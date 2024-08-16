Жители Суджи делают покупки в магазине: "Нам сказали - мы вас не трогаем, живите спокойно, все хорошо". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой двое жителей Суджи на Курщине делают покупки в магазине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россияне уверяют, что в подвале не прячутся, живут в доме и чувствуют себя достаточно спокойно.
"Нам сказали - мы вас не трогаем, живите спокойно, все хорошо", - говорят они.
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- з моїми земляками "непонятка" вийшла! Сусідка ще з евакуації не повернулася Телефонує чоловікові: Що там у вас твориться? Передають що наші вже штурмують підступи до Курська - а бої ідуть під Льговом!
Насилу заспокоїли (Льгов не тільки райцентр на Курщині Це і село під Черніговом)
У підвалі - як вдома...
Бо вдома-втома...
Всі їх міфи розсіяли...
Пропаганди тони-
Сеча тече з водяних кранів...
Конає росія...
Рве на собі волосся-
Звучаща з екранів...
Підоросія...
Це звичайне життя.
Пропонуєш курянам не їсти, не пити чи не какати і пісяти назло Україні?
А наші співгромадяни в Бучі, Ірпені, Ворзелі, Бородянці під час окупації засрашинцями - в основному сиділи по підвалах, а коли звідти виходили - опинялися зв'язаними і застреленими.
А на Курщині ЗСУ звільнило Курщину від ліліпутіна.
Різниця величезна.
При звільнені заручників ліліпутіна - вони очікувано намагаються призвичаїтися до мирного життя без фюрера.
Звичайно - це спочатку нелегко бо зомбування - це назавжди.
ЗСУ і поводяться на окупованій ними території курщини - як вимагає закон і міжнародні конвенції.
А кацапи, видумавши "звільнення України від україни" - формально нічого не окуповували. А в своїй країні, звільненій від фашистобандеровців - кого захотіли, того і розстріляли.
Зрозумів, дурашка?
Окупація - має правовий міжднародний статус і права і обов'язки.
Наразі цієї ситуації і Курській області НЕ МАЄ і НІХТО про це ЮРИДИЧНО НЕ ГОВОРИТЬ.
Україну окупував ліліпутін - бо Україна назвала війну війною і оголосила військовий стан.
В свою чергу ліліпутін НЕ оголошував ВІЙНИ і НЕ запроваджував військового стану.
Тому, Друже - Український захід на Курщину НЕ МОЖНА назвати окупацією в любому юридичному сенсі слова.
У ліліпутіна це т.з. "кто" - тобто за визначенням захід диверсійних груп "псевдо-терористів" АЖ ніяк не можна назвати окупацією.
Зрозумів, дурашка?
"братья" орки нас називають??? Ні !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! НЕ БРАТЬЯ !!! Бо ми наче дві різні, не схожі одна на одну, форми життя.