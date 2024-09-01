Зеленський після удару РФ по Харкову: Потрібна сміливість лідерів дати Україні все, що необхідно для захисту. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський відреагував на черговий удар РФ по Харкову 1 вересня.

Про це він написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Росія знову тероризує Харків. Удари по цивільній інфраструктурі, просто по місту. Станом на зараз уже більше 30 поранених. Усі необхідні сили для рятувальної операції залучені", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що мають бути залучені всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити цей терор.

"Для цього потрібні не екстраординарні сили, а достатня сміливість лідерів – сміливість дати Україні все те, що необхідно для захисту", - додав президент.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ завдали близько 10 ударів по Харкову, є постраждалі та пожежі.