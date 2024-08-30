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Командир роти снайперів-спецпризначенців Юджин: "Підслухав ворога за 5 метрів і знищив ВОП". ВIДЕО

Підповз до ворога на відстань 5 метрів, підслухав розмову, тихо відійшов, передав координати і артилеристи знищили знайдений розвідниками взводно-опорний пункт (ВОП). Такі подробиці однієї зі своїх неймовірних операцій розповів каналу "Бутусов плюс" командир роти снайперів спеціального призначення бригади НГУ "Рубіж" з позивним Юджин.

Одного разу він з групою мав перевірити щойно залишені позиції та несподівано натрапив на озброєного російського військового. Та зустріч обернулась боєм, під час якого Юджин отримав поранення, а після тривалої реабілітації повернувся до підрозділу та очолив снайперську роту.

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снайпери (357) Бутусов Юрій (3589) Національна гвардія (1530)


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