Три склада БК и укрытие рашистов уничтожила бригада "Помста" в Серебрянском лесу. ВИДЕО
Воины бригады "Помста" Госпогранслужбы из РСЗО уничтожили 3 склада БК и позиции рашистов в Серебрянском лесу.
Об этом они сообщили в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Также российские захватчики потеряли ранеными 4 рашистов.
"В течение нескольких дней уничтожено 3 склада боекомплекта и ряд вражеских укрытий с пехотой. Как следствие - уничтоженные позиции и четверо раненых оккупантов", - говорится в сообщении.
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