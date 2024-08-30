17 украинцев, депортированных из РФ, уже почти месяц удерживают на границе с Грузией, - росСМИ. ВИДЕО

В Грузии на КПП "Дарьяли" на границе с Россией застряли 17 граждан Украины из-за проблем с документами. Грузия отказывается пропускать их из-за отсутствия оригиналов паспортов и ждет, когда Киев подтвердит их личности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал российскому изданию "Холод" один из украинцев Александр Шульгин.

Как отмечается, украинцы живут без возможности выходить на улицу в подвальном помещении без окон на КПП "Дарьяли", граничащем с КПП "Верхний Ларс".

По словам Шульгина, некоторые из них больны туберкулезом, но все равно живут в общем помещении.

Часть украинцев - бывшие заключенные, которые отбывали наказание в российских колониях. Остальных депортировали за нарушение миграционного режима.

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Шульгин сообщил, что у него украинское гражданство, но последние 10 лет он жил и работал в России.

В январе 2024 года его задержали полицейские и обвинили в нарушении режима пребывания. Он утверждает, что у него забрали паспорт и отправили в Центр временного содержания иностранных граждан в Краснодарском крае РФ. Там он пробыл почти восемь месяцев, после чего его привезли на границу с Грузией.

Шульгин находится на КПП со 2 августа. Некоторые, по его данным, там уже около двух месяцев, и никого с начала августа еще не отпустили.

"Здесь сыро, влажно, нет никакой вытяжки, из трубы капает конденсат. Нас просто держат в неволе, не выпускают на улицу и никто ничего не говорит. Мол, ждите и все. Раз в неделю волонтеры привозят еду, спасибо им за это. Но почему все работает так и к кому нам обращаться, мы не знаем", - рассказал гражданин Украины.

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