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Мешканці Суджі роблять закупи у магазині: "Нам сказали - мы вас не трогаем, живите спокойно, все хорошо". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє мешканців Суджі на Курщині роблять закупи у магазині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіяни запевняють, що у підвалі не ховаються, живуть у будинку і почуваються досить спокійно.

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"Нам сказали - мы вас не трогаем, живите спокойно, все хорошо", - кажуть вони.

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Автор: 

Буча (541) Курськ (1108) Суджа (45)


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Топ коментарі
+31
Это постановочное видео. Невозможно встретить на параше сразу 2-х трезвых свинособак.
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16.08.2024 13:59
+28
в мене аж сльози в очах... ((( Пригадую наші українські міста під час заходу орків, налякані люди, вбиті, згвалтовані, поранені, розкидані тіла українців по містах та селах, розбомблені домівки знищені магазини...
"братья" орки нас називають??? Ні !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! НЕ БРАТЬЯ !!! Бо ми наче дві різні, не схожі одна на одну, форми життя.
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16.08.2024 14:03
+25
Ціни в гривнях? По чому Оболонь?
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16.08.2024 13:39
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Життя наладюється?
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16.08.2024 13:39 Відповісти
А як же укрнацісти? Невже ж не страшно? Ми ж вбиваємо і їмо, катуємо і гвалтуємо..
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16.08.2024 14:44 Відповісти
Цвяхами прибиваємо мальчікоф ф трусіках, поки не бачить корова в тапках.
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16.08.2024 17:03 Відповісти
Хто б сумнiвався...😏
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16.08.2024 16:39 Відповісти
Ціни в гривнях? По чому Оболонь?
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16.08.2024 13:39 Відповісти
оболонь не підвези...чернігівське є
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16.08.2024 13:41 Відповісти
Осліную їм ,а не Оболонь світле в стекляній тарі
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16.08.2024 13:43 Відповісти
"Цирк на дроті"! Несу додому молоко (возить з села молочник) На вході в під"їзд зустрічаю сусіда Розговорилися Каже:
- з моїми земляками "непонятка" вийшла! Сусідка ще з евакуації не повернулася Телефонує чоловікові: Що там у вас твориться? Передають що наші вже штурмують підступи до Курська - а бої ідуть під Льговом!
Насилу заспокоїли (Льгов не тільки райцентр на Курщині Це і село під Черніговом)
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16.08.2024 13:57 Відповісти
Дуже цікаво! Очевидно, назви вашого села (і так само назви міста у москалів) не торкнулося велике українське пересування голосних (vowel shift).
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16.08.2024 18:42 Відповісти
Не "моє" Ми тут тільки живемо Самі ми родом з іншого місця
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16.08.2024 18:45 Відповісти
Не знаю як у вас, а в мене - голова обертом, то тут мешкае пан, то в багатоповерхiвцi... А, щоб я так браво жив.
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17.08.2024 11:18 Відповісти
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16.08.2024 23:30 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=WZ_8Hr2s8n0 Колонна прорвалась к Кобзону прямо… в Коренево! Z-военкоры в ауте: "Мы перестанем ездить колоннами?"
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16.08.2024 13:41 Відповісти
ну ти ідіот? де там на відео знищення колони в Коренево? ну не будьте як кацапи!!! буде підтвердження, відео, тоді щось пишіть!
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16.08.2024 16:54 Відповісти
Всі росіяни...
У підвалі - як вдома...

Бо вдома-втома...

Всі їх міфи розсіяли...
Пропаганди тони-

Сеча тече з водяних кранів...

Конає росія...
Рве на собі волосся-

Звучаща з екранів...
Підоросія...
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16.08.2024 13:47 Відповісти
Смолы горячей всей русне!
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16.08.2024 13:57 Відповісти
дуже правильний пропагандистський крок
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16.08.2024 13:58 Відповісти
До чого тут пропаганда?
Це звичайне життя.
Пропонуєш курянам не їсти, не пити чи не какати і пісяти назло Україні?
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16.08.2024 14:00 Відповісти
пропоную Заходу бачити що українці діють згідно всіх правил
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16.08.2024 14:49 Відповісти
Це для тебе воно нормальне і ось так, як у відосі, - нормально в окупованій зоні мирняку поводитись.

А наші співгромадяни в Бучі, Ірпені, Ворзелі, Бородянці під час окупації засрашинцями - в основному сиділи по підвалах, а коли звідти виходили - опинялися зв'язаними і застреленими.
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16.08.2024 16:10 Відповісти
Не зрозумів? У Бучі була дійсно окупація мирної України кацапськими нацистами.
А на Курщині ЗСУ звільнило Курщину від ліліпутіна.
Різниця величезна.
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16.08.2024 16:42 Відповісти
Ти, друже переставай плутати "окупацію" зі ЗВІЛЬНЕННЯМ Курщити.
При звільнені заручників ліліпутіна - вони очікувано намагаються призвичаїтися до мирного життя без фюрера.
Звичайно - це спочатку нелегко бо зомбування - це назавжди.
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16.08.2024 16:45 Відповісти
Не треба поводитись як кацапи - видумувати якісь недолугі евфемізми для об'єктів та явищ. Хєр в сраці не стане льодяником навіть якщо ти причмокувати будеш і уявляти, яке воно солодке. Тож і на кущині - просто операція ЗСУ та окуповані Україною території. Відповідно - і поводитись там треба як на окупованій території. Щодо цього діють закони і міжнародні конвенції.

ЗСУ і поводяться на окупованій ними території курщини - як вимагає закон і міжнародні конвенції.

А кацапи, видумавши "звільнення України від україни" - формально нічого не окуповували. А в своїй країні, звільненій від фашистобандеровців - кого захотіли, того і розстріляли.

Зрозумів, дурашка?
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16.08.2024 17:00 Відповісти
Окупація це коли йде війна між державами.
Окупація - має правовий міжднародний статус і права і обов'язки.
Наразі цієї ситуації і Курській області НЕ МАЄ і НІХТО про це ЮРИДИЧНО НЕ ГОВОРИТЬ.
Україну окупував ліліпутін - бо Україна назвала війну війною і оголосила військовий стан.
В свою чергу ліліпутін НЕ оголошував ВІЙНИ і НЕ запроваджував військового стану.
Тому, Друже - Український захід на Курщину НЕ МОЖНА назвати окупацією в любому юридичному сенсі слова.
У ліліпутіна це т.з. "кто" - тобто за визначенням захід диверсійних груп "псевдо-терористів" АЖ ніяк не можна назвати окупацією.
Зрозумів, дурашка?
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16.08.2024 17:24 Відповісти
🥺😢😠🥀
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16.08.2024 16:46 Відповісти
йолопе, пропаганда буває і білою. коли рекламують щеплення - це теж приклад білої пропаганди.
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17.08.2024 13:54 Відповісти
Это постановочное видео. Невозможно встретить на параше сразу 2-х трезвых свинособак.
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16.08.2024 13:59 Відповісти
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16.08.2024 14:02 Відповісти
Ознака свинособаки- совать свой нос (и не только нос ) куда не просят.
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16.08.2024 14:05 Відповісти
в мене аж сльози в очах... ((( Пригадую наші українські міста під час заходу орків, налякані люди, вбиті, згвалтовані, поранені, розкидані тіла українців по містах та селах, розбомблені домівки знищені магазини...
"братья" орки нас називають??? Ні !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! НЕ БРАТЬЯ !!! Бо ми наче дві різні, не схожі одна на одну, форми життя.
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16.08.2024 14:03 Відповісти
тю, та москалі ще склепають десятки постановок про "мальчиков в трусиках", щоб лаптєстан думав, що ми такі ж як вони
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16.08.2024 14:59 Відповісти
Ти ж розумієш, що хлопцям дали суровий наказ якомога лояльніше поводитися з мирняком, бо Єєвропа з Америкою слідкують, бо ми від них залежні.
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16.08.2024 14:59 Відповісти
підозрюю, що наказ не вбивати мирних і не потрібний. Це менталітет "наказує" Українським Воїнам не стріляти в мирних.
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16.08.2024 15:19 Відповісти
на танке приязанными чо?? не катали???
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16.08.2024 14:22 Відповісти
Живітьє спакойна, скоро вже й АТБ та НП буде
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16.08.2024 14:27 Відповісти
Так, вони завжди першими йдуть за ЗСУ...😁
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16.08.2024 16:50 Відповісти
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16.08.2024 14:52 Відповісти
Зомбіленд, пилять.....
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16.08.2024 18:43 Відповісти
і що тут хорошого??? що вони робили з нами, а ми типу, їм всі зручності. Це дурна війна
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16.08.2024 14:52 Відповісти
Nu tvoi gnev poniaten , dlia menia tozhe halodnii ruskii luche , no pashivili nemnozhka mazgami ......
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16.08.2024 14:59 Відповісти
хочеш бути схожим на них, мародером та вбивцею ?
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16.08.2024 15:07 Відповісти
я про це писав? чи це ти про себе?
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16.08.2024 15:12 Відповісти
Ни кого не трогают... Какие-то не настоящие хунтобендерохвашисты, не такие, как в зомобящике.
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16.08.2024 14:57 Відповісти
... А коли ЗСУ вийдуть з Курщині, ці ж тварюки будуть волати про "ядєрний пєпєл!" і знищення усіх українців. Зрозуміло, що інфантильному толерастному Заходу слід забезпечити гарну картинку, але завжди пам'ятайте - ці москальські тварюки - нелюди.
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16.08.2024 15:19 Відповісти
З нетерпінням чекаємо версію мосфільму....
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16.08.2024 16:04 Відповісти
Подоляк заявил что "простые расияне" обосрались от страха и теперь Кремлю придется договариваться.
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16.08.2024 16:46 Відповісти
Щоб ви вдавились...
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16.08.2024 18:06 Відповісти
"роблять закупи у магазині" - ну навіщо сподоблюватись кацапській пропагандонській мразоті?! ніхто там не робить "закупки"! є ж інші відео де це ніякі не закупки, а просто місцеві ходять і беруть що їм потрібно з покинутих магазинів, цензор ну не ставайте інформаційною помийкою!
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16.08.2024 21:45 Відповісти
Мне одно интересно , за сколько време они все магазины обнесут ?
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17.08.2024 08:47 Відповісти
 
 