Росія принесла війну на нашу землю і повинна відчувати, що нею зроблене, - Зеленський. ВIДЕО
У відеозверненні Володимир Зеленський заявив, що Росія має відчувати наслідки того, що принесла війну в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.
"Сьогодні було вже три доповіді Головкома Сирського – доповіді результативні. Саме такі, які потрібні нашій державі зараз.
Я вдячний кожному воїну, кожному солдату та командиру, які забезпечують захист наших, українських, позицій та виконання завдань нашої оборони. Українці вміють досягати своїх цілей. І це не ми вибрали досягати цілей у війні. Росія принесла війну на нашу землю і повинна відчувати, що нею зроблене. Ми ж прагнемо якнайшвидше досягати своїх цілей у мирний час – за умов справедливого миру. І це буде.
Сьогодні також була доповідь міністра оборони Умєрова щодо постачання озброєнь та техніки нашій армії. Ми працюємо над тим, щоб постачання було незмінно вчасним.
Доповідав сьогодні також керівник СБУ Малюк – про наші операції та про делікатну роботу СБУ, яка захищає українців – захищає від російських диверсій та спроб замахів усередині нашої держави", - сказав Зеленський.
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А тоді почне знов шукати винуватих.
невиліковні...
Знову на сонцесяйного???
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серунівкрикунів тут намагаються гавкати на Президента України - чому ви всі не на фронті ?