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Трое раненых россиян вылезают из кукурузного поля после сброса с украинского дрона. ВИДЕО

На Курщине оператор украинского дрона попал в трех россиян на кукурузном поле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой заснят сброс боеприпаса и момент, когда трое раненых оккупантов вылезают на полевую дорогу из кукурузы.

"Одним сбросом вывели из строя трех россиян на Курском направлении. "Подарок" с неба содержит более 500 металлических шариков, которые на отлично выполняют свою задачу. Часто легкое ранение быстро превращается в тяжелое (200), когда из-за отсутствия медицинской помощи раненый теряет много крови. Поэтому, пожелаем этим россиянам всего того, чего они заслуживают", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также: Операторы ССО поразили российский комплекс РЭБ "Сапфир" на Курщине. ВИДЕО

Автор: 

дроны (3912) Курск (1097)


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Топ комментарии
+12
Нехер кукурудзу тирить
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28.08.2024 14:28
+4
Вийди, падло, з кукурудзи, будемо мамонтів лякать.
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28.08.2024 14:18
+4
Нефіг топтати кукурудзу в Курській народній республіці...
Тим більше, КуНР може скоро попроситися в склад України....
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28.08.2024 14:46
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Вийди, падло, з кукурудзи, будемо мамонтів лякать.
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28.08.2024 14:18 Ответить
Нехер кукурудзу тирить
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28.08.2024 14:28 Ответить
Ех, ледь не вдалося приготувати кукурудзу фаршировану ваньками, але й так непогано!
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28.08.2024 14:31 Ответить
Спільнота донатів.
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28.08.2024 14:38 Ответить
До речі, а в чому погана ідея знищувати загороджувальні загони рашистів у першу чергу?
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28.08.2024 14:38 Ответить
Нефіг топтати кукурудзу в Курській народній республіці...
Тим більше, КуНР може скоро попроситися в склад України....
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28.08.2024 14:46 Ответить
Хорошо, что не расползлись в разные стороны - еще одной птички будет достаточно.
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28.08.2024 14:49 Ответить
У того що посередині непогані шанси перейти в іншу якість.
Сподіваюсь, що кукурудза не сильно постраждала...
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28.08.2024 14:52 Ответить
,,Діти кукурудзи. "
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28.08.2024 15:01 Ответить
о, точно! Піду зроблю салат з кукурудзою.
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28.08.2024 15:04 Ответить
З-за подлюк пошкодили кукурудзу.... смерті придати за таке...
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28.08.2024 16:19 Ответить
русские вши в Украинской шубе
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28.08.2024 18:05 Ответить
 
 