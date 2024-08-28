Прикордонники уразили російську антену з ретранслятором в окупованій Кремінній. ВIДЕО

Прикордонники із бригади "Помста" уразили російську антену з ретранслятором в районі Кремінної на Луганщині.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що результат ураження залишився за кадром, проте удар був ефективним.



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