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Зеленський після удару РФ по Харкову: Потрібна сміливість лідерів дати Україні все, що необхідно для захисту. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський відреагував на черговий удар РФ по Харкову 1 вересня.

Про це він написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Росія знову тероризує Харків. Удари по цивільній інфраструктурі, просто по місту. Станом на зараз уже більше 30 поранених. Усі необхідні сили для рятувальної операції залучені", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що мають бути залучені всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити цей терор.

"Для цього потрібні не екстраординарні сили, а достатня сміливість лідерів – сміливість дати Україні все те, що необхідно для захисту", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Харкову: 29 людей постраждали, двоє дітей у важкому стані, пошкоджено ТЦ, об’єкт спортивної інфраструктури та будинки (оновлено)

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ завдали близько 10 ударів по Харкову, є постраждалі та пожежі.

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) Харків (5600)


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Топ коментарі
+26
А шо там саміт миру? Стільки розмов про нього було. Де мир? Чи навіщо ви там всі збиралися
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01.09.2024 16:10
+25
Хорошо, что Зеленский имел смелость забить на армию(и есть результат). Бесконечное дайте тоже смело.
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01.09.2024 16:03
+25
Може справа у "лідері", який робить ці заяви і на перемовини посилає нелегітимних ноунеймів?

Я б такому старі діряві шкарпетки не дав.
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01.09.2024 16:05
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Це який уже раз заява.
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01.09.2024 15:58 Відповісти
знову вночі Белгород не засне
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01.09.2024 16:01 Відповісти
Хорошо, что Зеленский имел смелость забить на армию(и есть результат). Бесконечное дайте тоже смело.
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01.09.2024 16:03 Відповісти
Смело
І потужно....
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01.09.2024 16:51 Відповісти
Як там Покровськ?! Який стан ППО?! Як півгодові поїздки усюди якби тільки не в Україні і ще нехай безугла замінить усі ППО, вона ж огогого
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01.09.2024 16:03 Відповісти
Іх не проб"єш - тільки краіни Балтіі нас розуміють
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01.09.2024 16:04 Відповісти
Може справа у "лідері", який робить ці заяви і на перемовини посилає нелегітимних ноунеймів?

Я б такому старі діряві шкарпетки не дав.
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01.09.2024 16:05 Відповісти
У 2014-2015 взагалі ніякого не давали. Тільки Трамп потім старі діряві шкарпетки дав у вигляді джавелінів
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01.09.2024 16:19 Відповісти
Дав, але використовувати заборонив. І в Україні появилась Стугна. Скільки там стугн при кловані в ЗСУ закупили? 0? - так ото ж
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01.09.2024 16:21 Відповісти
Це знову недолугий висер у бік Порошенко?
Після інспірованого кацапами скандалу з "Кольчугами" Україна була під негласним ембарго на постачання зброї. Німеччина у 2014 навіть двигуни до БТР-3 відмовлялася продавати.
В 2022 році ситуація була геть інша - Британія та США ще до (відкритого) вторгнення постачала нам зброю (якої блазнєвлада й не просила доречи) .
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01.09.2024 16:38 Відповісти
Україна просила зброю та ввести санкції, та отримала відмову
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ce78rj3d4e3o таймс про цю зустріч
"Гарріс відкинула обидві пропозиції, заявивши, що санкції не можна запроваджувати превентивно, оскільки покарання не може здійснюватися ще до скоєння злочину"

так, небагато поставили легкої стрілецької зброї

чи були поставки артилерії, танків, ппо, літаків, рсзо?
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01.09.2024 22:33 Відповісти
Ви людина чи бот?
Ви бачите де (на якій темі) ваша відповідь, а де допис на який ви нібито відповідаєте?

Ви вважаєте логічним карати за нескоєні злочини?

Які танки, яки РСЗВ? Яки нарешті літаки, якщо країна до вторгнення готувалася асфальтуючи шляхи для окупанта та займаючись розміновуванням саме небезпечних напрямків?
Нам тоді надавали зброю для ведення партизанської війни, бо вважали що з такою владою Україна довго не протримається.
Ви в курсі що для використання (зокрема ремонту та обслуговування) озброєнь потрібно навчатися? Ви в курсі про протоколи передачі США іншим країнам танків та іншої бронетехніки?

Навіщо ви мені цю статтю тулите? Це як аргумент до чого - щоби я за Гарріс не голосував?
Я вам так й написав про ту розмову: Чмоню в Мюнхені просили визнати очевидне та зробити те що має робити Верховний Головнокомандувач держави, але він бикував та торгувався.
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01.09.2024 23:41 Відповісти
"якої блазнєвлада й не просила доречи"
проти
Time "Якщо напад справді неминучий, стверджував Зеленський, то США повинні надіслати в Україну зброю, зокрема системи протиповітряної оборони, винищувачі та важку артилерію, необхідні для того, щоб запобігти захопленню російськими військами країни", - пише журналіст."

Хтось з двох бреше, що зброю не просиили, або просили.
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02.09.2024 06:59 Відповісти
А ось це виглядає вже геть жалюгідно.
Ви бачите в видраних з контексту словах ("якої блазнєвлада й не просила доречи") ваші галюцинації? Де в мене заперечення того що Блазень щось там патякав про зброю на МК 2022?
Ви на питання здатні відповідати, чи вашою програмою така функція не передбачена?
Ви загуглили - коли проходила МК у 2022 році?
В мене написано: бикував та торгувався у відповідь на пропозицію нарешті почати готуватися до війни, готувати армію, державну машину та готувати населення. Це відбувалося за пару днів до вторгнення.
Процедура запиту державою озброєнь геть інша, це не конкурс капітанів в КВК. Тому Лох й був посланий Камалою вчити основи юриспруденції, у відповідь на вимоги до США зробити все за українську моновладу, поки вона краде на асфальті та готується до шашликів.
По вашому, гімноїдство на кшталт: "от я повідомлю населенню про майже неминуче вторгнення, а ви дасте високотехнологічні озброєння та введете превентивні санкції?" - це "просити зброю"? Це так влада держави Україна просила державу США озброєння. І саме - коли це було?

В мене також написано: "Британія та США вже пару місяців постачали зброю, а "Камала "відмовила""... Не змогли прочитати? Чи ви як й Блазень вважаєте що за два дні можна телепортувати пару жменьок високотехнологічних озброєнь, якими українські військові не навчені користуватися, і про це можна "порішати баш на баш" ("я вам: повідомлю своє населення, а ви мені: зброю та санкції... негайно) у розмові з віцепрезиденткою США?
Стаття "Time" лише показує ідіотизм Зеленського, а ви вишукуєте в неї підтвердження ваших політичних збочень.
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02.09.2024 10:16 Відповісти
Ось https://texty.org.ua/articles/107507/try-misyaci-do-vijny-yak-i-koly-zelenskyj-diznavsya-pro-vtorhnennya-velyke-rozsliduvannya-washington-post/ повний розбір

"Коли Бернс розмовляв з Путіним, Блінкен сидів із Зеленським у Глазго (Шотландія) на полях міжнародного саміту з питань зміни клімату.
Пізніше він згадав, що Зеленський чув попередження США, але сказав, що американці не пропонували види зброї, потрібні Україні для захисту"
Саміт був 31 жовтня 2021

"Зброя, яку вони постачали, була переважно малокаліберною й оборонною, щоб її не сприймали як провокацію Заходу."

Мюнхенська конференція була 18 лютого 2022

як мінімум, з того що можна перевірити - правили закони
Про основи національного спротиву
Про правовий режим воєнного стану
Постанови КМУ про перевірку документів в умовах воєнного стану, вийшли під кінець 2021 року

Виходить зброю просили не один раз
Розвідка США повірила 20 листопада 2021
ніхто з союзників в ЕС не вірив США

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12040 Звіт по допомозі по роках
FY2020 (фінрік, по 1 жовтня 2020)
FMF 247.9млн
USAI 256.7млн

FY2021 (фінрік, по 1 жовтня 2021 - та новий президент з 20 січня 2021)
FMF 120млн
USAI 275.7млн

27 серпня Байден дозволив вилучити на 60 млн доларів оборонної зброї із запасів США - це PDA #1
Наступний PDA 2 FY 2022 December 23, 2021 $200M

Якщо рахувати з PDA #1, то до 24 лютого 2022 - було надано тільки два PDA на 260млн,
що менше ніж в 2020 по програмам FMF+USAI
та за наявних розвідданих, якими не ділились

"Процедура запиту державою озброєнь геть інша, це не конкурс капітанів в КВК." - спочатку домовляються, потім готують договір та підписують. Якщо не домовились, то немає чого підписувати
Чи журналісти повинні публікувати текст договору, та що його навіть не відкривали, тому що не домовились?
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02.09.2024 11:59 Відповісти
Це з того "повного розбору" виник ваш висновок: "Камала відмовила в зброї та санкціях за пару днів до 24 лютого"?

"Виходить зброю просили не один раз" - що у вашому розумінні означає "просити зброю"? Це отаке: "Ви хочете щоби в Україні почалася паніка (бо я вважаю своїх виборців лохами та панікерами)? Ви зброю то дасте? Літаки летять будем всіх бамбіть? Ніт? То отож..., я буду тоді сходитися з ****** посередині, розміновувати, відводити війська та вкладати асфальт)"?
По вашому - запитувати: "ви зброю то дасте?", це означає офіційно зробити запит на постачання?
Чи просити зброю, це як зробив Порошенко у 2014 - тільки но став президентом, а в нього вже був готовий докладний список від стрілкової зброї до F-16, список з яким він поїхав до Обами та його адміністрації?
Зеленський не те щоби якійсь список мав після інавгурації, він навіть проігнорував на саміт НАТО у 2019 році ("я ото не ходжу туди куди мене не запрошують" - це воно про НАТО казало). Щоби просити якусь зброю потрібно зробити "домашку" - реформи армії, перехід її на стандарти НАТО, збільшення її фінансування. Тобто - потрібно показати якусь зацікавленість у підсиленні обороноздатності країни, а не патякати (і це коли вже йому десятки разів повідомили про майже неминуче вторгнення!) про те що: "якщо ми збільшимо чисельність та фінансування армії то ми тоді не зможемо будувати дороги". А ще - треба будувати в країні демократію, на захист якої і треба просити в США зброю. Не Шапітолій, а демократію.

Знову Байден PDA, USAI... Повторюю ще раз: я за Байдена не голосував, в мене інший президент, саме його (та його моновладу) я конструктивно критикую.
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02.09.2024 13:19 Відповісти
Що з того що "правили закони"?
Коли по вашому мав бути впроваджений воєнний стан в Україні?
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02.09.2024 13:21 Відповісти
ершочергово торинний, ти ж не клінічний ідіот (зебіл), щоб вичитувати тільки для вилизування?
Ось тобі ще клініка від позолоченого яйка із чліном препізедента у пащеці для роздумів: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ce78rj3d4e3o "Зеленський на це сказав: я розумію. Наша розвідка також бачить цю інформацію", - згадує тодішній міністр оборони Олексій Резніков, який був на зустрічі.
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02.09.2024 11:15 Відповісти
Потрібно було мізки в голові мати щоб не їхати на Оманські договорняки.
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01.09.2024 16:05 Відповісти
Не скажи, бабло само себе не поскирдує
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01.09.2024 16:19 Відповісти
Не для защиты, а для нападения. Лучшая защита - это нападение. Если уничтожить самолеты, аэродромы, склады и заводы, производящие оружия, то и прилентов не будет.
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01.09.2024 16:09 Відповісти
А шо там саміт миру? Стільки розмов про нього було. Де мир? Чи навіщо ви там всі збиралися
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01.09.2024 16:10 Відповісти
Провітритися ....
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01.09.2024 16:53 Відповісти
У тебе,тварюка,в лексиконі є слово "перемога"? Ти з першого дня своєї нікчемної каденції,поступово,крок за кроком,робив все,щоб залишити країну беззахисною! І тепер тільки ПЕРЕМОГА буде для нас захистом.Але не при тобі,зрадник!
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01.09.2024 16:14 Відповісти
Ось два рази заборонене слово "перемога" https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text в законі США котрий не повністью виконується адміністрацією США
Це те що додав Джонсон, коли закон в лютому потрапив в Палату представників

SEC. 504.
Not later than 45 days after the date of enactment of this division, ....... including to help hasten Ukrainian victory against Russia's invasion forces
......
SEC.505.
(a) Transfer of Long-Range ATACMS Required......... nd achieving victory against the Russian Federation.
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01.09.2024 16:30 Відповісти
Они раньше чем мы поняли, что такое Ермак.
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01.09.2024 22:05 Відповісти
Коли починали будувати Палац спорту, я на велосипеді їздив з друзями в котлован кататися. Нам, малим, цей котлован був як траса мотокросу. Їздили недалеко, з ХТЗ, харків'яни в курсі. Зараз гірко і боляче дивитися на руйнування. Щоб ви здохли, "брати старші", усі, навіть ті, які не народилися. Той непотріб не має права на існування. "Адін народ", "нє пасмєют", "там же тоже люді"... Тьху!
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01.09.2024 16:20 Відповісти
Харьків'яни проголосували за янелоха. Сдєлалі сєбя вмєстє. Маємо, що маємо (с)
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01.09.2024 16:24 Відповісти
За нього імбецили усіх областей проголосували, тільки у Львівській Порох переміг.
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01.09.2024 17:19 Відповісти
дивіться ще на процентне співвідношення, деякі регіони ще мають шанс на одужання, хоча, їх масово "окупували" щелепозвихнені какії разніцей, тобто вавививерженці.
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02.09.2024 11:20 Відповісти
Кацапи , таки кончені і мерзенні істоти , живуть ( крім москви і пітера)
самі в злиднях і лайні , та наші території туди тягнуть , а українців
намагаються знищити !!
Будьте ви прокляті , тварюки гнойні 🤬
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01.09.2024 16:37 Відповісти
А по кацапским сми загуляло по тысячу ВСУ что там были и техники боевой валом---и всё это одним ударом они снесли! Что поразительно те видео и ледовой части и основного зала сразу выложились в сети и кацапы их показывают, то пусто абсолютно было. Дворец и до войны не работал никак. И давно. Только вентиляционные трубы рухнули вниз кое где. Идеально пустой был. Знаю человека, что сторожем вернулся работать сутки -трое. Завтра смена его должна быть. Его построили довольно быстро тогда. А до Юрьевских полей там были горочки спуски долго. До ещё овощной фабрики, потом цветы сажали в теплицах, огурцы меньше прибыли давали, но это после 90гг. Старая история.
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01.09.2024 20:16 Відповісти
Сколько лет прошло...
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01.09.2024 20:28 Відповісти
Ой, не кажіть. Хоча іноді здається, студентом був максимум аозавчора.
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01.09.2024 21:26 Відповісти
У 90-х шість років жив на бульварі Юрьєва з вікнами на ПС Подобалось там мені...
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01.09.2024 20:59 Відповісти
Шалом, друже! Ти тоді гарно влаштувався. Ми з Партс'єздів тобі заздрили.
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01.09.2024 21:20 Відповісти
Так, після гуртожитків це було щось... Але ж тобі відомо, чого мені це врешті вартувало...
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01.09.2024 21:42 Відповісти
А этот бульвар вне сомнения самый лучший в городе. Архитектурно и по удачно насыщенному в те ещё совковые годы. И кинотеатр отличный, и ряд магазинов с обоих сторон просто великолепный и центральная аллея, и что редко для совка, большой туалет. И это с 1966г. И сегодня просто класс. Но вот твари не стерпели. Живу на массиве 57 лет. Как бы не уезжать на старости лет. Да некуда и не с чем. Плохой у меня прогноз по городу.
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02.09.2024 15:43 Відповісти
Де грім-2?
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01.09.2024 16:24 Відповісти
В асфальті до Борисполя. До речі старий асфальт на тій трасі міг простояти ще років п'ять мінімум. Але ж пиляти треба було в три горла.
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01.09.2024 16:55 Відповісти
Тебя лживого негодяя никто уже не хочет слушать и слышать
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01.09.2024 16:28 Відповісти
Треба мати потужну сміливість і просто взяти і піти ***** зі своїми потужними менеджерами
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01.09.2024 16:37 Відповісти
Піти геть із посади преЗедента , у нього не вистачає сміливості
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01.09.2024 16:39 Відповісти
Вы как разговариваете с лидером вселенной! Как это пойти! Как это *****! Не *****, а добро пожаловать в камеру.
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01.09.2024 20:11 Відповісти
Що дать? 150 дронів замість Курська чи Белгорода полетіли лякати русню та ППО орків.
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01.09.2024 16:43 Відповісти
Зелебоби, ваш вихід:
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01.09.2024 16:50 Відповісти
А може треба перестати красти під час війни ,та вигнати з влади всіх колоборантів і корупціонерів і забути за всякі рейтинги і краще визнати що це не моє місце я пішов туди по приколу.
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01.09.2024 16:56 Відповісти
"вигнати з влади колаборантів і корупціонерів" - це як? Уявляю, як блазень сам себе виганяє... Ні, не уявляю, не віходить.
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01.09.2024 20:14 Відповісти
Зеленський пустить НАТО по світу. Дай дай дай. Дай. Дай-дай.
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01.09.2024 16:59 Відповісти
ТАК ВІДБУВАЄТЬСЯ ЩО УКРАХНУ ЗНИЩУЮТЬ НЕ ТІЛЬКИ ПУТЛЕР І ZEОМАНСЬКИЙ А І ЄВРОПА З АМЕРИКОЮ, ВСІ РАЗОМ.
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01.09.2024 17:03 Відповісти
Припини вже клянчити, гундосий імпотент. Нагадуєш Паніковського з "Золотого теля": "Дай мільйон! Дай мільйон!" Тобі скоро пику вже бити почнуть, і може даже ногами.
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01.09.2024 17:17 Відповісти
Після курської афери вже стільки не дадуть. Тому що все просереться заради піару, скільки не дай .
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01.09.2024 17:20 Відповісти
Сейчас Украине предоставляют 125 млн в 3 недели. При "удачном" стечении обстоятельств получим 250 млн в месяц.

В прошлом году давали по 250 млн каждые 2 недели. Итого - 500 млн в месяц.

В первый год войны: по 500 млн каждые 2 недели. Итого - по 1 млрд в месяц.

То есть администрация Байдена осознанно понижает объемы поставок в 2 раза каждый год войны
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01.09.2024 18:16 Відповісти
В конце сентября, вообще сгорят выделенные Конгресом деньги на PDA
Остаток которых сейчас 6.1млрд, з 7.8 выделенных

https://www.youtube.com/watch?v=tiLBlmnDjqM&t=64s Работает или в отпуске снова ?
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01.09.2024 22:19 Відповісти
Ну от кого б ви відіслали на архіважливі перемовини з ключовим союзником, з надважливого питання ДОЗВІЛУ БИТИ РАКЕТАМИ по теріторії ворога? Мабуть досвітчених військових з професійними дипломатами, авторитетних на Заході людей...Ан ніт! Двое, небритих, в незрозумілих болотяних рубахах, з нефотогенічними фейсами(може арабскі террористи які..), з беграундом таким, що хоть святих виноси, де хто взагалі без повноважень, та відповідальності, їдуть до США, навпростець, вирішувати нашу судьбу! МОЛОДЦІ! Блд.
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01.09.2024 18:14 Відповісти
І де в Украіні такі військові ?
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01.09.2024 19:13 Відповісти
Просто перестали стрелять Вова?
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01.09.2024 18:17 Відповісти
После 2019 года наши ракеты перестали стрелять.
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01.09.2024 21:54 Відповісти
Гаранти державної безпеки України по Будапештському меморандуму США та Великобританія повинні повернути вилучену УКРАЇНСЬКУ зброю у повному обсязі та без усіляких обмежень у її використанні. На той момент Україна мала 176 МБР (130 SS-19 і 46 SS-24) з ядерними боєголовками - Міжконтинентальна Балістична Ракета - максимальна дальність 10 000 км, 43 стратегічні бомбардувальників (23 Ту-95 і 20 Ту-160), 2 (90 Ту-16, 70 Ту-22, 81 Ту-22М), 20 літаків ІЛ-78 для дозаправки в повітрі, 245 ударних винищувачів Су-24, 80 модернізованих великовагових перехоплювачів МіГ-25 та 260 винищувачів МіГ-29 та Су- 27.
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01.09.2024 18:30 Відповісти
Видатки США на стримування ЯЗ України в 96му році - https://youtu.be/Qfo4LsgBdyQ?t=1256 30млрд в рік
Экономія за весь час 800+ млрд, ще в тих цінах

За два роки фактично надано зброї приблизно на 27млрд, менше ніж витрати в 96му за рік
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01.09.2024 22:14 Відповісти
внюмецький зебіло-ідіот чи просто виборець члінограя?
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02.09.2024 11:24 Відповісти
Май сміливість звільнити своїх 5-6 ефективних кротів, та і сам би пішов. Бо це, падло, і твоя вина. Самозакохана тварина
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01.09.2024 18:55 Відповісти
В Харьков срочно нужно высылать татарова..
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01.09.2024 19:24 Відповісти
Или 10 или 11 сентября, подзабыл точную дату я приехал с Журавлёвки после школы к вечеру на 27. А мама неделей ранее чуть мебели привезла, воды и газа не было. Вот 57 лет как тут. Один день и вся жизнь.
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01.09.2024 20:37 Відповісти
В 2019 году трудно было предвидеть, что в 2022 году стране понадобятся ракеты, потому несмотря на войну на Донбассе ракетные производство уничтожили.
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01.09.2024 21:51 Відповісти
А є щось, що не знищили?
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01.09.2024 22:41 Відповісти
 
 