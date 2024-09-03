Россияне заявили об атаке беспилотников на аэродром в Твери. ВИДЕО
Жители Тверской области заявили, что регион находится под атакой ударных беспилотников. БПЛА атакуют аэродром, который расположен в окрестностях Твери.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.
Местные Telegram-каналы распространили большое количество видео работы российской противовоздушной обороны. Сообщается, что около 23:00 она работала в Мигаловской в/ч.
По данным российских пабликов, целью беспилотников был местный аэродром. Вероятно, речь идет об аэродроме совместного базирования Мигалово, который расположен на окраине города.
Топ комментарии
+20 Яр Холодний
показать весь комментарий03.09.2024 06:53
+11 Urs
показать весь комментарий03.09.2024 07:47
+8 Тania Noname
показать весь комментарий03.09.2024 06:45
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А іще пенза 19...ядерна зброя