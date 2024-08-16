Итальянские журналисты опубликовали репортаж из Суджи, находящейся под контролем ВСУ. ВИДЕО

Итальянские журналисты посетили Суджу под контролем ВСУ в Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал 24, на видео, которое обнародовали в аккаунте телеканала в соцсети X, итальянский корреспондент Стефания Баттистини вместе с украинскими военными пересекает границу с Россией с территории Украины. Она проехала по городу на бронированном автомобиле.

Так, журналистка проезжала мимо разрушенных российских укреплений и подбитой украинской бронемашины. Наши военные подтвердили, что контролируют Суджу.

"Белгород - слева. В следующий раз отвезем вас туда", - сказал украинский воин, когда проезжал мимо дорожного знака.

"Мы добрались до Суджи в Курской области России во время наступления украинской армии. Дома мирных жителей целы. Слышен шум беспилотников", - написала Баттистини.

В российском городе съемочная группа из Италии вынуждена была прятаться от дрона. Кроме этого, корреспондентка также поговорила с некоторыми жителями Суджи. Они заявили, что россияне сказали им собраться в одном месте и уехали, бросив их.

Девушка, с которой общалась журналистка, заявила, что военные Вооруженных Сил Украины хорошо к ним относятся.

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