Росіянин, здаючись у полон, намагався підірвати гранатою двох українських воїнів. ВIДЕО
Бійці 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького ліквідували окупанта, який, здаючись у полон, вирвав чеку із гранати, плануючи підірватися самому і підірвати українських воїнів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах видно, що бійці розгадали намір росіянина та відійшли від нього подалі.
"На Куп'янському напрямку російський солдат, мабуть, вирішив, що здатися в полон це надто нудно, і спробував потягнути за собою у могилу двох бійців 2-го механізованого батальйону 30-ї ОМБр, сховавши гранату в руці. Українські воїни чітко розібралися у ситуації, помітивши, як супротивник зриває чеку. Оперативна реакція, точні постріли і загроза ліквідована. Інцидент стався біля села Синьківка на Харківщині", - йдеться у коментарі до відео.
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Какой гроб лаптеногому?!
Придумали......
Пусть дохнут, желательно верховые, что бы мыши кости сожрали.
Мышкам надо, у них нервы, и кальция не хватает!
Дома манька ваньку не увидит... фойер...
Гей-гоп! Шiдi-рiдi ,
шiдi-рiдi дана,
чи тi костi дуже бiлi-
Не питай у пана.
все як у підручнику із взяття в полон
Слава ЗСУ !
Але щось пішло не так...
не здивуюсь, якщо кацапська гівнопропаганда змонтує-наріже сльозливо-протриротичне відео для кацаподебілів-протриротів, як "мальчік в трусіках простА хАтєл чесно сдаться, а фошиздо-нацизди йЄго-бєзаружнага-ангЄла растрЄ-лялі"..
БРАВО!!!!!
Убивать, убивать и еще раз убивать российско-фашистских оккупантов!
Підірвав себе Ванька
На новій пріорі з мохнатим хачем
Покатається Манька
послє того как оні показалі рєзультати своєго єстєствєного отбора - там снова обнаружілі пріпіскі і мьортвиє душі
Виродки путінські- дід живе, кайфує, а вони здихають.
Сам организовал - сам себя бы и подорвал!