17 українців, депортованих із РФ, вже майже місяць утримують на кордоні з Грузією, - росЗМІ. ВIДЕО

У Грузії на КПП "Дарьялі" на кордоні з Росією застрягли 17 громадян України через проблеми з документами. Грузія відмовляється пропускати їх через відсутність оригіналів паспортів і чекає, коли Київ підтвердить їхні особи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів російському виданню "Холод" один із українців Олександр Шульгін.

Як зазначається, українці живуть без можливості виходити на вулицю у підвальному приміщенні без вікон на КПП "Дарьялі", що межує із КПП "Верхній Ларс".

За словами Шульгіна, деякі з них хворі на туберкульоз, але все одно живуть у спільному приміщенні.

Частина українців – колишні в'язні, які відбували покарання в російських колоніях. Решту депортували за порушення міграційного режиму.

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Шульгін повідомив, що у нього українське громадянство, але останні 10 років він жив і працював у Росії.

У січні 2024 року його затримали поліцейські й звинуватили в порушенні режиму перебування. Він стверджує, що в нього забрали паспорт і відправили до Центру тимчасового тримання іноземних громадян у Краснодарському краї РФ. Там він пробув майже вісім місяців, після чого його привезли на кордон із Грузією.

Шульгін перебуває на КПП із 2 серпня. Дехто, за його даними, там уже близько двох місяців, і нікого з початку серпня ще не відпустили.

"Тут сиро, волого, немає ніякої витяжки, з труби капає конденсат. Нас просто тримають у неволі, не випускають на вулицю і ніхто нічого не говорить. Мовляв, чекайте і все. Раз на тиждень волонтери привозять їжу, дякую їм за це. Але чому все працює так і до кого нам звертатися, ми не знаємо", - розповів громадянин України.

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