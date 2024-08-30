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17 українців, депортованих із РФ, вже майже місяць утримують на кордоні з Грузією, - росЗМІ. ВIДЕО

У Грузії на КПП "Дарьялі" на кордоні з Росією застрягли 17 громадян України через проблеми з документами. Грузія відмовляється пропускати їх через відсутність оригіналів паспортів і чекає, коли Київ підтвердить їхні особи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів російському виданню "Холод" один із українців Олександр Шульгін.

Як зазначається, українці живуть без можливості виходити на вулицю у підвальному приміщенні без вікон на КПП "Дарьялі", що межує із КПП "Верхній Ларс".

За словами Шульгіна, деякі з них хворі на туберкульоз, але все одно живуть у спільному приміщенні. 

Частина українців – колишні в'язні, які відбували покарання в російських колоніях. Решту депортували за порушення міграційного режиму.

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Шульгін повідомив, що у нього українське громадянство, але останні 10 років він жив і працював у Росії.

У січні 2024 року його затримали поліцейські й звинуватили в порушенні режиму перебування. Він стверджує, що в нього забрали паспорт і відправили до Центру тимчасового тримання іноземних громадян у Краснодарському краї РФ. Там він пробув майже вісім місяців, після чого його привезли на кордон із Грузією.

Шульгін перебуває на КПП із 2 серпня. Дехто, за його даними, там уже близько двох місяців, і нікого з початку серпня ще не відпустили.

"Тут сиро, волого, немає ніякої витяжки, з труби капає конденсат. Нас просто тримають у неволі, не випускають на вулицю і ніхто нічого не говорить. Мовляв, чекайте і все. Раз на тиждень волонтери привозять їжу, дякую їм за це. Але чому все працює так і до кого нам звертатися, ми не знаємо", - розповів громадянин України.

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Автор: 

кордон (4767) Грузія (1844) українці (2539)


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Топ коментарі
+12
За що Консул України в Грузії отримує зарплатню?
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30.08.2024 14:51
+8
Грузинські гниди порозумілись з українськими гнидами. Гниди всіх країн об'єднуються
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30.08.2024 14:28
+7
"останні 10 років він жив і працював у Росії", два года войны работал в россии, исправно пополнял бюджет, конечно за таких надо очень беспокоиться. Если бы не депортировали работал бы и дальше, и пох на войну на родине
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30.08.2024 15:31
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Грузинські гниди порозумілись з українськими гнидами. Гниди всіх країн об'єднуються
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30.08.2024 14:28 Відповісти
Кретини з укрпаспортами нехай там й далі сидять. Дебіли, ***
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30.08.2024 14:36 Відповісти
За що Консул України в Грузії отримує зарплатню?
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30.08.2024 14:51 Відповісти
за зєльоную маладую каманду і праффесіАнальниє навикі
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30.08.2024 15:05 Відповісти
"останні 10 років він жив і працював у Росії", два года войны работал в россии, исправно пополнял бюджет, конечно за таких надо очень беспокоиться. Если бы не депортировали работал бы и дальше, и пох на войну на родине
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30.08.2024 15:31 Відповісти
"два года войны работал в россии" ....... не два , а десять , те що для вас війна у 2022 розпочалася не означає що так воно і було .
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31.08.2024 22:11 Відповісти
А що,КОНСУЛ за них думав,коли вони обирали своє майбутнє в країні ворога ? Цей Шульгін пише ,що він 10 років мешкає в кацапії,а це,увага,2014 рік,нічого не нагадує ? Початок війни ,а вони на "вольні хліба"втекли...
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31.08.2024 16:35 Відповісти
Українці розмовляють українськю!!!!!!! Атам і акценту нашого немає @!!!!! ФСБ МОСКАЛЯ НА ГІЛЯКУ!!!!!
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30.08.2024 15:39 Відповісти
Это вы дыбилы, не в состоянии понять прочитанное.
Они, млять, находятся на территории Расии, а не Грузии!
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30.08.2024 17:12 Відповісти
Оце( как-би) Шульгін до 2024 року сиділо собі в кацапії і( как-би) його все влаштовувало,а те ,що війна в Україні,йому було пох..,а зараз назбирали цих "шахтьорів -зрадників", з домбабве та лугандонії які заробляли собі спокійно на кацапляндії і хочуть вже до України...В них було більше двох років,щоб визначитись,але свій вибір вони зробили запізно,(не можна впіхнуть невпихуєме)...
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31.08.2024 16:26 Відповісти
Якась наволоч невідомо чим займалась в кацапії, а тепер нам хочуть їх всучити. Хай там їх грузини утримують до нестями або повертають туди, звідки їх приперли.
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31.08.2024 21:02 Відповісти
 
 