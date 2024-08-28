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Троє поранених росіян вилазять із кукурудзяного поля після скиду із українського дрона. ВIДЕО

На Курщині оператор українського дрона поцілив трьох росіян у кукурудзяному полі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований скид боєприпасу та момент, коли троє поранених окупантів вилазять на польову дорогу із кукурудзи. 

"Одним скидом вивели з ладу трьох росіян на курському напрямку. "Подарунок" з неба містить понад 500 металевих кульок, які на відмінно виконують свою задачу. Часто легке поранення швидко перетворюється на важке (200), коли через відсутність медичної допомоги поранений втрачає багато крові. Тож, побажаємо цим росіянам всього того, на що вони заслуговують", - зазначає у коментарі автор публікації.

Також дивіться: Оператори ССО вразили російський комплекс РЕБ "Сапфір" на Курщині. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4699) Курськ (1108)


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Топ коментарі
+12
Нехер кукурудзу тирить
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28.08.2024 14:28
+4
Вийди, падло, з кукурудзи, будемо мамонтів лякать.
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28.08.2024 14:18
+4
Нефіг топтати кукурудзу в Курській народній республіці...
Тим більше, КуНР може скоро попроситися в склад України....
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28.08.2024 14:46
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Вийди, падло, з кукурудзи, будемо мамонтів лякать.
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28.08.2024 14:18 Відповісти
Нехер кукурудзу тирить
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28.08.2024 14:28 Відповісти
Ех, ледь не вдалося приготувати кукурудзу фаршировану ваньками, але й так непогано!
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28.08.2024 14:31 Відповісти
Спільнота донатів.
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28.08.2024 14:38 Відповісти
До речі, а в чому погана ідея знищувати загороджувальні загони рашистів у першу чергу?
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28.08.2024 14:38 Відповісти
Нефіг топтати кукурудзу в Курській народній республіці...
Тим більше, КуНР може скоро попроситися в склад України....
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28.08.2024 14:46 Відповісти
Хорошо, что не расползлись в разные стороны - еще одной птички будет достаточно.
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28.08.2024 14:49 Відповісти
У того що посередині непогані шанси перейти в іншу якість.
Сподіваюсь, що кукурудза не сильно постраждала...
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28.08.2024 14:52 Відповісти
,,Діти кукурудзи. "
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28.08.2024 15:01 Відповісти
о, точно! Піду зроблю салат з кукурудзою.
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28.08.2024 15:04 Відповісти
З-за подлюк пошкодили кукурудзу.... смерті придати за таке...
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28.08.2024 16:19 Відповісти
русские вши в Украинской шубе
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28.08.2024 18:05 Відповісти
 
 