Зеленський після удару РФ по Харкову: Потрібна сміливість лідерів дати Україні все, що необхідно для захисту. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський відреагував на черговий удар РФ по Харкову 1 вересня.
Про це він написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Росія знову тероризує Харків. Удари по цивільній інфраструктурі, просто по місту. Станом на зараз уже більше 30 поранених. Усі необхідні сили для рятувальної операції залучені", - зазначив Зеленський.
Він наголосив, що мають бути залучені всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити цей терор.
"Для цього потрібні не екстраординарні сили, а достатня сміливість лідерів – сміливість дати Україні все те, що необхідно для захисту", - додав президент.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ завдали близько 10 ударів по Харкову, є постраждалі та пожежі.
Топ коментарі
+26 Андрей Луценко #508803
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+25 Дан Корвин
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+25 Герхард
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І потужно....
Я б такому старі діряві шкарпетки не дав.
Після інспірованого кацапами скандалу з "Кольчугами" Україна була під негласним ембарго на постачання зброї. Німеччина у 2014 навіть двигуни до БТР-3 відмовлялася продавати.
В 2022 році ситуація була геть інша - Британія та США ще до (відкритого) вторгнення постачала нам зброю (якої блазнєвлада й не просила доречи) .
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ce78rj3d4e3o таймс про цю зустріч
"Гарріс відкинула обидві пропозиції, заявивши, що санкції не можна запроваджувати превентивно, оскільки покарання не може здійснюватися ще до скоєння злочину"
так, небагато поставили легкої стрілецької зброї
чи були поставки артилерії, танків, ппо, літаків, рсзо?
Ви бачите де (на якій темі) ваша відповідь, а де допис на який ви нібито відповідаєте?
Ви вважаєте логічним карати за нескоєні злочини?
Які танки, яки РСЗВ? Яки нарешті літаки, якщо країна до вторгнення готувалася асфальтуючи шляхи для окупанта та займаючись розміновуванням саме небезпечних напрямків?
Нам тоді надавали зброю для ведення партизанської війни, бо вважали що з такою владою Україна довго не протримається.
Ви в курсі що для використання (зокрема ремонту та обслуговування) озброєнь потрібно навчатися? Ви в курсі про протоколи передачі США іншим країнам танків та іншої бронетехніки?
Навіщо ви мені цю статтю тулите? Це як аргумент до чого - щоби я за Гарріс не голосував?
Я вам так й написав про ту розмову: Чмоню в Мюнхені просили визнати очевидне та зробити те що має робити Верховний Головнокомандувач держави, але він бикував та торгувався.
проти
Time "Якщо напад справді неминучий, стверджував Зеленський, то США повинні надіслати в Україну зброю, зокрема системи протиповітряної оборони, винищувачі та важку артилерію, необхідні для того, щоб запобігти захопленню російськими військами країни", - пише журналіст."
Хтось з двох бреше, що зброю не просиили, або просили.
Ви бачите в видраних з контексту словах ("якої блазнєвлада й не просила доречи") ваші галюцинації? Де в мене заперечення того що Блазень щось там патякав про зброю на МК 2022?
Ви на питання здатні відповідати, чи вашою програмою така функція не передбачена?
Ви загуглили - коли проходила МК у 2022 році?
В мене написано: бикував та торгувався у відповідь на пропозицію нарешті почати готуватися до війни, готувати армію, державну машину та готувати населення. Це відбувалося за пару днів до вторгнення.
Процедура запиту державою озброєнь геть інша, це не конкурс капітанів в КВК. Тому Лох й був посланий Камалою вчити основи юриспруденції, у відповідь на вимоги до США зробити все за українську моновладу, поки вона краде на асфальті та готується до шашликів.
По вашому, гімноїдство на кшталт: "от я повідомлю населенню про майже неминуче вторгнення, а ви дасте високотехнологічні озброєння та введете превентивні санкції?" - це "просити зброю"? Це так влада держави Україна просила державу США озброєння. І саме - коли це було?
В мене також написано: "Британія та США вже пару місяців постачали зброю, а "Камала "відмовила""... Не змогли прочитати? Чи ви як й Блазень вважаєте що за два дні можна телепортувати пару жменьок високотехнологічних озброєнь, якими українські військові не навчені користуватися, і про це можна "порішати баш на баш" ("я вам: повідомлю своє населення, а ви мені: зброю та санкції... негайно) у розмові з віцепрезиденткою США?
Стаття "Time" лише показує ідіотизм Зеленського, а ви вишукуєте в неї підтвердження ваших політичних збочень.
"Коли Бернс розмовляв з Путіним, Блінкен сидів із Зеленським у Глазго (Шотландія) на полях міжнародного саміту з питань зміни клімату.
Пізніше він згадав, що Зеленський чув попередження США, але сказав, що американці не пропонували види зброї, потрібні Україні для захисту"
Саміт був 31 жовтня 2021
"Зброя, яку вони постачали, була переважно малокаліберною й оборонною, щоб її не сприймали як провокацію Заходу."
Мюнхенська конференція була 18 лютого 2022
як мінімум, з того що можна перевірити - правили закони
Про основи національного спротиву
Про правовий режим воєнного стану
Постанови КМУ про перевірку документів в умовах воєнного стану, вийшли під кінець 2021 року
Виходить зброю просили не один раз
Розвідка США повірила 20 листопада 2021
ніхто з союзників в ЕС не вірив США
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12040 Звіт по допомозі по роках
FY2020 (фінрік, по 1 жовтня 2020)
FMF 247.9млн
USAI 256.7млн
FY2021 (фінрік, по 1 жовтня 2021 - та новий президент з 20 січня 2021)
FMF 120млн
USAI 275.7млн
27 серпня Байден дозволив вилучити на 60 млн доларів оборонної зброї із запасів США - це PDA #1
Наступний PDA 2 FY 2022 December 23, 2021 $200M
Якщо рахувати з PDA #1, то до 24 лютого 2022 - було надано тільки два PDA на 260млн,
що менше ніж в 2020 по програмам FMF+USAI
та за наявних розвідданих, якими не ділились
"Процедура запиту державою озброєнь геть інша, це не конкурс капітанів в КВК." - спочатку домовляються, потім готують договір та підписують. Якщо не домовились, то немає чого підписувати
Чи журналісти повинні публікувати текст договору, та що його навіть не відкривали, тому що не домовились?
"Виходить зброю просили не один раз" - що у вашому розумінні означає "просити зброю"? Це отаке: "Ви хочете щоби в Україні почалася паніка (бо я вважаю своїх виборців лохами та панікерами)? Ви зброю то дасте? Літаки летять будем всіх бамбіть? Ніт? То отож..., я буду тоді сходитися з ****** посередині, розміновувати, відводити війська та вкладати асфальт)"?
По вашому - запитувати: "ви зброю то дасте?", це означає офіційно зробити запит на постачання?
Чи просити зброю, це як зробив Порошенко у 2014 - тільки но став президентом, а в нього вже був готовий докладний список від стрілкової зброї до F-16, список з яким він поїхав до Обами та його адміністрації?
Зеленський не те щоби якійсь список мав після інавгурації, він навіть проігнорував на саміт НАТО у 2019 році ("я ото не ходжу туди куди мене не запрошують" - це воно про НАТО казало). Щоби просити якусь зброю потрібно зробити "домашку" - реформи армії, перехід її на стандарти НАТО, збільшення її фінансування. Тобто - потрібно показати якусь зацікавленість у підсиленні обороноздатності країни, а не патякати (і це коли вже йому десятки разів повідомили про майже неминуче вторгнення!) про те що: "якщо ми збільшимо чисельність та фінансування армії то ми тоді не зможемо будувати дороги". А ще - треба будувати в країні демократію, на захист якої і треба просити в США зброю. Не Шапітолій, а демократію.
Знову Байден PDA, USAI... Повторюю ще раз: я за Байдена не голосував, в мене інший президент, саме його (та його моновладу) я конструктивно критикую.
Коли по вашому мав бути впроваджений воєнний стан в Україні?
Ось тобі ще клініка від позолоченого яйка із чліном препізедента у пащеці для роздумів: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ce78rj3d4e3o "Зеленський на це сказав: я розумію. Наша розвідка також бачить цю інформацію", - згадує тодішній міністр оборони Олексій Резніков, який був на зустрічі.
Це те що додав Джонсон, коли закон в лютому потрапив в Палату представників
SEC. 504.
Not later than 45 days after the date of enactment of this division, ....... including to help hasten Ukrainian victory against Russia's invasion forces
......
SEC.505.
(a) Transfer of Long-Range ATACMS Required......... nd achieving victory against the Russian Federation.
самі в злиднях і лайні , та наші території туди тягнуть , а українців
намагаються знищити !!
Будьте ви прокляті , тварюки гнойні 🤬
В прошлом году давали по 250 млн каждые 2 недели. Итого - 500 млн в месяц.
В первый год войны: по 500 млн каждые 2 недели. Итого - по 1 млрд в месяц.
То есть администрация Байдена осознанно понижает объемы поставок в 2 раза каждый год войны
Остаток которых сейчас 6.1млрд, з 7.8 выделенных
https://www.youtube.com/watch?v=tiLBlmnDjqM&t=64s Работает или в отпуске снова ?
Экономія за весь час 800+ млрд, ще в тих цінах
За два роки фактично надано зброї приблизно на 27млрд, менше ніж витрати в 96му за рік