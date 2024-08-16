Жители Суджи делают покупки в магазине: "Нам сказали - мы вас не трогаем, живите спокойно, все хорошо". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой двое жителей Суджи на Курщине делают покупки в магазине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россияне уверяют, что в подвале не прячутся, живут в доме и чувствуют себя достаточно спокойно.

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"Нам сказали - мы вас не трогаем, живите спокойно, все хорошо", - говорят они.

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