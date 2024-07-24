УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10437 відвідувачів онлайн
Новини Відео
1 437 28

Не може бути перерв у донесенні інформації про Україну – про наш захист від російського терору, про наші потреби, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні Володимир Зеленський розповів про плани роботи із закордонними аудиторіями в найближчому майбутньому.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Почав сьогодні день із доповіді щодо роботи ППО – закінчення тренування наших воїнів та розгортання "петріотів" в Україні.

Сьогодні вже доволі детально спланували нашу роботу на серпень – вересень із закордонними аудиторіями. Інформаційну роботу, зустрічі й перемовини, участь у самітах. Зараз, цими тижнями, у світі хоч і сезон відпусток, але в нас жодних пауз бути не може. І тим більше не може бути перерв у донесенні інформації про Україну – про наш захист від російського терору, про наші потреби.

Сьогодні ж було кілька доповідей, які додають більш ясного розуміння і завдань, і потреб. Була доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка – про те, чого очікувати найближчим часом і якими можливостями обов’язково Україні треба скористатись. Також детально поговорили з міністром оборони України Рустемом Умєровим щодо забезпечення наших військових завдань на цей місяць. Готуємо новини. Говорив сьогодні і з Головкомом Сирським, була доповідь щодо фронту, наших захисних дій", - сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський підписав ініційований Гетманцевим закон про "клуб білого бізнесу" і додаткове бронювання

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) звернення (604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
"в нас жодних пауз бути не може" - І тому ти не пускаєш кращих політиків за кордон для спілкування з парламентами союзників? УйоПок хрипатий - ти або вже труси одягни, або хрестик зніми! Бухарь порошковий.
показати весь коментар
24.07.2024 20:30
+7
за країни карибського басейну переживаю.Тре їхати.
показати весь коментар
24.07.2024 20:20
+7
показати весь коментар
24.07.2024 20:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
за країни карибського басейну переживаю.Тре їхати.
показати весь коментар
24.07.2024 20:20 Відповісти
Вова вже давно здувся. Ще якийсь час разом з єрмаком помародерить
показати весь коментар
24.07.2024 20:22 Відповісти
вечірній гундос від цього по.а- це редакційна політика чи вишукані пекельні борошна?
показати весь коментар
24.07.2024 20:23 Відповісти
Сделай перерыв со своими видосами, толку то все равно ноль.
показати весь коментар
24.07.2024 20:25 Відповісти
Так и пакетик от Ермака тогда не получит. Не, мы не тунеядцы, все нужно зарабатывать. И в основном, тяжким трудом - рожу тупую покорчить, текст, кем-то написанный прочитать. Эх, тяжела доля шутов царская...
показати весь коментар
24.07.2024 20:38 Відповісти
Чегевара Оманський,чергова порція локшини !!))
показати весь коментар
24.07.2024 20:25 Відповісти
ЗЕгевара
показати весь коментар
24.07.2024 22:01 Відповісти
показати весь коментар
25.07.2024 10:25 Відповісти
Нє - ну гундьож повинен бути безперервним
показати весь коментар
24.07.2024 20:26 Відповісти
ну артисту головне повна зала глядачів та оплески.....
показати весь коментар
24.07.2024 20:29 Відповісти
"в нас жодних пауз бути не може" - І тому ти не пускаєш кращих політиків за кордон для спілкування з парламентами союзників? УйоПок хрипатий - ти або вже труси одягни, або хрестик зніми! Бухарь порошковий.
показати весь коментар
24.07.2024 20:30 Відповісти
Мгм...
Піззьож нон-стоп.
"Я трєбую продолженія банкєта!" (с)
показати весь коментар
24.07.2024 20:32 Відповісти
показати весь коментар
24.07.2024 20:33 Відповісти
Вечерний квартал.
показати весь коментар
24.07.2024 20:37 Відповісти
О куйню шодено пече прострочений.
показати весь коментар
24.07.2024 20:37 Відповісти
показати весь коментар
24.07.2024 20:39 Відповісти
Скромна людина отой Зеленський.
показати весь коментар
24.07.2024 20:42 Відповісти
Єврей скромний?))))
показати весь коментар
25.07.2024 10:23 Відповісти
Ви плутаєтє єврея з жидом. Він не єврей, він жид. І ні якого антасемітизма.
показати весь коментар
25.07.2024 11:12 Відповісти
Зельц сыпет зелёные поносики как невменяемый, его не остановить.
показати весь коментар
24.07.2024 20:39 Відповісти
Це він про бездіяльність ВРУ стефанчука та корнієнка з монозбродом до серпня??
Ну так, їм же важко сидіти у ВРУ в Києві, це ж не під обстрілами в Кринках гуляти!!
показати весь коментар
24.07.2024 20:50 Відповісти
показати весь коментар
24.07.2024 20:58 Відповісти
Знову дичину несе
показати весь коментар
24.07.2024 21:00 Відповісти
На нари ішака безтолкового!
показати весь коментар
24.07.2024 21:11 Відповісти
Його вже можна як собаку в наркоконтроль брати, ніздрі не зупиняються туди сюди ходять, шось шукають.
показати весь коментар
24.07.2024 21:26 Відповісти
А чого ж ти тоді всіх журналістів із звільненого Херсону прибрав?
Щоб не показали лишнього як в Бучі і Ізюмі, бо треба ж ще з москалями домовлятись 'посєрєдінє' як Оман вєлєл.
показати весь коментар
25.07.2024 01:53 Відповісти
Так, твою херню і твій висір ніхто не дивиться і не слухає!
показати весь коментар
25.07.2024 10:21 Відповісти
 
 