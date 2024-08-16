Итальянские журналисты опубликовали репортаж из Суджи, находящейся под контролем ВСУ. ВИДЕО
Итальянские журналисты посетили Суджу под контролем ВСУ в Курской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал 24, на видео, которое обнародовали в аккаунте телеканала в соцсети X, итальянский корреспондент Стефания Баттистини вместе с украинскими военными пересекает границу с Россией с территории Украины. Она проехала по городу на бронированном автомобиле.
Так, журналистка проезжала мимо разрушенных российских укреплений и подбитой украинской бронемашины. Наши военные подтвердили, что контролируют Суджу.
"Белгород - слева. В следующий раз отвезем вас туда", - сказал украинский воин, когда проезжал мимо дорожного знака.
"Мы добрались до Суджи в Курской области России во время наступления украинской армии. Дома мирных жителей целы. Слышен шум беспилотников", - написала Баттистини.
В российском городе съемочная группа из Италии вынуждена была прятаться от дрона. Кроме этого, корреспондентка также поговорила с некоторыми жителями Суджи. Они заявили, что россияне сказали им собраться в одном месте и уехали, бросив их.
Девушка, с которой общалась журналистка, заявила, что военные Вооруженных Сил Украины хорошо к ним относятся.
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Тому може й добре, що туди допустили іноземних журналістів.
Журналісти пересвідчилися, що нікого не катують, не вбивають! якщо кацапи захєрачать якесь відео - одразу буде зрозуміло що то фєйк
війна це - війна, без втрат не буває.
є незамилені фото наших спалених бронеавтомобілів.
вони, як і той, на якому їдуть журналісти, без будь якого антидронового захисту.
а щоб не було втрат, треба ставити мангали. на фото спалені наші бронеавтомобілі - зверніть увагу, задні шини навіть не згоріли, себто обидва були уражені спереду, за силою удару, скоріш за все дронами.
"чим більші поразки під Покровськом, тим гучніші перемоги під Курськом"
Всі в Суджі п'яно-П'яно...
Під ЗСУ ударами...
Дими грохочуть пряно...
Ла шатее мі кантаре...
Границі стерті зранку...
У Курську скрізь пожари...
Та нацистські танки...
- Лашатами, кантаре! типу, "від...бись від нас" у нас тут своя атмосфера
Відповідь у перекладі італійською, - "gentile" (джентіле), тобто "добре".
Якщо не почати сьогодні активно співпрацювати з міжнародними ЗМІ, завтра отримаємо: 8лєт укранацисти бімбілі Суджу! Бімбами бімбілі!
Було ж таке наче?
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Жоден українець не напише "россійської".
І справа навіть не в граматиці ("россія").
Ганебний провал агента крємля. У школі КГБ треба було краще вчитися...
ти промазав.
ти ще не бачив, які українці безграмотні. а раз у тебе від очепятки оргазм - да насолоджуйся.