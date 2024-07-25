Дуже важливо, що нарешті в оборонному виробництві почали реально та помітно працювати іноземні кошти, - Зеленський. ВIДЕО
Володимир Зеленський заявив, що в українському оборонному виробництві почали реально працювати іноземні інвестиції.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.
"Була дуже детальна і тривала розмова з міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним. Аналіз роботи міністерства та відповідних підприємств нашої "оборонки" – те, що досягнуте, і те, що заплановане. Хороші результати є. Багато різних аспектів – і по нашій броньованій техніці, і щодо дронів, і по артилерії.
Я вдячний кожному й кожній, хто працює в наших оборонних підприємствах, нашій оборонній індустрії. Відчутно, що галузь стає вже зовсім іншою – більш сильною, більш ефективною. Дуже важливо, що нарешті в оборонному виробництві почали реально та помітно працювати іноземні кошти, і це велике наше досягнення. Не лише кошти державного бюджету, але й інвестиції партнерів в оборонне виробництво в Україні.
Сьогодні ми визначились і з "Укроборонпромом", з нашими ракетниками щодо оновлених завдань. По багатьох напрямах маємо не просто вже потенціал чи якісь певні результати, а постачання для виконання завдань Силами оборони та безпеки – постачання, що зростає. Плюс по наших далекобійних дронах ми готуємо кроки, щоб вийти на більшу кількість і більшу якість. Україна свої інтереси завжди вмітиме захищати", - сказав Зеленський.
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от, що робить мілітарі майка з простим юристом.
охоронця підвищать, візьмуть в дсо, буде дітей вбивати.
Постійна балаканина вже набридла. Що в державі робиться ???
@LidaSharko
Він зачитав зі сцени промову Володимира Зеленського з дебатів у 2019 року, в якій той журив Петра Порошенка через відсутність рівності усіх перед законом, через відсутність покарань для корупціонерів і відмову зняти недоторканість з депутатів.
Покусилися на святоє. На лідора
Давай, краще, "подробиць" по справі Фаріон! Це в тебе краще виходить.
А свої кошти ми в офшори а підприємства- на голодну пайку...
Военные видели тоже самое в Бахмуте и Авдеевке. Поэтому, по их https://t.me/xoxolandreii/248 мнению , есть два варианта:
▪️Городская власть Покровска максимально быстро должна раздерибанить то, что есть, в бюджете.
▪️Готовят цветы "освободителям".