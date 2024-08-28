Трое раненых россиян вылезают из кукурузного поля после сброса с украинского дрона. ВИДЕО
На Курщине оператор украинского дрона попал в трех россиян на кукурузном поле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой заснят сброс боеприпаса и момент, когда трое раненых оккупантов вылезают на полевую дорогу из кукурузы.
"Одним сбросом вывели из строя трех россиян на Курском направлении. "Подарок" с неба содержит более 500 металлических шариков, которые на отлично выполняют свою задачу. Часто легкое ранение быстро превращается в тяжелое (200), когда из-за отсутствия медицинской помощи раненый теряет много крови. Поэтому, пожелаем этим россиянам всего того, чего они заслуживают", - отмечает в комментарии автор публикации.
Топ комментарии
+12 Komunalnyk
показать весь комментарий28.08.2024 14:28
+4 Дядя Вова #432573
показать весь комментарий28.08.2024 14:18
+4 Luk Viktor
показать весь комментарий28.08.2024 14:46
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тим більше, КуНР може скоро попроситися в склад України....
Сподіваюсь, що кукурудза не сильно постраждала...