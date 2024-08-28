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Пограничники поразили российскую антенну с ретранслятором в оккупированной Кременной. ВИДЕО

Пограничники из бригады "Помста" поразили российскую антенну с ретранслятором в районе Кременной на Луганщине.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что результат поражения остался за кадром, однако удар был эффективным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На оккупированных территориях Луганщины ограничили выезд "чиновникам", обладающим секретными сведениями

Автор: 

Госпогранслужба (6425) Луганская область (6496)


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