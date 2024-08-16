Італійські журналісти опублікували репортаж із Суджі, яка перебуває під контролем ЗСУ. ВIДЕО
Італійські журналісти відвідали Суджу під контролем ЗСУ у Курській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал 24, на відео, яке оприлюднили в акаунті телеканалу в соцмережі X, італійська кореспондентка Стефанія Баттістіні разом з українськими військовими перетинає кордон з Росією з території України. Вона проїхала містом броньованим автомобілем.
Так, журналістка проїжджала повз зруйновані російські укріплення та підбиту українську бронемашину. Наші військові підтвердили, що контролюють Суджу.
"Бєлгород ліворуч. Наступного разу відвеземо вас туди", – сказав український воїн, коли проїжджав повз дорожній знак.
"Ми дісталися Суджі в Курській області Росії під час наступу української армії. Будинки мирних мешканців цілі. Чути шум безпілотників", – написала Баттістіні.
У російському місті знімальна група з Італії вимушена була ховатися від дрона. Крім цього, кореспондентка також поговорила із деякими жителями Суджі. Вони заявили, що росіяни сказали їм зібратися в одному місці й поїхали, кинувши їх.
Дівчина, з якою спілкувалася журналістка, заявила, що військові Збройних Сил України добре до них ставляться.
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Тому може й добре, що туди допустили іноземних журналістів.
Журналісти пересвідчилися, що нікого не катують, не вбивають! якщо кацапи захєрачать якесь відео - одразу буде зрозуміло що то фєйк
війна це - війна, без втрат не буває.
є незамилені фото наших спалених бронеавтомобілів.
вони, як і той, на якому їдуть журналісти, без будь якого антидронового захисту.
а щоб не було втрат, треба ставити мангали. на фото спалені наші бронеавтомобілі - зверніть увагу, задні шини навіть не згоріли, себто обидва були уражені спереду, за силою удару, скоріш за все дронами.
"чим більші поразки під Покровськом, тим гучніші перемоги під Курськом"
Всі в Суджі п'яно-П'яно...
Під ЗСУ ударами...
Дими грохочуть пряно...
Ла шатее мі кантаре...
Границі стерті зранку...
У Курську скрізь пожари...
Та нацистські танки...
- Лашатами, кантаре! типу, "від...бись від нас" у нас тут своя атмосфера
Відповідь у перекладі італійською, - "gentile" (джентіле), тобто "добре".
Якщо не почати сьогодні активно співпрацювати з міжнародними ЗМІ, завтра отримаємо: 8лєт укранацисти бімбілі Суджу! Бімбами бімбілі!
Було ж таке наче?
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Жоден українець не напише "россійської".
І справа навіть не в граматиці ("россія").
Ганебний провал агента крємля. У школі КГБ треба було краще вчитися...
ти промазав.
ти ще не бачив, які українці безграмотні. а раз у тебе від очепятки оргазм - да насолоджуйся.