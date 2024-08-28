Трое раненых россиян вылезают из кукурузного поля после сброса с украинского дрона. ВИДЕО

На Курщине оператор украинского дрона попал в трех россиян на кукурузном поле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой заснят сброс боеприпаса и момент, когда трое раненых оккупантов вылезают на полевую дорогу из кукурузы.

"Одним сбросом вывели из строя трех россиян на Курском направлении. "Подарок" с неба содержит более 500 металлических шариков, которые на отлично выполняют свою задачу. Часто легкое ранение быстро превращается в тяжелое (200), когда из-за отсутствия медицинской помощи раненый теряет много крови. Поэтому, пожелаем этим россиянам всего того, чего они заслуживают", - отмечает в комментарии автор публикации.

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