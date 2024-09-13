Росіянин, здаючись у полон, намагався підірвати гранатою двох українських воїнів. ВIДЕО

Бійці 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького ліквідували окупанта, який, здаючись у полон, вирвав чеку із гранати, плануючи підірватися самому і підірвати українських воїнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах видно, що бійці розгадали намір росіянина та відійшли від нього подалі.

"На Куп'янському напрямку російський солдат, мабуть, вирішив, що здатися в полон це надто нудно, і спробував потягнути за собою у могилу двох бійців 2-го механізованого батальйону 30-ї ОМБр, сховавши гранату в руці. Українські воїни чітко розібралися у ситуації, помітивши, як супротивник зриває чеку. Оперативна реакція, точні постріли і загроза ліквідована. Інцидент стався біля села Синьківка на Харківщині", - йдеться у коментарі до відео.

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