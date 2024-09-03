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Росіяни заявили про атаку безпілотників на аеродром у Твері. ВIДЕО

Мешканці Тверської області заявили, що регіон перебуває під атакою ударних безпілотників. БпЛА атакуют аеродром, який розташований на околицях Твері.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Місцеві Telegram-канали поширили велику кількість відео роботи російської протиповітряної оборони. Повідомляється, що близько 23:00 вона працювала в Мигаловській в/ч.

За даними російських пабліків, ціллю безпілотників був місцевий аеродром. Ймовірно, йдеться про аеродром спільного базування Мигалово, який розташований на околиці міста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У РФ поскаржилися на атаку БПЛА на аеропорт під Калугою: збито нібито 4 дрони. ВIДЕО

 

Автор: 

безпілотник (4158) росія (65162)


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Топ коментарі
+20
Україна сиділа під БПЛА сьогодні вночі - а чим Твер гірша? У нас гриміло і люди не спали - хай і тверичі не сплять! Ми з дружиною з 0 до 2 ночі не спали - тричі гупало на околицях
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03.09.2024 06:53
+11
навряд чи у Мігалово є фронтова авіація, але якщо згорить хоч один транспорт, то буде добре. Хоча, краще пилетіло би по Редкінскому заводу, який виробляє рідке ракетне паливо, або по комбінату Росрезерва "Красная Заря", там до 40 резервуарів, могло би горіти тиждень.
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03.09.2024 07:47
+8
Схоже, що саме з-під цієї баби працює російська ппо.
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03.09.2024 06:45
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Схоже, що саме з-під цієї баби працює російська ппо.
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03.09.2024 06:45 Відповісти
Україна сиділа під БПЛА сьогодні вночі - а чим Твер гірша? У нас гриміло і люди не спали - хай і тверичі не сплять! Ми з дружиною з 0 до 2 ночі не спали - тричі гупало на околицях
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03.09.2024 06:53 Відповісти
Тверь чи Тварь?
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03.09.2024 07:00 Відповісти
Пензюки, вамприготуваьись.
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03.09.2024 07:29 Відповісти
Торжок уже готовий.... Поряд зовсім!
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03.09.2024 08:27 Відповісти
Торжок цікавий - там знаходиться учбовий центр армійської авіації і центр перенавчання і бойового застосування лботного складу армійської авіації (з общагою при ньому). А зовсім поряд ФГКУ комбінат https://www.google.com/maps/place/57%C2%B002 "Смєна" Росрезерва з резервуарним парком на 40 РВСів.
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03.09.2024 11:18 Відповісти
Піздюки
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03.09.2024 08:29 Відповісти
давно пора...годинниковий завод Заря побочна продукція годинники та лісапети салют....реальне призначення виробництво механічних підривачів на артилерійські снаряди та міни...
А іще пенза 19...ядерна зброя
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03.09.2024 08:59 Відповісти
Нехай Мішу Круга слухають
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03.09.2024 07:30 Відповісти
навряд чи у Мігалово є фронтова авіація, але якщо згорить хоч один транспорт, то буде добре. Хоча, краще пилетіло би по Редкінскому заводу, який виробляє рідке ракетне паливо, або по комбінату Росрезерва "Красная Заря", там до 40 резервуарів, могло би горіти тиждень.
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03.09.2024 07:47 Відповісти
якщо маєте детальну та актуальну інформацію, є ж куди написати
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03.09.2024 10:28 Відповісти
там, куди ви думаєте, і без мене вистачає більш кваліфіковагних осінтерів з відділами аналітики і можливістю розрахунків криптою.
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03.09.2024 10:36 Відповісти
Це і є " вілікій та магучій" узззкій ізиг?
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03.09.2024 08:01 Відповісти
Узкий язык - что бы плеш-фюреру поглубже лизнуть
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03.09.2024 12:46 Відповісти
Nravica krasavice ....🤣🤣🤣
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03.09.2024 08:52 Відповісти
 
 