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Росія принесла війну на нашу землю і повинна відчувати, що нею зроблене, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні Володимир Зеленський заявив, що Росія має відчувати наслідки того, що принесла війну в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Сьогодні було вже три доповіді Головкома Сирського – доповіді результативні. Саме такі, які потрібні нашій державі зараз.

​Я вдячний кожному воїну, кожному солдату та командиру, які забезпечують захист наших, українських, позицій та виконання завдань нашої оборони. Українці вміють досягати своїх цілей. І це не ми вибрали досягати цілей у війні. Росія принесла війну на нашу землю і повинна відчувати, що нею зроблене. Ми ж прагнемо якнайшвидше досягати своїх цілей у мирний час – за умов справедливого миру. І це буде.

Сьогодні також була доповідь міністра оборони Умєрова щодо постачання озброєнь та техніки нашій армії. Ми працюємо над тим, щоб постачання було незмінно вчасним.

Доповідав сьогодні також керівник СБУ Малюк – про наші операції та про делікатну роботу СБУ, яка захищає українців – захищає від російських диверсій та спроб замахів усередині нашої держави", - сказав Зеленський.

Читайте: Усі бачать, що українська армія вміє дивувати та досягати результатів, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) звернення (603)


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Топ коментарі
+22
*****... тепер цей бовдур не заткнеться поки все не накриється мідним тазом.

А тоді почне знов шукати винуватих.
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08.08.2024 19:21
+10
два дні протримався

невиліковні...
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08.08.2024 19:25
+9
Ппц там в Курске несется жесть, видимо план продуманый и имеет вполне конкретные цели. Дай бог удачи и здоровья исполнителям
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08.08.2024 19:19
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08.08.2024 19:18 Відповісти
Ппц там в Курске несется жесть, видимо план продуманый и имеет вполне конкретные цели. Дай бог удачи и здоровья исполнителям
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08.08.2024 19:19 Відповісти
Цей план схожий на жест відчаю - а раптом рашисти перестануть тиснути на дамбасє? А вони тиснуть, і не перекидають війська на курський напрямок, він їм н@хєр не всрався. І що далі? Ну, зайшли, а чи вийдуть? Як в Кринках - жити можна, вийти неможливо. Чого усі так зраділи? Ще нікуди не перескочили, а вже "гоп!"?
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08.08.2024 23:07 Відповісти
*****... тепер цей бовдур не заткнеться поки все не накриється мідним тазом.

А тоді почне знов шукати винуватих.
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08.08.2024 19:21 Відповісти
ПОТУЖНО
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08.08.2024 19:24 Відповісти
два дні протримався

невиліковні...
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08.08.2024 19:25 Відповісти
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08.08.2024 19:43 Відповісти
Замахи всередині держави???

Знову на сонцесяйного???
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08.08.2024 19:27 Відповісти
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08.08.2024 21:31 Відповісти
Нерезультативних доповідей у Вови не буває. А хто доповідає правду - того міняють на зручного, щоб "результативно" доповідав.
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08.08.2024 19:27 Відповісти
Що воно ляпає ? "...доповіді результативні. Саме такі, які потрібні нашій державі зараз...". Ще раз, уважно - доповіді результативні. Чи Сирський зміг адаптувати текст доповідей до рівня тупості Зеленського? І який же результат цих результативних доповідей - в Зеленського туман у голові розсіявся? Але то навряд, бо далі Зеленський поніс вже зовсім коксохімію: "...Ми ж прагнемо якнайшвидше досягати своїх цілей у мирний час...". Гуд бай назавжди - сказав дах Зеленського.
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08.08.2024 19:28 Відповісти
Так, дійсно, гарними доповідями переможемо кацапів. Потужно
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08.08.2024 19:28 Відповісти
Одних гарних доповідей замало. Обов'язково потрібні ще "потужні відосікі".
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08.08.2024 19:54 Відповісти
Головне щоб тепер цей дебіл не наказав на курському напрямку 'ні шагу назад'
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08.08.2024 19:30 Відповісти
відсутність будь-яких офіційних коментарів, це був справді сильний хід.
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08.08.2024 19:31 Відповісти
Да-а-а...

https://www.facebook.com/reel/1552482915303591
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08.08.2024 21:39 Відповісти
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08.08.2024 19:38 Відповісти
Мерзотник !
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08.08.2024 20:11 Відповісти
Це скоріше зрадник ,а не презедент України.
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08.08.2024 20:57 Відповісти
Балабол, коли потрібно мовчати то воно трепло а коли треба було урупор кричати шоб дітей евакуйовували то воно до шашликів готувалося🤮🤮🤮🤮🤮
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08.08.2024 19:40 Відповісти
Дядя ти сам себе чуєш ?
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08.08.2024 19:43 Відповісти
Дядя "гаварітель", а не "слишатєль".
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08.08.2024 19:55 Відповісти
Еко розхоробрився
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08.08.2024 19:46 Відповісти
Чмо тупориле. Дознищуй у той бік рашку своїми дешевими відосиками. І лиши нас у спокої. Асвабадітель мамкін. *****!
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08.08.2024 20:01 Відповісти
Війну на нашу землю принесли якраз зебіли разом з цим лідором...!
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08.08.2024 20:07 Відповісти
Суджу вже зрівняли з землею?зе ти балабол!
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08.08.2024 20:12 Відповісти
Скільки серунів крикунів тут намагаються гавкати на Президента України - чому ви всі не на фронті ?
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08.08.2024 20:49 Відповісти
Все тебя ждут и 95-й квартал, ждуны.
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08.08.2024 21:46 Відповісти
Цей дебіл туди випадково заліз
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08.08.2024 22:34 Відповісти
Ідіть у сраку (с) зєдєнскій. Пряма цитата, до речі
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08.08.2024 23:13 Відповісти
Правильно він їм всім і сказав ! ..))
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09.08.2024 00:40 Відповісти
Звичайно, правильно і чотирижди ухилився від призову. Чи не так, недоумку?
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09.08.2024 05:56 Відповісти
Війну на нашу землю приніс безтолковий ішак. Кацапстан лише скористався такою можливістю.
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08.08.2024 20:55 Відповісти
Воно бідосик по життю...
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08.08.2024 23:11 Відповісти
Такие правильные слова ! Может быть это его двойник летал в Оман на встречу с Патрушевым ?
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08.08.2024 23:01 Відповісти
Війну в Україну привела ця недоросль за руку у відповідності з Оманськими домовленостями, а коли у неї пішло все не по-плану, а саме те, що його залишати у губернаторах малоросів фуйло і не збирався, у того є свій кум, то воно, після заміни памперса, вирішив, що ніхто нічого не зрозуміє і він може бути "дверью прилагательной" і нізащо не відповідати.
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09.08.2024 06:04 Відповісти
Щиро вірю, що Україна переможе. А тим, хто загинув мої співчуття родині, та друзям😢😢😢🙏🙏🙏
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09.08.2024 18:41 Відповісти
 
 