Росіянин у аптеці наставив пістолет на фармацевта: "Мне промедол нужен! Я вас застрелю. Промедола нет? Ну, ладно". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянин погрожує співробітнику ростовської аптеки пістолетом та вимагає препарат промедол.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дізнавшись, що в аптеці такого препарату немає, чоловік сховав пістолет і вийшов із закладу.

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Для довідки:

Промедол - синтетичний лікарський засіб, що належить до групи наркотичних анальгетиків та є похідним фенілпіперидину, що має анальгетичну, спазмолітичну, протишокову та снодійну дію.

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