Міноборони працює над створенням єдиного центру управління БпЛА на полі бою в режимі реального часу, - Умєров. ВIДЕО

Міністерство оборони України наразі працює над інтеграцією наземних і повітряних роботизованих та безпілотних систем у єдиний центр управління усіма безпілотниками на полі бою в режимі реального часу.

Про це у Фейсбуці повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, разом з міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом відвідали полігон для випробування інноваційних військових розробок.

"На тестовому майданчику продемонстрували можливості дронів-розвідників, дистанційно керованих кулеметів на турелях, роботів-саперів та ефективність наземних роботизованих санітарних платформ", - зазначив Умєров.

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За словами міністра оборони, всі ці інноваційні розробки створені українськими компаніями та спрямовані на удосконалення української обороноздатності.

"Працюємо над інтеграцією наземних і повітряних роботизованих та безпілотних систем у єдиний центр управління усіма безпілотниками на полі бою в режимі реального часу. Міноборони продовжує активно впроваджувати інновації та розвивати армію майбутнього. Безпілотні системи – наш пріоритет, який вже змінює ситуацію на полі бою", - наголосив Умєров.

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