Не може бути перерв у донесенні інформації про Україну – про наш захист від російського терору, про наші потреби, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні Володимир Зеленський розповів про плани роботи із закордонними аудиторіями в найближчому майбутньому.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Почав сьогодні день із доповіді щодо роботи ППО – закінчення тренування наших воїнів та розгортання "петріотів" в Україні.

Сьогодні вже доволі детально спланували нашу роботу на серпень – вересень із закордонними аудиторіями. Інформаційну роботу, зустрічі й перемовини, участь у самітах. Зараз, цими тижнями, у світі хоч і сезон відпусток, але в нас жодних пауз бути не може. І тим більше не може бути перерв у донесенні інформації про Україну – про наш захист від російського терору, про наші потреби.

Сьогодні ж було кілька доповідей, які додають більш ясного розуміння і завдань, і потреб. Була доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка – про те, чого очікувати найближчим часом і якими можливостями обов’язково Україні треба скористатись. Також детально поговорили з міністром оборони України Рустемом Умєровим щодо забезпечення наших військових завдань на цей місяць. Готуємо новини. Говорив сьогодні і з Головкомом Сирським, була доповідь щодо фронту, наших захисних дій", - сказав Зеленський.

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