоріть правду. Просто скажіть правду і все буде добре". І так сьогодні наша влада загнала себе в такий кут, що вона вимушена брехати всім, і там, і за кородоном. До війни вони з росіянами розмовляли, зараз вони з тими говорять. В результаті, зараз ніхто не розуміє, а наскільки їм сьогодні можна довіряти. От як цей свідок Заєць у моїй справі, СБУшник, начальник головного управління. Сьогодні він каже: "Була операція, відряджав". Завтра каже: "Та ні, я її заборонив". Він начальник управління СБУ. Він відповідає за життя цілого Києва. І що кияни розраховують на таку людину. Він під час збере свої чемодани, там де гроші, і побіжить. А коли побачить, що не захопили Київ, вернеться і скаже: "Я був тут". Ось так і вони, і таких вони підбирають. Малюк сам себе поставив в таку ситуацію", - розповів Червінський.

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Він також закликав оцінити результати його роботи, а не його особистість: "Всі нас підтримували, нагороджували. Голова казав: "Так ви кращі. На вас рівняється СБУ". І вирішив посадити в тюрьму. Ти стратегічно мислиш чи мислиш як Єрмак сказав. Як приходив на суд Сашко, мій зам по Вагнеру і сказав: "Як Єрмак сказав, так і буде - знищуйте матеріали". Ось це немає у людини своєї думки. Вони хочуть зробити з усієї країни такий 95-й квартал, де всі танцюють за їхніми ролями".

Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

17 липня 2024 року Червінського відпустили під заставу, продовживши строк тримання під вартою до 4 серпня. 18 липня 2024 року Суд відправив Червінського під цілодобовий домашній арешт у рамках нового кримінального провадження.