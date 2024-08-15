Міноборони працює над створенням єдиного центру управління БпЛА на полі бою в режимі реального часу, - Умєров. ВIДЕО
Міністерство оборони України наразі працює над інтеграцією наземних і повітряних роботизованих та безпілотних систем у єдиний центр управління усіма безпілотниками на полі бою в режимі реального часу.
Про це у Фейсбуці повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, разом з міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом відвідали полігон для випробування інноваційних військових розробок.
"На тестовому майданчику продемонстрували можливості дронів-розвідників, дистанційно керованих кулеметів на турелях, роботів-саперів та ефективність наземних роботизованих санітарних платформ", - зазначив Умєров.
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За словами міністра оборони, всі ці інноваційні розробки створені українськими компаніями та спрямовані на удосконалення української обороноздатності.
"Працюємо над інтеграцією наземних і повітряних роботизованих та безпілотних систем у єдиний центр управління усіма безпілотниками на полі бою в режимі реального часу. Міноборони продовжує активно впроваджувати інновації та розвивати армію майбутнього. Безпілотні системи – наш пріоритет, який вже змінює ситуацію на полі бою", - наголосив Умєров.
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Ви можете собі уявити - як на серверах цього "єдиного центру" з'явиться поле бою в режимі реального часу та ще й по всьому фронту? І як може бути організваний зв'язок в режимі реального часу усіх операторів дронів? Запевняю Вас - може комусь і дуже би цього хотілося, але технічно - це нереальна маячня. А от вкрасти дещицю на черговому "фонарі" від Ф'одорова - саме воно.
Але не сьогодні.
А сьогодні МО України здатне тільки створити дикий геморой дроноводам, які будуть не воювати "в режимі реального часу", а дрючитися із черговим глюкавим одороблом від Ф'одорова, а рашистські цілі за той час вже здимлять за обрієм...
І ніхто не зможе нікуди вилетіти, доки не зареєструє виліт в "єдиному центрі" ? Це для того, аби рашистам було зручніше слідкувати за українськими безпілотниками. Дуже зручно - сидить майор ФСБ у затишному кабінеті і бачить усі українські безпілотники.
а, зе!майжебонапарт у променях слави, на залізному троні в єдиному центрі!