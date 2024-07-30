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Росіянин у аптеці наставив пістолет на фармацевта: "Мне промедол нужен! Я вас застрелю. Промедола нет? Ну, ладно". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянин погрожує співробітнику ростовської аптеки пістолетом та вимагає препарат промедол.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дізнавшись, що в аптеці такого препарату немає, чоловік сховав пістолет і вийшов із закладу.

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Для довідки:

Промедол - синтетичний лікарський засіб, що належить до групи наркотичних анальгетиків та є похідним фенілпіперидину, що має анальгетичну, спазмолітичну, протишокову та снодійну дію.

Також дивіться: Російськомовний "заєць" пояснює італійському контролеру відсутність квитка на поїзд: "Проститутка #баная! Шалава бесовская! У меня есть билет, сука поганая!". ВIДЕО

Автор: 

наркотики (1447) зброя (7461) росія (65129) русский мир (452) аптека (187)


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Топ коментарі
+15
Цей клоун мабуть кожного дня забігає з пістолетом за промедолом, якщо аптекарша так спокійно на те реагує.
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30.07.2024 09:48
+12
Бухой ванька-наркоман, е*нутый продавец и поруч какой-то черномазий. Типичный руский мир.
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30.07.2024 09:52
+8
- Я вас застрєлю !
- Пошьол нахх !
- Ладно !....
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30.07.2024 10:46
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30.07.2024 09:45 Відповісти
ТРЕВОЖНА ТЕНДЕНЦІЯ...
ПЕРЕБОЇ З ПОСТАВКАМИ КОКСУ МІД РОСІЇ З ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ.
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30.07.2024 09:46 Відповісти
Це в кацапії такі рецепти тепер. Путя ввів.
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30.07.2024 09:48 Відповісти
Цей клоун мабуть кожного дня забігає з пістолетом за промедолом, якщо аптекарша так спокійно на те реагує.
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30.07.2024 09:48 Відповісти
та він вже всі аптеки на районі заїбав.
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30.07.2024 10:06 Відповісти
Бухой ванька-наркоман, е*нутый продавец и поруч какой-то черномазий. Типичный руский мир.
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30.07.2024 09:52 Відповісти
нєнє!
було б епічно, як що б кацап застрелився, як почув, що промедола нема.
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30.07.2024 10:02 Відповісти
Судя по звуку пистолет игрушечный.
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30.07.2024 10:07 Відповісти
ну, от.
застрелився іграшковим пістолєм.
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30.07.2024 10:08 Відповісти
це тепер на росії такий замінник рецепта. Хай провізори звикають.
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30.07.2024 10:04 Відповісти
Обычный обыденный день в ростовской аптеке-зашел постоянный клиент узнать о наличии лекарства и услышав о его отсутвии покинул храм Гигиеи,минуя уголок покупателя,находящийся слева от двери и чудом не поскользнувшись на на кале,оброненном предыдущим посетителем.
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30.07.2024 10:08 Відповісти
скрепно...
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30.07.2024 10:12 Відповісти
... головне продавайте кацапам стріхніх, та бажано без рецепта,та цілодобово.
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30.07.2024 10:23 Відповісти
тітка зовсім без страху, де її готували?
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30.07.2024 10:46 Відповісти
- Я вас застрєлю !
- Пошьол нахх !
- Ладно !....
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30.07.2024 10:46 Відповісти
Предлагаю с помощью дронов снабжать рашистов прамедолом и прочими вкусными ништяками. Можно даже давать любителям ништяков небольшие задания типо поджечь трансформатор или поле с зерновыми чтобы дрон увидел куда сбрасывать вкуснятину.
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30.07.2024 11:14 Відповісти
Аптекарь такая спокойная,как будто в каком то гетто работает и ее эта ежедневная ситуация так *******,что она уже не реагирует Ну застрелишь-что он появится что ли??
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30.07.2024 11:26 Відповісти
Хотя бы водичкой побрызгал ее из пистолетика!
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30.07.2024 12:12 Відповісти
Да есть у них промедол, в сейфе, на всякий случай. Нужно было сейф трясти. И деньги забрать..
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30.07.2024 17:52 Відповісти
 
 