Три склади БК та укриття рашистів знищила бригада "Помста" у Серебрянському лісі. ВIДЕО
Воїни бригади "Помста" Держприкордонслужби з РСЗВ знищили 3 склади БК та позиції рашистів у Серебрянському лісі.
Про це вони повідомили у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Також російські загарбники втратили пораненими 4 рашистів.
"Протягом кількох днів знищено 3 склади боєкомплекту та низку ворожих укриттів з піхотою. Як наслідок – знищені позиції та четверо поранених окупантів", - йдеться в повідомленні.
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