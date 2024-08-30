Командир роты снайперов-спецназовцев Юджин: "Подслушал врага в 5 метрах и уничтожил ВОП". ВИДЕО
Подполз к врагу на расстояние 5 метров, подслушал разговор, тихо отошел, передал координаты и артиллеристы уничтожили найденный разведчиками взводно-опорный пункт (ВОП). Такие подробности одной из своих невероятных операций рассказал каналу "Бутусов плюс" командир роты снайперов специального назначения бригады НГУ "Рубеж" с позывным Юджин.
Однажды он с группой должен был проверить только что оставленные позиции и неожиданно наткнулся на вооруженного российского военного. Та встреча обернулась боем, во время которого Юджин получил ранения, а после длительной реабилитации вернулся в подразделение и возглавил снайперскую роту.
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