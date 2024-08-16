Мешканці Суджі роблять закупи у магазині: "Нам сказали - мы вас не трогаем, живите спокойно, все хорошо". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє мешканців Суджі на Курщині роблять закупи у магазині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіяни запевняють, що у підвалі не ховаються, живуть у будинку і почуваються досить спокійно.

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"Нам сказали - мы вас не трогаем, живите спокойно, все хорошо", - кажуть вони.

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