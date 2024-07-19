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Червинский: Власть загнала себя в такой угол, что вынуждена всем лгать. Теперь никто не понимает, насколько им можно доверять. ВИДЕО

Руководство страны назначает на должности людей, которые не имеют собственного мнения, а не тех, кто своей работой показывает результаты.

Об этом сказал полковник Роман Червинский, после того как вышел из СИЗО, передает Цензор.НЕТ.

"Пришел к власти Зеленский. На чем он пришел? Порошенко плохой, Порошенко говорит: "Завтра война будет". Только из-за того, что Порошенко говорил, будет война. Ну это же не нормально. Это психическая болезнь. И из-за этого, я считаю, у нас проблемы", - заявил он.

Червинский также поблагодарил главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова за поддержку и пообещал прийти к журналисту на интервью.

"Юра он сопровождал меня по жизни с Вагнергейта. Он начал со мной общаться почему, потому что он узнал, что был Гиви, Моторола, были другие. Этот человек восхищается не тем, какой ты, красивый, ты Зеленский, или Ермак, или Порошенко, а твоими поступками, твоими реальными действиями и результатами работы. И это самое главное. Он так и говорил на первых пресс-конференциях Зеленскому: "Чего вы врете? Говорите правду. Просто скажите правду и все будет хорошо". И так сегодня наша власть загнала себя в такой угол, что она вынуждена врать всем, и там, и за границей. До войны они с русскими разговаривали, сейчас они с теми говорят. В результате, сейчас никто не понимает, а насколько им сегодня можно доверять. Вот как этот свидетель Заец по моему делу, СБУшник, начальник главного управления. Сегодня он говорит: "Была операция, отправлял". Завтра говорит: "Да нет, я ее запретил". Он начальник управления СБУ. Он отвечает за жизнь целого Киева. И что киевляне рассчитывают на такого человека. Он во время соберет свои чемоданы, там где деньги, и побежит. А когда увидит, что не захватили Киев, вернется и скажет: "Я был здесь". Вот так и они, и таких они подбирают. Малыш сам себя поставил в такую ситуацию", - рассказал Червинский.

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Он также призвал оценить результаты его работы, а не его личность: "Все нас поддерживали, награждали. Председатель говорил: "Да вы лучшие. На вас равняется СБУ". И решил посадить в тюрьму. Ты стратегически мыслишь или мыслишь как Ермак сказал. Как приходил на суд Саша, мой зам по Вагнеру и сказал: "Как Ермак сказал, так и будет - уничтожайте материалы". Вот это нет у человека своего мнения. Они хотят сделать из всей страны такой 95-й квартал, где все танцуют по их ролям".

Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. Среди них, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатное".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.

17 июля 2024 года Червинского отпустили под залог, продлив срок содержания под стражей до 4 августа. 18 июля 2024 года Суд отправил Червинского под круглосуточный домашний арест в рамках нового уголовного производства.

Зеленский Владимир (21085) Бутусов Юрий (4390) Ермак Андрей (1278) Малюк Василий (89) Червинский Роман (143)


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Топ комментарии
+22
Довіряти дєрьмаку татарову - це те саме, що довіряти януковочу, а куди та гнида вивела всім відомо
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19.07.2024 21:35 Ответить
+19
ЗСУ тримає оборону не завдяки зекомандуванню,а всупереч,стрьомно зебілам поперти проти дійсно українській народній армії!!))
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19.07.2024 21:53 Ответить
+18
Брехня вже зеленим не допоможе!
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19.07.2024 21:37 Ответить
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Довіряти лялькам-маріонеткам з ганчір'я,які не здатні самостійно мислити та діяти ??))
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19.07.2024 21:33 Ответить
Вибачте що не по темі але в результаті удару українського безпілотника по трансформаторній підстанції сталася аварія на ростовській аес.самі кацапи пишуть що рівень радіації перевищує норму у 75 разів.фсбешники приховують масштаби катастрофи.Бог карає сосіян за гріхи.
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19.07.2024 21:49 Ответить
ЗСУ тримає оборону не завдяки зекомандуванню,а всупереч,стрьомно зебілам поперти проти дійсно українській народній армії!!))
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19.07.2024 21:53 Ответить
Ти мабуть з окопу пишеш...
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20.07.2024 07:51 Ответить
Нажаль роки недозволяют !!))
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20.07.2024 08:14 Ответить
Так то стара новина. Вже кілька днів проблеми з електрикою в Ростовській області
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19.07.2024 22:58 Ответить
Цікаво а як розуміти термін енергоблок? Це ж реактор + парова турбіна+ генератор. То що вийшло з ладу-Реактор чи генератор. Генератор радіацію не підіймає. Тільки реактор
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20.07.2024 05:43 Ответить
Владі це вигідно.
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19.07.2024 21:59 Ответить
Так не танцюйте разом із владою і їй не буде вигідно. А то підтанцьовуєте на кожен чих, а потім скаржитесь.
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19.07.2024 22:03 Ответить
В чому ви вбабаєте танці з владою?
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19.07.2024 22:07 Ответить
Прийняли збільшення зарплатню помічникам депутатів. А ті депутати, якщо вони є, хто вважає, що це неправильно, нехай відмовляться від такого щастя. І буде і + та не танці.
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19.07.2024 22:14 Ответить
А до чого тут я? Ви ж пишите "не танцюйТЕ".
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19.07.2024 22:32 Ответить
Ви запитали, я відповів. Не треба було тоді питати. Ваша відповідь мені вже не потрібна, все зрозуміло. Політика, політикою, а гроші потрібні всім.)
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19.07.2024 22:37 Ответить
Що ви несете? ..... Набір слів. Якісь гроші.
І я не політик.
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19.07.2024 22:51 Ответить
* вбачаєте
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19.07.2024 22:08 Ответить
Можливо, остання надія України
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19.07.2024 21:34 Ответить
Довіряти дєрьмаку татарову - це те саме, що довіряти януковочу, а куди та гнида вивела всім відомо
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19.07.2024 21:35 Ответить
Брехня вже зеленим не допоможе!
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19.07.2024 21:37 Ответить
В нас вже є реальних 2 кандидати в президенти!

Червінський
Залужний

а ще недавно ми навіть не уявляли , хтож міг би їм стати одне лайно промосковське і малороське , а ось так в горнилі страждань і високого тиску народжуються діаманти
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19.07.2024 21:38 Ответить
Політичні дідки будуть проти. А якщо дідки проти, ці кандидати пролітають, навіть не зайшовши в гонку.)
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19.07.2024 21:41 Ответить
Цікаво,хто промосковське ,а хто -малороське ??))
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19.07.2024 21:42 Ответить
Усе ж Червінський - не настільки сильна і харизматична особистість, як Залужний. Але у керівництві контрозвідки я б його хотів бачити...
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19.07.2024 21:53 Ответить
Вы путаете.
Как пел Боярский, в роли Тэодор, "и в этой пытке многократной, рождается клинок булатный"
Диаманты же получаются методом шлифовки серых камешков (того что есть)
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19.07.2024 22:25 Ответить
Залужнний ніщо, Червінський профі який може піти проти системи, але таких не декілька відсотків, а ОДИНИЦІ, а загалом украінство занедбане,тупе гірше кацапа, раніше думав що такі попадаються,але це основна маса, яка за гривенник продасть усе, і тут не йдеться за Батьківщину, бо при норм підході Матір рідну продадуть (пєнси не виняток) принципів ніяких. Якщо я не правий -звнртайтесь до укр. нар. приказок
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19.07.2024 23:09 Ответить
Не сподівайтеся, що усі мають коротку пам'ять. За Порошенка не проголосували вдруге, бо в розчарувалися. Він похєрив люстрацію, боротьби з корупцією не було, а лише шоу від Юги, реформа поліції, прокуратури, судової системи провалилася, була торгівля з окупованими територіями, були Свинарчуки, Гладковськ, які зараз будують вілли в Іспанії і т. д. Люди зовсім розчарувалися в старих політиках, тому вибрали Зеленського
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19.07.2024 21:43 Ответить
По Свинарчукам будь ласка детальніше, а то у нас тут інша інформація. Дякую.
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19.07.2024 21:56 Ответить
«rus/news"? Де вас, таких ідіотів Міша знаходить? Ти, кацапсіна, зовсім здурів?
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19.07.2024 22:08 Ответить
Та да, Сєрьйожа Дорофєєв!))) we believe you! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🖕🖕🖕🐷🐷
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19.07.2024 22:45 Ответить
Я всєго ліш не розумію твого свинячого рохкання, сергєй.
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19.07.2024 22:46 Ответить
А шо Зеленський був політиком? То може не він Україну повією обзивав перед московитами?
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19.07.2024 22:04 Ответить
Що значить "похєрив люстрацію", Ганю?
Зєлємський і Ко першим ділом, коли дорвались до влади, перетворили Адміністрацію президента в Офіс президента, щоб прилаштувати туди купу ригівського лайна, яке підпадало під люстрацію, запроваджену при Порошенку.
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19.07.2024 22:05 Ответить
прочитай про мєнта Терещука, і його люстрацію, він такий був не один, мені набридло вже про це писати
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19.07.2024 22:14 Ответить
Що там по Свинарчукам? Цікаво просто, о то твій колега по фермі старається втулити кацапське лайно.
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19.07.2024 22:16 Ответить
Якого Свинарчука? Голову ВРУ,чи квартального зі слуг?
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19.07.2024 22:18 Ответить
Ви в мене питаєтесь?
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19.07.2024 22:47 Ответить
Уточнюю про кого з Свинарчуків ви питєте!
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19.07.2024 23:26 Ответить
За люстрацію в поліції відповідав Аваков, який не був людиною Порошенка. А десь з другої половини каденції Порошенка Аваков був відверто проти нього.
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19.07.2024 22:23 Ответить
Набридло - не пишіть. У подоляка буде економія фонду оплати праці і людям не будете засирати мізки дурницями з прокацапських методичок.
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19.07.2024 23:18 Ответить
Обрали зє,тому що повторювали за уйлом"аби не Порошенко!".
Не маючи мізків,а тільки расєйську мозговніну від К95 "молодих регіонів" .
Операція ЗЕРМАК буде в підручникі,як найбільш успішна в світі.
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19.07.2024 22:17 Ответить
Хто це розчарувався? Ті, хто взагалі не врубався що таке люстрація? Сильно дехто хотів чуда швидкого як срачка, от і вибрали блазня за своїм рівнем. Їм була що люстрація, що кастрація.
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19.07.2024 22:27 Ответить
На счет вилл в Испании. Му с вами являемся свидетелями злостного преступления.
Журналисты "Схем" наискосок от стройплощадки Свинарчуков, обнаружили не задекларированную виллу "кондитера"
Как патриотичные украинцы они должны были сигнализировать об этом в фискальные органы.
Неужели журналисты покрывают "сивочолого баригу"?
Врут. Этого не может быть промежуток должен быть
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19.07.2024 22:47 Ответить
За промосковського ватноголового клоуна проголосували везвідповідальне інфантильне насєлєніє. Нажаль таких виявилося в Україні дуже багато. Про те, що це стало вироком для воюючої країни тепер вже очевидно для всіх хто вміє думати. Порошенко не святий і в нього було багато косяков і факапів, але проголосовати у 2 турі за абсолютного нікчему, клоуна без жодного досвіду державноо управління, який все своє життя пропагував зі сцени московські антиукраїнські, антидержавні наративи (і цього навіть не приховував), могли лише абсолютні безвідповідальні бовдури, яких нажаль аж надто багато в нашій державі. У 2019 обирали не між Порошенком та зеленським, а між державницьким проектом (хай і не досконалим, з проблемами, але з державницьким вектором розвитку) та проектом кремля, спрямованим на знищення незалежної, демократичної української держави. Мудрий нарід обрав прикольного троянського зеленого коня. Все що маємо зараз лише наслідки того вибору. І да, все познається в порівнянні. Про Свинарчуків, яким інкримінувалася сумма збитків державі в еквіваленті 700 тис. доларів за три роки (з 2015 по 2018) і якими тицяють постійно, згадуючи часи Порошенка, то для порівняння лише за 2022 рік за кордон через підставні фірми-прокладки було виведено з України майже 1 МІЛЬЯРД доларів США ніби то за закупівлю зброї та спорядження для ЗСУ. Гроші досі не повернуті, зброя досі не поставлена. Міністерство оборони України витратило 36,3 млрд грн на зброю та речі, яких українські військові так і не побачили, хоча гроші платників податків на них були витрачені. Йдеться про так звану прострочену дебіторську заборгованість. Це коли замовник (тут - Міноборони) сплачує кошти постачальнику, але обіцяний товар не отримує в строк, обумовлений у договорі. Тобто це зброя та речі, яких наші військові просто не побачили, хоча гроші платників податків на них витрачені. Ще раз - 36,3 мільярда грн - або майже мільярд доларів! https://www.5.ua/suspilstvo/minoborony-vytratylo-363-mlrd-hrn-na-zbroiu-i-zabezpechennia-iaki-tak-i-ne-bulo-postavleno-tspk-309202.html
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20.07.2024 01:36 Ответить
Порошенко витягнув країну з дупи не маючи монобільшості а твій Клоун втягнув її у ще глибшу дупу з монобішісттю і можливістю повністю забити на конституцію, що яскраво продемонстрував з перших днів свого правління під оплески бидла.
Різницю відчуваєш?
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20.07.2024 08:16 Ответить
Дуже крута промова - вогонь!!!!!!
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19.07.2024 21:45 Ответить
От "партнеров"... Восточных?)
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19.07.2024 21:46 Ответить
Напевне тим львівським пострілом саме від цієї теми і відволікають українців.
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19.07.2024 22:19 Ответить
Ну если так судить, то скорее от повышения налогов.
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19.07.2024 22:22 Ответить
Основна проблема наших владоможців і генералів - це дійсно БРЕХНЯ . Саме БРЕХНЯ вбила більше українців чим москалі ....

Ті, хто кричить , що правда не на часі , вона ослабляє - пам'ятайте - і ваші руки в крові ....
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19.07.2024 21:50 Ответить
Я ще пам'ятаю як дерьмак у Шустера брехав про операцію з вагнерівцями ..
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19.07.2024 21:56 Ответить
*** .Вибачте.Но це пі@ць
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19.07.2024 21:59 Ответить
Порошенко привів до влади Зе?! Іпать вас номерних заносить!
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19.07.2024 22:17 Ответить
Знов сереш,підуйловник?!
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19.07.2024 22:20 Ответить
*****,це ти?!
Всі вороги України ненавидять Порошенка!
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19.07.2024 22:28 Ответить
кацап, що в тебе вкрав Порошенко ? А що забрав цей недолугий, якого ти привів на Банкову за члЄн ? І дітей, і батьків, і мир, і .... шашлики.
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19.07.2024 22:48 Ответить
А тем временем в Чернигове военком - https://www.facebook.com/reel/391334897104568
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19.07.2024 22:01 Ответить
Може Зєля відволікає вбивством Фаріон від Червінського? Його зараз знову посадять під шумок.
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19.07.2024 22:16 Ответить
Відволікти від Червінського можна хіба що Єрмаком. Фаріон не потягне навіть на «шепіт», не те що «шумок»..
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19.07.2024 22:34 Ответить
Я не згоден. Просто порівняйте кількість переглядів і коментів під новиною про Фаріон і під цією новиною. Різниця на порядок.
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19.07.2024 22:47 Ответить
ни на сколько
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19.07.2024 22:19 Ответить
Якщо бреше зєлєнская невдаха, то вся зєлєнская рать брехати будуть доки ВРІО сидить на Банковій. Гидоту треба викинути з України.
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19.07.2024 22:44 Ответить
У кого-то очень сильно подгорит от этих слов, а оно, к сожалению, мстительное и имеет власть.🙁
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19.07.2024 23:07 Ответить
Щось забагато цей розвідник занурений в политоту. Порівняйте хоча б із Залужним, в цьому акцепті. Чи не засланий козачок, як свого часу - принципова та чесна учителька історії Голобородько з відомого серіалу?
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19.07.2024 23:11 Ответить
Залужного тільки звільнили, в СІЗО рік з гаком не утримували...
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19.07.2024 23:43 Ответить
Ригівська зелена шобла вже і не знає як наслодитись безкарністю. Все вкрали, всіх пересадили або купили. Дякуючи суддівській портновській мафії
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20.07.2024 01:06 Ответить
 
 