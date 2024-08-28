Прикордонники уразили російську антену з ретранслятором в окупованій Кремінній. ВIДЕО
Прикордонники із бригади "Помста" уразили російську антену з ретранслятором в районі Кремінної на Луганщині.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що результат ураження залишився за кадром, проте удар був ефективним.
Читайте: На окупованих територіях Луганщини обмежили виїзд "чиновникам", які володіють секретними відомостями
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль