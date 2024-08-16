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Итальянские журналисты опубликовали репортаж из Суджи, находящейся под контролем ВСУ. ВИДЕО

Итальянские журналисты посетили Суджу под контролем ВСУ в Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал 24, на видео, которое обнародовали в аккаунте телеканала в соцсети X, итальянский корреспондент Стефания Баттистини вместе с украинскими военными пересекает границу с Россией с территории Украины. Она проехала по городу на бронированном автомобиле.

Так, журналистка проезжала мимо разрушенных российских укреплений и подбитой украинской бронемашины. Наши военные подтвердили, что контролируют Суджу.

"Белгород - слева. В следующий раз отвезем вас туда", - сказал украинский воин, когда проезжал мимо дорожного знака.

"Мы добрались до Суджи в Курской области России во время наступления украинской армии. Дома мирных жителей целы. Слышен шум беспилотников", - написала Баттистини.

В российском городе съемочная группа из Италии вынуждена была прятаться от дрона. Кроме этого, корреспондентка также поговорила с некоторыми жителями Суджи. Они заявили, что россияне сказали им собраться в одном месте и уехали, бросив их.

Девушка, с которой общалась журналистка, заявила, что военные Вооруженных Сил Украины хорошо к ним относятся.

Также смотрите: Жители Суджи делают покупки в магазине: "Нам сказали - мы вас не трогаем, живите спокойно, все хорошо". ВИДЕО

Автор: 

журналистика (3294) Италия (1645) Курск (1097) Суджа (45)


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Топ комментарии
+29
Хати цілі, мертві, закатовані цивільні на дорогах не лежать, як в Україні після звільнення від рашистської окупації.
Тому може й добре, що туди допустили іноземних журналістів.
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16.08.2024 16:13
+27
що не так? все правильно написала попередня дописувачка!
Журналісти пересвідчилися, що нікого не катують, не вбивають! якщо кацапи захєрачать якесь відео - одразу буде зрозуміло що то фєйк
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16.08.2024 16:29
+7
а потом они будут судить наших нацгвардейцев... нафих их туда пустили???
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16.08.2024 16:08
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Правила форума Совет форумчан
а потом они будут судить наших нацгвардейцев... нафих их туда пустили???
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16.08.2024 16:08 Ответить
Хати цілі, мертві, закатовані цивільні на дорогах не лежать, як в Україні після звільнення від рашистської окупації.
Тому може й добре, що туди допустили іноземних журналістів.
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16.08.2024 16:13 Ответить
вы серьезно?? вам Маркива мало? мосфильм через месяц такое кино снимет..зайдите на раха каналы послушайте...
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16.08.2024 16:24 Ответить
що не так? все правильно написала попередня дописувачка!
Журналісти пересвідчилися, що нікого не катують, не вбивають! якщо кацапи захєрачать якесь відео - одразу буде зрозуміло що то фєйк
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16.08.2024 16:29 Ответить
завтра их русские убьют и посадят на скамью подсудимых наших пленных в Италии..вы хоть бы думали.. с кем мы имеем дело....
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16.08.2024 18:02 Ответить
Яких наших плєнних в Італії? 🧐
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16.08.2024 19:19 Ответить
Кто кого будет судить? Кацапы украинцев? Ты уверен? Ты уже дрожишь от страха или ты уже трусливый предатель.
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16.08.2024 18:18 Ответить
судя по флагу ты немного далек от темы...загугли "Маркив суд"
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16.08.2024 18:22 Ответить
спалені бронеавтомобілі ЗСУ - водій каже "Это - наши". то навіщо їх замилювати ?
війна це - війна, без втрат не буває.
є незамилені фото наших спалених бронеавтомобілів.
вони, як і той, на якому їдуть журналісти, без будь якого антидронового захисту.
а щоб не було втрат, треба ставити мангали. на фото спалені наші бронеавтомобілі - зверніть увагу, задні шини навіть не згоріли, себто обидва були уражені спереду, за силою удару, скоріш за все дронами.
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16.08.2024 16:19 Ответить
Замилюють для ускладнення ідентифікації шляхів, через які логістика іде. В кацапів є високоточні засоби. Це правильно. Це стандартна вимога при допуску журналістів.
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16.08.2024 17:06 Ответить
замилюють бо:

"чим більші поразки під Покровськом, тим гучніші перемоги під Курськом"
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16.08.2024 17:55 Ответить
дурня
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16.08.2024 18:17 Ответить
Ла шатее мі кантаре...
Всі в Суджі п'яно-П'яно...
Під ЗСУ ударами...
Дими грохочуть пряно...

Ла шатее мі кантаре...
Границі стерті зранку...
У Курську скрізь пожари...
Та нацистські танки...
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16.08.2024 16:20 Ответить
лашате ми - "лашате" - дієслово, означає українською "залиш", "ми" - українською "мене"
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16.08.2024 16:31 Ответить
«Lasciatemi cantare» в перекладі з італійської означає «Дозвольте мені, панове, заспівати про Курщину з гітарою в руках».
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16.08.2024 16:52 Ответить
точно ))) а я завжди думав, що це типу, ти сидишь за столиком з дівчиною, до тебе підходить якесь одоробло з гітарою і ти такий йому:
- Лашатами, кантаре! типу, "від...бись від нас" у нас тут своя атмосфера
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16.08.2024 17:26 Ответить
Наприкінці відео журналістка запитує місцеву мешканку, як до них ставляться українські військові.
Відповідь у перекладі італійською, - "gentile" (джентіле), тобто "добре".
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16.08.2024 18:54 Ответить
заторможеність цензора зашкалює, вроча про це волали з кожної праски!
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16.08.2024 16:56 Ответить
Молодці!
Якщо не почати сьогодні активно співпрацювати з міжнародними ЗМІ, завтра отримаємо: 8лєт укранацисти бімбілі Суджу! Бімбами бімбілі!
Було ж таке наче?
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16.08.2024 17:11 Ответить
А трупи мірних житєлєй вже прибрали?
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16.08.2024 17:16 Ответить
щоб не врушились як у Бучі
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16.08.2024 17:45 Ответить
вони забили мову россійської дівчини своїм перекладом. кіт у мішку.
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16.08.2024 17:44 Ответить
россійської дівчини
******
Жоден українець не напише "россійської".
І справа навіть не в граматиці ("россія").
Ганебний провал агента крємля. У школі КГБ треба було краще вчитися...
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16.08.2024 19:23 Ответить

ти промазав.
ти ще не бачив, які українці безграмотні. а раз у тебе від очепятки оргазм - да насолоджуйся.
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16.08.2024 22:39 Ответить
так повиннi виглядати усi мiста та села на кацапii.
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16.08.2024 18:24 Ответить
 
 