Росіянин у аптеці наставив пістолет на фармацевта: "Мне промедол нужен! Я вас застрелю. Промедола нет? Ну, ладно". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянин погрожує співробітнику ростовської аптеки пістолетом та вимагає препарат промедол.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, дізнавшись, що в аптеці такого препарату немає, чоловік сховав пістолет і вийшов із закладу.
Для довідки:
Промедол - синтетичний лікарський засіб, що належить до групи наркотичних анальгетиків та є похідним фенілпіперидину, що має анальгетичну, спазмолітичну, протишокову та снодійну дію.
Топ коментарі
+15 Tema9
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ПЕРЕБОЇ З ПОСТАВКАМИ КОКСУ МІД РОСІЇ З ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ.
було б епічно, як що б кацап застрелився, як почув, що промедола нема.
застрелився іграшковим пістолєм.
- Пошьол нахх !
- Ладно !....