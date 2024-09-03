Россияне заявили об атаке беспилотников на аэродром в Твери. ВИДЕО

Жители Тверской области заявили, что регион находится под атакой ударных беспилотников. БПЛА атакуют аэродром, который расположен в окрестностях Твери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Местные Telegram-каналы распространили большое количество видео работы российской противовоздушной обороны. Сообщается, что около 23:00 она работала в Мигаловской в/ч.

По данным российских пабликов, целью беспилотников был местный аэродром. Вероятно, речь идет об аэродроме совместного базирования Мигалово, который расположен на окраине города.