Росіяни заявили про атаку безпілотників на аеродром у Твері. ВIДЕО
Мешканці Тверської області заявили, що регіон перебуває під атакою ударних безпілотників. БпЛА атакуют аеродром, який розташований на околицях Твері.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
Місцеві Telegram-канали поширили велику кількість відео роботи російської протиповітряної оборони. Повідомляється, що близько 23:00 вона працювала в Мигаловській в/ч.
За даними російських пабліків, ціллю безпілотників був місцевий аеродром. Ймовірно, йдеться про аеродром спільного базування Мигалово, який розташований на околиці міста.
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