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Россияне заявили об атаке беспилотников на аэродром в Твери. ВИДЕО

Жители Тверской области заявили, что регион находится под атакой ударных беспилотников. БПЛА атакуют аэродром, который расположен в окрестностях Твери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Местные Telegram-каналы распространили большое количество видео работы российской противовоздушной обороны. Сообщается, что около 23:00 она работала в Мигаловской в/ч.

По данным российских пабликов, целью беспилотников был местный аэродром. Вероятно, речь идет об аэродроме совместного базирования Мигалово, который расположен на окраине города.

Автор: 

беспилотник (3595) россия (95526)


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Топ комментарии
+20
Україна сиділа під БПЛА сьогодні вночі - а чим Твер гірша? У нас гриміло і люди не спали - хай і тверичі не сплять! Ми з дружиною з 0 до 2 ночі не спали - тричі гупало на околицях
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03.09.2024 06:53
+11
навряд чи у Мігалово є фронтова авіація, але якщо згорить хоч один транспорт, то буде добре. Хоча, краще пилетіло би по Редкінскому заводу, який виробляє рідке ракетне паливо, або по комбінату Росрезерва "Красная Заря", там до 40 резервуарів, могло би горіти тиждень.
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03.09.2024 07:47
+8
Схоже, що саме з-під цієї баби працює російська ппо.
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03.09.2024 06:45
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Схоже, що саме з-під цієї баби працює російська ппо.
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03.09.2024 06:45 Ответить
Україна сиділа під БПЛА сьогодні вночі - а чим Твер гірша? У нас гриміло і люди не спали - хай і тверичі не сплять! Ми з дружиною з 0 до 2 ночі не спали - тричі гупало на околицях
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03.09.2024 06:53 Ответить
Тверь чи Тварь?
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03.09.2024 07:00 Ответить
Пензюки, вамприготуваьись.
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03.09.2024 07:29 Ответить
Торжок уже готовий.... Поряд зовсім!
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03.09.2024 08:27 Ответить
Торжок цікавий - там знаходиться учбовий центр армійської авіації і центр перенавчання і бойового застосування лботного складу армійської авіації (з общагою при ньому). А зовсім поряд ФГКУ комбінат https://www.google.com/maps/place/57%C2%B002 "Смєна" Росрезерва з резервуарним парком на 40 РВСів.
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03.09.2024 11:18 Ответить
Піздюки
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03.09.2024 08:29 Ответить
давно пора...годинниковий завод Заря побочна продукція годинники та лісапети салют....реальне призначення виробництво механічних підривачів на артилерійські снаряди та міни...
А іще пенза 19...ядерна зброя
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03.09.2024 08:59 Ответить
Нехай Мішу Круга слухають
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03.09.2024 07:30 Ответить
навряд чи у Мігалово є фронтова авіація, але якщо згорить хоч один транспорт, то буде добре. Хоча, краще пилетіло би по Редкінскому заводу, який виробляє рідке ракетне паливо, або по комбінату Росрезерва "Красная Заря", там до 40 резервуарів, могло би горіти тиждень.
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03.09.2024 07:47 Ответить
якщо маєте детальну та актуальну інформацію, є ж куди написати
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03.09.2024 10:28 Ответить
там, куди ви думаєте, і без мене вистачає більш кваліфіковагних осінтерів з відділами аналітики і можливістю розрахунків криптою.
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03.09.2024 10:36 Ответить
Це і є " вілікій та магучій" узззкій ізиг?
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03.09.2024 08:01 Ответить
Узкий язык - что бы плеш-фюреру поглубже лизнуть
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03.09.2024 12:46 Ответить
Nravica krasavice ....🤣🤣🤣
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03.09.2024 08:52 Ответить
 
 