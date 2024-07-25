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Дуже важливо, що нарешті в оборонному виробництві почали реально та помітно працювати іноземні кошти, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський заявив, що в українському оборонному виробництві почали реально працювати іноземні інвестиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Була дуже детальна і тривала розмова з міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним. Аналіз роботи міністерства та відповідних підприємств нашої "оборонки" – те, що досягнуте, і те, що заплановане. Хороші результати є. Багато різних аспектів – і по нашій броньованій техніці, і щодо дронів, і по артилерії.

Я вдячний кожному й кожній, хто працює в наших оборонних підприємствах, нашій оборонній індустрії. Відчутно, що галузь стає вже зовсім іншою – більш сильною, більш ефективною. Дуже важливо, що нарешті в оборонному виробництві почали реально та помітно працювати іноземні кошти, і це велике наше досягнення. Не лише кошти державного бюджету, але й інвестиції партнерів в оборонне виробництво в Україні.

Сьогодні ми визначились і з "Укроборонпромом", з нашими ракетниками щодо оновлених завдань. По багатьох напрямах маємо не просто вже потенціал чи якісь певні результати, а постачання для виконання завдань Силами оборони та безпеки – постачання, що зростає. Плюс по наших далекобійних дронах ми готуємо кроки, щоб вийти на більшу кількість і більшу якість. Україна свої інтереси завжди вмітиме захищати", - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23815) звернення (604)


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Топ коментарі
+12
А до цього іноземні кошти як вода крізь пальці?
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25.07.2024 20:43
+8
А наши "кошти" по-прежнему под шумок в дорогах и в асфальте?
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25.07.2024 20:46
+8
ЧУЧЕЛКО ...
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25.07.2024 20:46
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возмудєл і похужал!
от, що робить мілітарі майка з простим юристом.
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25.07.2024 20:42 Відповісти
Який там "простий юрист"? Простий яврейський мальчик...
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25.07.2024 20:45 Відповісти
3.14дарас - воно і в Африці 3.14дарас
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25.07.2024 20:45 Відповісти
А до цього іноземні кошти як вода крізь пальці?
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25.07.2024 20:43 Відповісти
Чемберлен - Голова! ©
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25.07.2024 20:44 Відповісти
Чмо .
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25.07.2024 20:44 Відповісти
В зелених кальсонах ...
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25.07.2024 20:45 Відповісти
чіркову зламають долю, прийде тцк з повесточкой.
охоронця підвищать, візьмуть в дсо, буде дітей вбивати.
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25.07.2024 20:58 Відповісти
А наши "кошти" по-прежнему под шумок в дорогах и в асфальте?
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25.07.2024 20:46 Відповісти
ЧУЧЕЛКО ...
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25.07.2024 20:46 Відповісти
Ага то тільки тепер почали працювати іноземні інвестиції якраз в той самий момент коли твоя каденція закінчилася . Який дивний збіг.
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25.07.2024 20:46 Відповісти
***** зе галава. Мислітель! ..... Шо б я...
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25.07.2024 20:47 Відповісти
А ті що були до цього по яких кишенях загубилися?
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25.07.2024 20:48 Відповісти
Так, ви їх крадете реально та помітно. Не соромлячись, і головне безкарно
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25.07.2024 20:54 Відповісти
Дуже важливо щоб ви припинили красти, а ти стулив пельку
Постійна балаканина вже набридла. Що в державі робиться ???
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25.07.2024 20:58 Відповісти
Іноземні кошти запрацювали, а це Лідор так і не почав працювати. Одні відосики та папірці з автографами іноземців. Та йди вже за своїм "папою" януковичем у Ростов. Там добре, там руцькоязичні.
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25.07.2024 20:58 Відповісти
Lida Sha
@LidaSharko
Він зачитав зі сцени промову Володимира Зеленського з дебатів у 2019 року, в якій той журив Петра Порошенка через відсутність рівності усіх перед законом, через відсутність покарань для корупціонерів і відмову зняти недоторканість з депутатів.

Покусилися на святоє. На лідора
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25.07.2024 21:01 Відповісти
Для начало надо было заметно поднять выпуск минометов и мин к ним а то три года одни презентации и проэкты.
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25.07.2024 21:04 Відповісти
Какой-то заводик при Порохе начинал переделывать трубы на минометы.
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25.07.2024 21:21 Відповісти
Не відволікайся, Вова! То заскладні питання для тебе.
Давай, краще, "подробиць" по справі Фаріон! Це в тебе краще виходить.
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25.07.2024 21:04 Відповісти
Брехати, брехати і ще раз брехати, ось, що в нього виходить!!!!
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26.07.2024 11:03 Відповісти
Кожен день одне й теж саме гундосиво небритого блогера. М
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25.07.2024 21:25 Відповісти
Вава, і що, вкрасти складно стало?
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25.07.2024 21:33 Відповісти
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25.07.2024 21:33 Відповісти
Ну да-" закордон нам допоможе"...!
А свої кошти ми в офшори а підприємства- на голодну пайку...
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25.07.2024 21:58 Відповісти
Для цього спершу тебе треба реально увязнити
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25.07.2024 22:00 Відповісти
Покровск. 20 км от города стоят ВС РФ. В это время 30-40 человек + трактор не копают окопы, а приводят в порядок клумбы

Военные видели тоже самое в Бахмуте и Авдеевке. Поэтому, по их https://t.me/xoxolandreii/248 мнению , есть два варианта:
▪️Городская власть Покровска максимально быстро должна раздерибанить то, что есть, в бюджете.
▪️Готовят цветы "освободителям".
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25.07.2024 22:48 Відповісти
Бачив це відео, в голові не вкладається. Або там влада ждунів, яку потрібно посадити. Пдраси сепарські, бо іншого пояснення нема.
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26.07.2024 00:24 Відповісти
А що є сумніви що до влади?
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26.07.2024 11:01 Відповісти
На нари ішака безтолкового!
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26.07.2024 07:43 Відповісти
*****, а до цього де вони працювали?
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26.07.2024 10:59 Відповісти
 
 