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Прикордонники уразили російську антену з ретранслятором в окупованій Кремінній. ВIДЕО

Прикордонники із бригади "Помста" уразили російську антену з ретранслятором в районі Кремінної на Луганщині.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що результат ураження залишився за кадром, проте удар був ефективним.

Читайте: На окупованих територіях Луганщини обмежили виїзд "чиновникам", які володіють секретними відомостями

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) Луганська область (4878)


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