Троє поранених росіян вилазять із кукурудзяного поля після скиду із українського дрона. ВIДЕО

На Курщині оператор українського дрона поцілив трьох росіян у кукурудзяному полі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований скид боєприпасу та момент, коли троє поранених окупантів вилазять на польову дорогу із кукурудзи.

"Одним скидом вивели з ладу трьох росіян на курському напрямку. "Подарунок" з неба містить понад 500 металевих кульок, які на відмінно виконують свою задачу. Часто легке поранення швидко перетворюється на важке (200), коли через відсутність медичної допомоги поранений втрачає багато крові. Тож, побажаємо цим росіянам всього того, на що вони заслуговують", - зазначає у коментарі автор публікації.

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