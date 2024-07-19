Червинский: Власть загнала себя в такой угол, что вынуждена всем лгать. Теперь никто не понимает, насколько им можно доверять. ВИДЕО

Руководство страны назначает на должности людей, которые не имеют собственного мнения, а не тех, кто своей работой показывает результаты.

Об этом сказал полковник Роман Червинский, после того как вышел из СИЗО, передает Цензор.НЕТ.

"Пришел к власти Зеленский. На чем он пришел? Порошенко плохой, Порошенко говорит: "Завтра война будет". Только из-за того, что Порошенко говорил, будет война. Ну это же не нормально. Это психическая болезнь. И из-за этого, я считаю, у нас проблемы", - заявил он.

Червинский также поблагодарил главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова за поддержку и пообещал прийти к журналисту на интервью.

"Юра он сопровождал меня по жизни с Вагнергейта. Он начал со мной общаться почему, потому что он узнал, что был Гиви, Моторола, были другие. Этот человек восхищается не тем, какой ты, красивый, ты Зеленский, или Ермак, или Порошенко, а твоими поступками, твоими реальными действиями и результатами работы. И это самое главное. Он так и говорил на первых пресс-конференциях Зеленскому: "Чего вы врете? Говорите правду. Просто скажите правду и все будет хорошо". И так сегодня наша власть загнала себя в такой угол, что она вынуждена врать всем, и там, и за границей. До войны они с русскими разговаривали, сейчас они с теми говорят. В результате, сейчас никто не понимает, а насколько им сегодня можно доверять. Вот как этот свидетель Заец по моему делу, СБУшник, начальник главного управления. Сегодня он говорит: "Была операция, отправлял". Завтра говорит: "Да нет, я ее запретил". Он начальник управления СБУ. Он отвечает за жизнь целого Киева. И что киевляне рассчитывают на такого человека. Он во время соберет свои чемоданы, там где деньги, и побежит. А когда увидит, что не захватили Киев, вернется и скажет: "Я был здесь". Вот так и они, и таких они подбирают. Малыш сам себя поставил в такую ситуацию", - рассказал Червинский.

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Он также призвал оценить результаты его работы, а не его личность: "Все нас поддерживали, награждали. Председатель говорил: "Да вы лучшие. На вас равняется СБУ". И решил посадить в тюрьму. Ты стратегически мыслишь или мыслишь как Ермак сказал. Как приходил на суд Саша, мой зам по Вагнеру и сказал: "Как Ермак сказал, так и будет - уничтожайте материалы". Вот это нет у человека своего мнения. Они хотят сделать из всей страны такой 95-й квартал, где все танцуют по их ролям".

Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. Среди них, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатное".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.

17 июля 2024 года Червинского отпустили под залог, продлив срок содержания под стражей до 4 августа. 18 июля 2024 года Суд отправил Червинского под круглосуточный домашний арест в рамках нового уголовного производства.