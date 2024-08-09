Оператор дрона-камікадзе уразив російський вертоліт над Курською областю РФ. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ поцілив у російський вертоліт у небі над Курською областю РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної атаки видно, що дрон атакував вертоліт, який рухався на досить низькій висоті.

"Успішне полювання СБУ на російські вертольоти продовжується! Служба Божа відпрацювала ще одну ціль за допомогою fpv-дрона у "Курській народній республіці". На відео видно, як безпілотник ЦСО "А" Служби безпеки вражає вертоліт в момент його польоту. Нагадаємо, днями СБУ вже підбила дроном ще один ворожий вертоліт. Це унікальні спецоперації в історії воєн. Чекаємо нових результатів? Бог любить трійцю", - коментують відео бійці СБУ.

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Що відбувається у Курській області

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Тим часом глава оборонного комітету Бундестагу Фабер побажав ЗСУ удачі під Курськом. За даними Міноборони Франції, "наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх". The Washington Post повідомляє, що Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа".

Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: "У нас немає представників у цьому районі".