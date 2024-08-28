Пограничники поразили российскую антенну с ретранслятором в оккупированной Кременной. ВИДЕО
Пограничники из бригады "Помста" поразили российскую антенну с ретранслятором в районе Кременной на Луганщине.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что результат поражения остался за кадром, однако удар был эффективным.
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