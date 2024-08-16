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Новости Видео Война
39 684 54

Жители Суджи делают покупки в магазине: "Нам сказали - мы вас не трогаем, живите спокойно, все хорошо". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой двое жителей Суджи на Курщине делают покупки в магазине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россияне уверяют, что в подвале не прячутся, живут в доме и чувствуют себя достаточно спокойно.

Также смотрите: Украинский воин на Курщине остановил двух россиянок с награбленным: "Это что вы тащите? Мародерите?", - "А что делать?". ВИДЕО

"Нам сказали - мы вас не трогаем, живите спокойно, все хорошо", - говорят они.

Также читайте: Украине не нужны территории РФ, операция на Курщине - оборонная, - посол в Литве Бешта

Автор: 

Буча (460) Курск (1097)


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Топ комментарии
+31
Это постановочное видео. Невозможно встретить на параше сразу 2-х трезвых свинособак.
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16.08.2024 13:59
+28
в мене аж сльози в очах... ((( Пригадую наші українські міста під час заходу орків, налякані люди, вбиті, згвалтовані, поранені, розкидані тіла українців по містах та селах, розбомблені домівки знищені магазини...
"братья" орки нас називають??? Ні !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! НЕ БРАТЬЯ !!! Бо ми наче дві різні, не схожі одна на одну, форми життя.
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16.08.2024 14:03
+25
Ціни в гривнях? По чому Оболонь?
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16.08.2024 13:39
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Життя наладюється?
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16.08.2024 13:39 Ответить
А як же укрнацісти? Невже ж не страшно? Ми ж вбиваємо і їмо, катуємо і гвалтуємо..
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16.08.2024 14:44 Ответить
Цвяхами прибиваємо мальчікоф ф трусіках, поки не бачить корова в тапках.
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16.08.2024 17:03 Ответить
Хто б сумнiвався...😏
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16.08.2024 16:39 Ответить
Ціни в гривнях? По чому Оболонь?
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16.08.2024 13:39 Ответить
оболонь не підвези...чернігівське є
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16.08.2024 13:41 Ответить
Осліную їм ,а не Оболонь світле в стекляній тарі
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16.08.2024 13:43 Ответить
"Цирк на дроті"! Несу додому молоко (возить з села молочник) На вході в під"їзд зустрічаю сусіда Розговорилися Каже:
- з моїми земляками "непонятка" вийшла! Сусідка ще з евакуації не повернулася Телефонує чоловікові: Що там у вас твориться? Передають що наші вже штурмують підступи до Курська - а бої ідуть під Льговом!
Насилу заспокоїли (Льгов не тільки райцентр на Курщині Це і село під Черніговом)
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16.08.2024 13:57 Ответить
Дуже цікаво! Очевидно, назви вашого села (і так само назви міста у москалів) не торкнулося велике українське пересування голосних (vowel shift).
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16.08.2024 18:42 Ответить
Не "моє" Ми тут тільки живемо Самі ми родом з іншого місця
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16.08.2024 18:45 Ответить
Не знаю як у вас, а в мене - голова обертом, то тут мешкае пан, то в багатоповерхiвцi... А, щоб я так браво жив.
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17.08.2024 11:18 Ответить
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16.08.2024 23:30 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=WZ_8Hr2s8n0 Колонна прорвалась к Кобзону прямо… в Коренево! Z-военкоры в ауте: "Мы перестанем ездить колоннами?"
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16.08.2024 13:41 Ответить
ну ти ідіот? де там на відео знищення колони в Коренево? ну не будьте як кацапи!!! буде підтвердження, відео, тоді щось пишіть!
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16.08.2024 16:54 Ответить
Всі росіяни...
У підвалі - як вдома...

Бо вдома-втома...

Всі їх міфи розсіяли...
Пропаганди тони-

Сеча тече з водяних кранів...

Конає росія...
Рве на собі волосся-

Звучаща з екранів...
Підоросія...
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16.08.2024 13:47 Ответить
Смолы горячей всей русне!
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16.08.2024 13:57 Ответить
дуже правильний пропагандистський крок
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16.08.2024 13:58 Ответить
До чого тут пропаганда?
Це звичайне життя.
Пропонуєш курянам не їсти, не пити чи не какати і пісяти назло Україні?
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16.08.2024 14:00 Ответить
пропоную Заходу бачити що українці діють згідно всіх правил
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16.08.2024 14:49 Ответить
Це для тебе воно нормальне і ось так, як у відосі, - нормально в окупованій зоні мирняку поводитись.

А наші співгромадяни в Бучі, Ірпені, Ворзелі, Бородянці під час окупації засрашинцями - в основному сиділи по підвалах, а коли звідти виходили - опинялися зв'язаними і застреленими.
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16.08.2024 16:10 Ответить
Не зрозумів? У Бучі була дійсно окупація мирної України кацапськими нацистами.
А на Курщині ЗСУ звільнило Курщину від ліліпутіна.
Різниця величезна.
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16.08.2024 16:42 Ответить
Ти, друже переставай плутати "окупацію" зі ЗВІЛЬНЕННЯМ Курщити.
При звільнені заручників ліліпутіна - вони очікувано намагаються призвичаїтися до мирного життя без фюрера.
Звичайно - це спочатку нелегко бо зомбування - це назавжди.
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16.08.2024 16:45 Ответить
Не треба поводитись як кацапи - видумувати якісь недолугі евфемізми для об'єктів та явищ. Хєр в сраці не стане льодяником навіть якщо ти причмокувати будеш і уявляти, яке воно солодке. Тож і на кущині - просто операція ЗСУ та окуповані Україною території. Відповідно - і поводитись там треба як на окупованій території. Щодо цього діють закони і міжнародні конвенції.

ЗСУ і поводяться на окупованій ними території курщини - як вимагає закон і міжнародні конвенції.

А кацапи, видумавши "звільнення України від україни" - формально нічого не окуповували. А в своїй країні, звільненій від фашистобандеровців - кого захотіли, того і розстріляли.

Зрозумів, дурашка?
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16.08.2024 17:00 Ответить
Окупація це коли йде війна між державами.
Окупація - має правовий міжднародний статус і права і обов'язки.
Наразі цієї ситуації і Курській області НЕ МАЄ і НІХТО про це ЮРИДИЧНО НЕ ГОВОРИТЬ.
Україну окупував ліліпутін - бо Україна назвала війну війною і оголосила військовий стан.
В свою чергу ліліпутін НЕ оголошував ВІЙНИ і НЕ запроваджував військового стану.
Тому, Друже - Український захід на Курщину НЕ МОЖНА назвати окупацією в любому юридичному сенсі слова.
У ліліпутіна це т.з. "кто" - тобто за визначенням захід диверсійних груп "псевдо-терористів" АЖ ніяк не можна назвати окупацією.
Зрозумів, дурашка?
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16.08.2024 17:24 Ответить
🥺😢😠🥀
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16.08.2024 16:46 Ответить
йолопе, пропаганда буває і білою. коли рекламують щеплення - це теж приклад білої пропаганди.
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17.08.2024 13:54 Ответить
Это постановочное видео. Невозможно встретить на параше сразу 2-х трезвых свинособак.
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16.08.2024 13:59 Ответить
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16.08.2024 14:02 Ответить
Ознака свинособаки- совать свой нос (и не только нос ) куда не просят.
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16.08.2024 14:05 Ответить
в мене аж сльози в очах... ((( Пригадую наші українські міста під час заходу орків, налякані люди, вбиті, згвалтовані, поранені, розкидані тіла українців по містах та селах, розбомблені домівки знищені магазини...
"братья" орки нас називають??? Ні !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! НЕ БРАТЬЯ !!! Бо ми наче дві різні, не схожі одна на одну, форми життя.
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16.08.2024 14:03 Ответить
тю, та москалі ще склепають десятки постановок про "мальчиков в трусиках", щоб лаптєстан думав, що ми такі ж як вони
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16.08.2024 14:59 Ответить
Ти ж розумієш, що хлопцям дали суровий наказ якомога лояльніше поводитися з мирняком, бо Єєвропа з Америкою слідкують, бо ми від них залежні.
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16.08.2024 14:59 Ответить
підозрюю, що наказ не вбивати мирних і не потрібний. Це менталітет "наказує" Українським Воїнам не стріляти в мирних.
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16.08.2024 15:19 Ответить
на танке приязанными чо?? не катали???
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16.08.2024 14:22 Ответить
Живітьє спакойна, скоро вже й АТБ та НП буде
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16.08.2024 14:27 Ответить
Так, вони завжди першими йдуть за ЗСУ...😁
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16.08.2024 16:50 Ответить
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16.08.2024 14:52 Ответить
Зомбіленд, пилять.....
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16.08.2024 18:43 Ответить
і що тут хорошого??? що вони робили з нами, а ми типу, їм всі зручності. Це дурна війна
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16.08.2024 14:52 Ответить
Nu tvoi gnev poniaten , dlia menia tozhe halodnii ruskii luche , no pashivili nemnozhka mazgami ......
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16.08.2024 14:59 Ответить
хочеш бути схожим на них, мародером та вбивцею ?
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16.08.2024 15:07 Ответить
я про це писав? чи це ти про себе?
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16.08.2024 15:12 Ответить
Ни кого не трогают... Какие-то не настоящие хунтобендерохвашисты, не такие, как в зомобящике.
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16.08.2024 14:57 Ответить
... А коли ЗСУ вийдуть з Курщині, ці ж тварюки будуть волати про "ядєрний пєпєл!" і знищення усіх українців. Зрозуміло, що інфантильному толерастному Заходу слід забезпечити гарну картинку, але завжди пам'ятайте - ці москальські тварюки - нелюди.
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16.08.2024 15:19 Ответить
З нетерпінням чекаємо версію мосфільму....
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16.08.2024 16:04 Ответить
Подоляк заявил что "простые расияне" обосрались от страха и теперь Кремлю придется договариваться.
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16.08.2024 16:46 Ответить
Щоб ви вдавились...
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16.08.2024 18:06 Ответить
"роблять закупи у магазині" - ну навіщо сподоблюватись кацапській пропагандонській мразоті?! ніхто там не робить "закупки"! є ж інші відео де це ніякі не закупки, а просто місцеві ходять і беруть що їм потрібно з покинутих магазинів, цензор ну не ставайте інформаційною помийкою!
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16.08.2024 21:45 Ответить
Мне одно интересно , за сколько време они все магазины обнесут ?
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17.08.2024 08:47 Ответить
 
 