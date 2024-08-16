УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12659 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
17 914 26

Італійські журналісти опублікували репортаж із Суджі, яка перебуває під контролем ЗСУ. ВIДЕО

Італійські журналісти відвідали Суджу під контролем ЗСУ у Курській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал 24, на відео, яке оприлюднили в акаунті телеканалу в соцмережі X, італійська кореспондентка Стефанія Баттістіні разом з українськими військовими перетинає кордон з Росією з території України. Вона проїхала містом броньованим автомобілем.

Так, журналістка проїжджала повз зруйновані російські укріплення та підбиту українську бронемашину. Наші військові підтвердили, що контролюють Суджу.

"Бєлгород ліворуч. Наступного разу відвеземо вас туди", – сказав український воїн, коли проїжджав повз дорожній знак.

"Ми дісталися Суджі в Курській області Росії під час наступу української армії. Будинки мирних мешканців цілі. Чути шум безпілотників", – написала Баттістіні.

У російському місті знімальна група з Італії вимушена була ховатися від дрона. Крім цього, кореспондентка також поговорила із деякими жителями Суджі. Вони заявили, що росіяни сказали їм зібратися в одному місці й поїхали, кинувши їх.

Дівчина, з якою спілкувалася журналістка, заявила, що військові Збройних Сил України добре до них ставляться.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російськомовний "заєць" пояснює італійському контролеру відсутність квитка на поїзд: "Проститутка #баная! Шалава бесовская! У меня есть билет, сука поганая!". ВIДЕО

Автор: 

журналістика (1759) Італія (1573) Курськ (1108) Суджа (45)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+29
Хати цілі, мертві, закатовані цивільні на дорогах не лежать, як в Україні після звільнення від рашистської окупації.
Тому може й добре, що туди допустили іноземних журналістів.
показати весь коментар
16.08.2024 16:13
+27
що не так? все правильно написала попередня дописувачка!
Журналісти пересвідчилися, що нікого не катують, не вбивають! якщо кацапи захєрачать якесь відео - одразу буде зрозуміло що то фєйк
показати весь коментар
16.08.2024 16:29
+7
а потом они будут судить наших нацгвардейцев... нафих их туда пустили???
показати весь коментар
16.08.2024 16:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а потом они будут судить наших нацгвардейцев... нафих их туда пустили???
показати весь коментар
16.08.2024 16:08 Відповісти
Хати цілі, мертві, закатовані цивільні на дорогах не лежать, як в Україні після звільнення від рашистської окупації.
Тому може й добре, що туди допустили іноземних журналістів.
показати весь коментар
16.08.2024 16:13 Відповісти
вы серьезно?? вам Маркива мало? мосфильм через месяц такое кино снимет..зайдите на раха каналы послушайте...
показати весь коментар
16.08.2024 16:24 Відповісти
що не так? все правильно написала попередня дописувачка!
Журналісти пересвідчилися, що нікого не катують, не вбивають! якщо кацапи захєрачать якесь відео - одразу буде зрозуміло що то фєйк
показати весь коментар
16.08.2024 16:29 Відповісти
завтра их русские убьют и посадят на скамью подсудимых наших пленных в Италии..вы хоть бы думали.. с кем мы имеем дело....
показати весь коментар
16.08.2024 18:02 Відповісти
Яких наших плєнних в Італії? 🧐
показати весь коментар
16.08.2024 19:19 Відповісти
Кто кого будет судить? Кацапы украинцев? Ты уверен? Ты уже дрожишь от страха или ты уже трусливый предатель.
показати весь коментар
16.08.2024 18:18 Відповісти
судя по флагу ты немного далек от темы...загугли "Маркив суд"
показати весь коментар
16.08.2024 18:22 Відповісти
спалені бронеавтомобілі ЗСУ - водій каже "Это - наши". то навіщо їх замилювати ?
війна це - війна, без втрат не буває.
є незамилені фото наших спалених бронеавтомобілів.
вони, як і той, на якому їдуть журналісти, без будь якого антидронового захисту.
а щоб не було втрат, треба ставити мангали. на фото спалені наші бронеавтомобілі - зверніть увагу, задні шини навіть не згоріли, себто обидва були уражені спереду, за силою удару, скоріш за все дронами.
показати весь коментар
16.08.2024 16:19 Відповісти
Замилюють для ускладнення ідентифікації шляхів, через які логістика іде. В кацапів є високоточні засоби. Це правильно. Це стандартна вимога при допуску журналістів.
показати весь коментар
16.08.2024 17:06 Відповісти
замилюють бо:

"чим більші поразки під Покровськом, тим гучніші перемоги під Курськом"
показати весь коментар
16.08.2024 17:55 Відповісти
дурня
показати весь коментар
16.08.2024 18:17 Відповісти
Ла шатее мі кантаре...
Всі в Суджі п'яно-П'яно...
Під ЗСУ ударами...
Дими грохочуть пряно...

Ла шатее мі кантаре...
Границі стерті зранку...
У Курську скрізь пожари...
Та нацистські танки...
показати весь коментар
16.08.2024 16:20 Відповісти
лашате ми - "лашате" - дієслово, означає українською "залиш", "ми" - українською "мене"
показати весь коментар
16.08.2024 16:31 Відповісти
«Lasciatemi cantare» в перекладі з італійської означає «Дозвольте мені, панове, заспівати про Курщину з гітарою в руках».
показати весь коментар
16.08.2024 16:52 Відповісти
точно ))) а я завжди думав, що це типу, ти сидишь за столиком з дівчиною, до тебе підходить якесь одоробло з гітарою і ти такий йому:
- Лашатами, кантаре! типу, "від...бись від нас" у нас тут своя атмосфера
показати весь коментар
16.08.2024 17:26 Відповісти
Наприкінці відео журналістка запитує місцеву мешканку, як до них ставляться українські військові.
Відповідь у перекладі італійською, - "gentile" (джентіле), тобто "добре".
показати весь коментар
16.08.2024 18:54 Відповісти
заторможеність цензора зашкалює, вроча про це волали з кожної праски!
показати весь коментар
16.08.2024 16:56 Відповісти
Молодці!
Якщо не почати сьогодні активно співпрацювати з міжнародними ЗМІ, завтра отримаємо: 8лєт укранацисти бімбілі Суджу! Бімбами бімбілі!
Було ж таке наче?
показати весь коментар
16.08.2024 17:11 Відповісти
А трупи мірних житєлєй вже прибрали?
показати весь коментар
16.08.2024 17:16 Відповісти
щоб не врушились як у Бучі
показати весь коментар
16.08.2024 17:45 Відповісти
вони забили мову россійської дівчини своїм перекладом. кіт у мішку.
показати весь коментар
16.08.2024 17:44 Відповісти
россійської дівчини
******
Жоден українець не напише "россійської".
І справа навіть не в граматиці ("россія").
Ганебний провал агента крємля. У школі КГБ треба було краще вчитися...
показати весь коментар
16.08.2024 19:23 Відповісти

ти промазав.
ти ще не бачив, які українці безграмотні. а раз у тебе від очепятки оргазм - да насолоджуйся.
показати весь коментар
16.08.2024 22:39 Відповісти
так повиннi виглядати усi мiста та села на кацапii.
показати весь коментар
16.08.2024 18:24 Відповісти
 
 