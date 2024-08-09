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Новини Відео Війна
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Оператор дрона-камікадзе уразив російський вертоліт над Курською областю РФ. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ поцілив у російський вертоліт у небі над Курською областю РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної атаки видно, що дрон атакував вертоліт, який рухався на досить низькій висоті.

"Успішне полювання СБУ на російські вертольоти продовжується! Служба Божа відпрацювала ще одну ціль за допомогою fpv-дрона у "Курській народній республіці". На відео видно, як безпілотник ЦСО "А" Служби безпеки вражає вертоліт в момент його польоту. Нагадаємо, днями СБУ вже підбила дроном ще один ворожий вертоліт. Це унікальні спецоперації в історії воєн. Чекаємо нових результатів? Бог любить трійцю", - коментують відео бійці СБУ.

Також дивіться: Спецпризначенці СБУ збили російський вертоліт з допомогою FPV-дрона. ВIДЕО

Що відбувається у Курській області

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Тим часом глава оборонного комітету Бундестагу Фабер побажав ЗСУ удачі під Курськом. За даними Міноборони Франції, "наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх". The Washington Post повідомляє, що Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа".

Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: "У нас немає представників у цьому районі".

Автор: 

СБУ (12812) дрони (4695) вертоліт (878) Курськ (1108)


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Топ коментарі
+23
так казали пілоти вже третього вєртольлта.
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09.08.2024 11:21
+19
Даешь мангалы на вертолеты. Надеюсь скоро еще и за самолетами будут гонять реактивные дроны.
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09.08.2024 11:17
+15
Тютілька в тютільку
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09.08.2024 11:14
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Тютілька в тютільку
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09.08.2024 11:14 Відповісти
І тютількою поганяє.
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09.08.2024 11:16 Відповісти
максим калашніков підтвердив ураження.
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09.08.2024 11:19 Відповісти
малоймовірно
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09.08.2024 11:17 Відповісти
так казали пілоти вже третього вєртольлта.
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09.08.2024 11:21 Відповісти
сподіваюсь, що БЧ дрона була гарна

🤕😂
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09.08.2024 11:42 Відповісти
для fpv-дронів, які полюють на повітряні цілі вже серійно (а не кустарно) виробляють спеціалізовану б\ч з повітряним підривом. Тільки вчора узнав.
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09.08.2024 11:47 Відповісти
який "повітряний підрив" у повітряного дрона-камікадзе мисливця за гелікоптерами ? 😂

дистанційна ініціація оператором!

я писав про про спец БЧ із направленим викиданням уражаючих елементів
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09.08.2024 14:46 Відповісти
якщо ви переслухаєте останній випуск Мілитарного на півтори години, то там докладно все розжовано. Можете там і посперечатись з Чмутом по цьому питанню.
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09.08.2024 15:20 Відповісти
Толік,ти здох в 13 році...
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09.08.2024 11:49 Відповісти
а хто пише ? Ти його особисто знав ??
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09.08.2024 18:01 Відповісти
Даешь мангалы на вертолеты. Надеюсь скоро еще и за самолетами будут гонять реактивные дроны.
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09.08.2024 11:17 Відповісти
Мі-8, може бути з десантом.
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09.08.2024 11:18 Відповісти
И возможно - с экипажем.
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09.08.2024 13:34 Відповісти
До Атомної Курськ десь 110 км....мда. Чимало,але реально.
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09.08.2024 11:18 Відповісти
атомка нам треба ціла )
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09.08.2024 11:22 Відповісти
от воно нам треба...
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09.08.2024 11:23 Відповісти
Звідки, з Глухова?

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09.08.2024 13:01 Відповісти
Так це були СБУ, а не оті "стерненко"? Бо цю ж ситуацію показали стерненковці і приписали все собі! Чи може це ще один епізод? Щось я вже збився.
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09.08.2024 11:22 Відповісти
Це були СБУ яким Стерненко разом з громадянами України постачає дрони...
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09.08.2024 11:35 Відповісти
Отбивают винты и лапотный вентилятор усе..
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09.08.2024 11:30 Відповісти
фпв дроном ... у МІ-8 ??
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09.08.2024 17:58 Відповісти
ну вже більш менш зрозуміло, ніхто з тим вертолітом стикатися не збирався, а, мабуть підірвали у повітрі щось більш-менш потуже й хвіст у того вертоліта відвалився, дай Боже...
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09.08.2024 11:33 Відповісти
ніт, це як раз спеціальні екіпажі, спеціальні fpv їз спеціальною б/ч з повітряним підривом. Робота іде повним ходом, потреба у мобільних групах через рік просто відійде в історію.
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09.08.2024 14:10 Відповісти
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09.08.2024 11:39 Відповісти
"Цього разу Мі-8 отримав удар у хвостову частину дроном із потужною осколковою БЧ.
Подальша доля Мі-8 невідома, але він перестав працювати у вказаному районі." - кому что не ясно?
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09.08.2024 11:56 Відповісти
Бл, совсем эти дроны распоясались! Вертолету уже и пролететь негде!
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09.08.2024 12:05 Відповісти
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09.08.2024 12:23 Відповісти
наїбнули цапольот
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09.08.2024 12:31 Відповісти
Вырвали цапу у пепелаца
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09.08.2024 19:50 Відповісти
Незабаром кацапи зроблять "черепаховертоліт".
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09.08.2024 12:48 Відповісти
Молодці! Прямо у гравіцапу влупили! Пацакам у лайнольоті гаплик! ))
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09.08.2024 14:13 Відповісти
хотілося б вірити
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09.08.2024 17:59 Відповісти
І шо, рюзькє Зігзаг МакКряк от вінта? Всьо? Надіюсь, що і брати Гавс були на борту!
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09.08.2024 19:20 Відповісти
Zигующий Zак крякнул.
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09.08.2024 19:52 Відповісти
Вищий пілотаж.

Супер.
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09.08.2024 20:33 Відповісти
Добра частота збиття ворожих вертольотів.

Було би чудово, якби частота знищення ворожих літаків була ще більша ніж частота збиття вертольотів.
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10.08.2024 02:02 Відповісти
 
 