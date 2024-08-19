Три склади БК та укриття рашистів знищила бригада "Помста" у Серебрянському лісі. ВIДЕО

Воїни бригади "Помста" Держприкордонслужби з РСЗВ знищили 3 склади БК та позиції рашистів у Серебрянському лісі.

Про це вони повідомили у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Також російські загарбники втратили пораненими 4 рашистів.

"Протягом кількох днів знищено 3 склади боєкомплекту та низку ворожих укриттів з піхотою. Як наслідок – знищені позиції та четверо поранених окупантів", - йдеться в повідомленні.

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