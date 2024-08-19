Три склада БК и укрытие рашистов уничтожила бригада "Помста" в Серебрянском лесу. ВИДЕО

Воины бригады "Помста" Госпогранслужбы из РСЗО уничтожили 3 склада БК и позиции рашистов в Серебрянском лесу.

Об этом они сообщили в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Также российские захватчики потеряли ранеными 4 рашистов.

"В течение нескольких дней уничтожено 3 склада боекомплекта и ряд вражеских укрытий с пехотой. Как следствие - уничтоженные позиции и четверо раненых оккупантов", - говорится в сообщении.

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