Командир роти снайперів-спецпризначенців Юджин: "Підслухав ворога за 5 метрів і знищив ВОП". ВIДЕО

Підповз до ворога на відстань 5 метрів, підслухав розмову, тихо відійшов, передав координати і артилеристи знищили знайдений розвідниками взводно-опорний пункт (ВОП). Такі подробиці однієї зі своїх неймовірних операцій розповів каналу "Бутусов плюс" командир роти снайперів спеціального призначення бригади НГУ "Рубіж" з позивним Юджин.

Одного разу він з групою мав перевірити щойно залишені позиції та несподівано натрапив на озброєного російського військового. Та зустріч обернулась боєм, під час якого Юджин отримав поранення, а після тривалої реабілітації повернувся до підрозділу та очолив снайперську роту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Захисники пропонують обміняти перехоплений дрон Zala на пікапи та FPV, - Бутусов. ВIДЕО