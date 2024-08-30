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17 украинцев, депортированных из РФ, уже почти месяц удерживают на границе с Грузией, - росСМИ. ВИДЕО

В Грузии на КПП "Дарьяли" на границе с Россией застряли 17 граждан Украины из-за проблем с документами. Грузия отказывается пропускать их из-за отсутствия оригиналов паспортов и ждет, когда Киев подтвердит их личности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал российскому изданию "Холод" один из украинцев Александр Шульгин.

Как отмечается, украинцы живут без возможности выходить на улицу в подвальном помещении без окон на КПП "Дарьяли", граничащем с КПП "Верхний Ларс".

По словам Шульгина, некоторые из них больны туберкулезом, но все равно живут в общем помещении.

Часть украинцев - бывшие заключенные, которые отбывали наказание в российских колониях. Остальных депортировали за нарушение миграционного режима.

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Шульгин сообщил, что у него украинское гражданство, но последние 10 лет он жил и работал в России.

В январе 2024 года его задержали полицейские и обвинили в нарушении режима пребывания. Он утверждает, что у него забрали паспорт и отправили в Центр временного содержания иностранных граждан в Краснодарском крае РФ. Там он пробыл почти восемь месяцев, после чего его привезли на границу с Грузией.

Шульгин находится на КПП со 2 августа. Некоторые, по его данным, там уже около двух месяцев, и никого с начала августа еще не отпустили.

"Здесь сыро, влажно, нет никакой вытяжки, из трубы капает конденсат. Нас просто держат в неволе, не выпускают на улицу и никто ничего не говорит. Мол, ждите и все. Раз в неделю волонтеры привозят еду, спасибо им за это. Но почему все работает так и к кому нам обращаться, мы не знаем", - рассказал гражданин Украины.

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Автор: 

граница (5270) Грузия (4499) украинцы (3863)


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Топ комментарии
+12
За що Консул України в Грузії отримує зарплатню?
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30.08.2024 14:51
+8
Грузинські гниди порозумілись з українськими гнидами. Гниди всіх країн об'єднуються
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30.08.2024 14:28
+7
"останні 10 років він жив і працював у Росії", два года войны работал в россии, исправно пополнял бюджет, конечно за таких надо очень беспокоиться. Если бы не депортировали работал бы и дальше, и пох на войну на родине
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30.08.2024 15:31
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Грузинські гниди порозумілись з українськими гнидами. Гниди всіх країн об'єднуються
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30.08.2024 14:28 Ответить
Кретини з укрпаспортами нехай там й далі сидять. Дебіли, ***
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30.08.2024 14:36 Ответить
За що Консул України в Грузії отримує зарплатню?
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30.08.2024 14:51 Ответить
за зєльоную маладую каманду і праффесіАнальниє навикі
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30.08.2024 15:05 Ответить
"останні 10 років він жив і працював у Росії", два года войны работал в россии, исправно пополнял бюджет, конечно за таких надо очень беспокоиться. Если бы не депортировали работал бы и дальше, и пох на войну на родине
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30.08.2024 15:31 Ответить
"два года войны работал в россии" ....... не два , а десять , те що для вас війна у 2022 розпочалася не означає що так воно і було .
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31.08.2024 22:11 Ответить
А що,КОНСУЛ за них думав,коли вони обирали своє майбутнє в країні ворога ? Цей Шульгін пише ,що він 10 років мешкає в кацапії,а це,увага,2014 рік,нічого не нагадує ? Початок війни ,а вони на "вольні хліба"втекли...
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31.08.2024 16:35 Ответить
Українці розмовляють українськю!!!!!!! Атам і акценту нашого немає @!!!!! ФСБ МОСКАЛЯ НА ГІЛЯКУ!!!!!
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30.08.2024 15:39 Ответить
Это вы дыбилы, не в состоянии понять прочитанное.
Они, млять, находятся на территории Расии, а не Грузии!
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30.08.2024 17:12 Ответить
Оце( как-би) Шульгін до 2024 року сиділо собі в кацапії і( как-би) його все влаштовувало,а те ,що війна в Україні,йому було пох..,а зараз назбирали цих "шахтьорів -зрадників", з домбабве та лугандонії які заробляли собі спокійно на кацапляндії і хочуть вже до України...В них було більше двох років,щоб визначитись,але свій вибір вони зробили запізно,(не можна впіхнуть невпихуєме)...
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31.08.2024 16:26 Ответить
Якась наволоч невідомо чим займалась в кацапії, а тепер нам хочуть їх всучити. Хай там їх грузини утримують до нестями або повертають туди, звідки їх приперли.
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31.08.2024 21:02 Ответить
 
 