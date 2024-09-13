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Новини Відео Війна
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Росіянин, здаючись у полон, намагався підірвати гранатою двох українських воїнів. ВIДЕО

Бійці 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького ліквідували окупанта, який, здаючись у полон, вирвав чеку із гранати, плануючи підірватися самому і підірвати українських воїнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах видно, що бійці розгадали намір росіянина та відійшли від нього подалі. 

"На Куп'янському напрямку російський солдат, мабуть, вирішив, що здатися в полон це надто нудно, і спробував потягнути за собою у могилу двох бійців 2-го механізованого батальйону 30-ї ОМБр, сховавши гранату в руці. Українські воїни чітко розібралися у ситуації, помітивши, як супротивник зриває чеку. Оперативна реакція, точні постріли і загроза ліквідована. Інцидент стався біля села Синьківка на Харківщині", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 30 ОМБр нищать ворожу техніку, російських загарбників та їхні укриття. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) полонені (2267) 30 окрема механізована бригада (155)


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Топ коментарі
+52
хлопці, ви - супер профі !!!!
все як у підручнику із взяття в полон

Слава ЗСУ !
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13.09.2024 12:50
+45
Якии хитровиібании ванька
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13.09.2024 12:49
+42
Здох максім, так і йух з ним.
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13.09.2024 12:48
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Здох максім, так і йух з ним.
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13.09.2024 12:48 Відповісти
Кінулі в гроб - і мать єво вйоб.Тільки в москалів може родитись така поговірка,ніде в жодній країні нічого подібного не чув...
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13.09.2024 12:55 Відповісти
никакого гроба!!!1
Какой гроб лаптеногому?!
Придумали......
Пусть дохнут, желательно верховые, что бы мыши кости сожрали.
Мышкам надо, у них нервы, и кальция не хватает!
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13.09.2024 16:01 Відповісти
Якии хитровиібании ванька
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13.09.2024 12:49 Відповісти
Ванька-встанька, -ванька нас не слышит.
Дома манька ваньку не увидит... фойер...

Гей-гоп! Шiдi-рiдi ,

шiдi-рiдi дана,

чи тi костi дуже бiлi-

Не питай у пана.
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13.09.2024 13:02 Відповісти
московит хотів самогубство вчинти і здохнути ганебно але здох "почесно"-від рук українців.
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13.09.2024 18:27 Відповісти
хлопці, ви - супер профі !!!!
все як у підручнику із взяття в полон

Слава ЗСУ !
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13.09.2024 12:50 Відповісти
той що зліва, ще й міняє вкладку на ліву, це само по собі рівень
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14.09.2024 11:10 Відповісти
Херой савейскага саюза?
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13.09.2024 12:50 Відповісти
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13.09.2024 12:50 Відповісти
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13.09.2024 12:55 Відповісти
от скотиняка...
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13.09.2024 12:51 Відповісти
Наші Воіни відправили кацапа до пекла 🙁
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13.09.2024 12:52 Відповісти
Придурок. Хотів погратися у хєроїзм. Як він це собі уявляв з совєтських гівно-книжок та фільмів про "вайну".

Але щось пішло не так...
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13.09.2024 12:53 Відповісти
Типо, Матросов - на амбразуру, дурачьок.
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13.09.2024 12:54 Відповісти
мол, воображуля
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13.09.2024 13:03 Відповісти
Хреножуля! Превратился в цыплёнка-тапака.
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14.09.2024 02:11 Відповісти
Слава Богу , що нашi бiйцi вчасно помiтили намагання кацапа. Бажаю всим нашим бiйцям у цьому роцi повернутися додому з перемогою. Хай вас Бог оберiгае.
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13.09.2024 12:53 Відповісти
Лох это судьба)))
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13.09.2024 12:54 Відповісти
Э-ээээ, шо вы понимашь. А за ПОЦанов слабо?
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13.09.2024 12:57 Відповісти
Хлопці молодці
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13.09.2024 12:58 Відповісти
за сталена! за *****! за ротенберга!.... ура!.....
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13.09.2024 12:59 Відповісти
очередной ванька-феерический *******
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13.09.2024 13:00 Відповісти
29ый панфилавец
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13.09.2024 13:00 Відповісти
Там все намного проще: чел - лишнехромосомний. Пам`ятаете ще зi школи, чим мавпа вiдрiзняеться вiд людини - МАВПА мае 2 зайвi хромосоми.
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13.09.2024 13:07 Відповісти
Кацапітеки теж недалеко від мавп...

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13.09.2024 13:14 Відповісти
Скоро про кацапiв заговорять, мовляв, то була перехiдна ланка вiд мавпи до австралопiтека. На цапорилii народжуванiсть впала, зате басурманська в 3-4 рази на висотi. до 2060-го року кацапи в нарабсее перетворяться у 3-х процентну нацменшину. Пыня про це говорив ще в 2011 роцi, коли шарився по ставропiллю. Ще й оду спiвав народжуванностi у лiц кавказьського контингенту з середньоазiйцями.
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13.09.2024 13:22 Відповісти
Этот Мединский, который был в россии министром культуры вообще-то украинец родом из Смелы. После вуза в Москве там остался, вот дорос до их министра. А может, он знает, что лишняя хромосома бывает у даунов и решил так потроллить россиян?
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13.09.2024 15:26 Відповісти
Какой он нафиг украинец, маларос ******.
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13.09.2024 15:40 Відповісти
кацапи- то проміжна ланка між мавпою і китайцем.
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13.09.2024 18:29 Відповісти
Многоходовочка обісралася і здохла в раскоряку, дуже мужньо і героїчно 🤣
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13.09.2024 13:04 Відповісти
ЇбанькоВ та й годі
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13.09.2024 13:05 Відповісти
Шо да, то да . А самое главное - на ровном месте.
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13.09.2024 13:09 Відповісти
Типовий представник країни дурнів .
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13.09.2024 13:07 Відповісти
типо, хромая лошадь - Кот Базилио, а Машка-Пляшка- лиса Алиса... А ШО ДЕЛАТЬ.
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13.09.2024 13:11 Відповісти
Інші просто підривають себе гранатою, а цей повийо..тись захотів.
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13.09.2024 13:12 Відповісти
Кацап не взяв до уваги, шо на хитру дупу е болт з лiвою рзьбою. Ти його вiдкручуеш, а вiн ще бiльше притискае.
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13.09.2024 13:16 Відповісти
Він сподівався, що його знімають прихованою камерою, і не помилився
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13.09.2024 13:16 Відповісти
Не копайте так глубоко. , у аликонарика был депресняк звичайний.
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13.09.2024 13:24 Відповісти
влаштував ціле реаліті-шоу.
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13.09.2024 18:31 Відповісти
а, де, лапоть, такої хитрості навчився?
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13.09.2024 13:15 Відповісти
Кіна передивився.. "ти увідиш, как умрьот русскій майор максімафф..""
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13.09.2024 13:49 Відповісти
нашим Героям - респект, за мужність-професіоналізм..
не здивуюсь, якщо кацапська гівнопропаганда змонтує-наріже сльозливо-протриротичне відео для кацаподебілів-протриротів, як "мальчік в трусіках простА хАтєл чесно сдаться, а фошиздо-нацизди йЄго-бєзаружнага-ангЄла растрЄ-лялі"..
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13.09.2024 13:16 Відповісти
ось шо пофіх, те пофіх.. хоч піонерську дружину хай називають..
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13.09.2024 13:50 Відповісти
Эти придурки воображают себя бойцами красной армии в 1941м.
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13.09.2024 13:18 Відповісти
Да, так и есть. При этом им не поясняют, что на самом деле они косплеят Вермахт.
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13.09.2024 14:39 Відповісти
бойцы красной армии сдавались в плен миллионами в 41 году. без всяких ********** с гранатами, бо никто не хотел подохнуть за Сралина. А нынешним казламордым выродкам сдохнуть за путьку - счастье, бо он денех дал.
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13.09.2024 15:44 Відповісти
******
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13.09.2024 13:20 Відповісти
Ну, наконец-то!

БРАВО!!!!!

Убивать, убивать и еще раз убивать российско-фашистских оккупантов!
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13.09.2024 13:24 Відповісти
При здачі в полон незрозуміло "зачем?"
Підірвав себе Ванька
На новій пріорі з мохнатим хачем
Покатається Манька
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13.09.2024 13:25 Відповісти
русскіє пєрєхітрілі самого Дарвіна

послє того как оні показалі рєзультати своєго єстєствєного отбора - там снова обнаружілі пріпіскі і мьортвиє душі
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13.09.2024 13:26 Відповісти
Ніяких полонених. Кацапи з нього патріота рузького мира зроблять. Буде сьогодні в новинах у сукибеевой.
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13.09.2024 13:30 Відповісти
ач, яке падло...
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13.09.2024 13:37 Відповісти
Довбойоб кацапський корочив з себе героя.
Виродки путінські- дід живе, кайфує, а вони здихають.
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13.09.2024 13:41 Відповісти
Таким дураком может быть только русский
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13.09.2024 13:57 Відповісти
Вони кацапи,московити монголоїди ,росіянські. Але не руські .
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13.09.2024 18:33 Відповісти
Повод делать контролку издалека раненым ванькам не взирая на их стоны о сдаче в плен
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13.09.2024 14:17 Відповісти
В цьому випадку свсобачі пропагандони напишуть : нацисты расстрелялі нашего брйца здающегося в плен. А якби підірвав наших то заголовок був би таким : Наш герой забрал с собой в могилу двух нацистов... І так і так - для свсобак виграшний варіант.
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13.09.2024 14:37 Відповісти
Хороший пример денацификации кацапа.
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13.09.2024 14:41 Відповісти
я бы этого ,,героя,, замочил еще когда он лежал мордой в землю !!! не искушайте себя пленением , они этого не заслужили !!!!(((
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13.09.2024 14:44 Відповісти
Зато наши воины в плену у орков заслужили обмен.
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13.09.2024 20:12 Відповісти
"Ванька - невстанька" уже...
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13.09.2024 14:48 Відповісти
На день пАбЄдАбЄсІя, хЛєБАрЄзКу цього героя, понесуть вже не на пальці, а на шесті самої есенбайової (кацапська самка по стрибкам з шестом), чтАби всЯ стрАнА вІдЄлА свАєгО гІрОя..
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13.09.2024 14:58 Відповісти
Рашадрон-камикадзе?
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13.09.2024 15:04 Відповісти
Навряд чи ідейний ,скоріше обкурений.
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13.09.2024 15:33 Відповісти
На корм крысам и воронам мразину кацапскую.
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13.09.2024 16:08 Відповісти
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13.09.2024 16:53 Відповісти
Real Hero 👍
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13.09.2024 17:28 Відповісти
И зачем на него было патроны тратить?
Сам организовал - сам себя бы и подорвал!
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13.09.2024 17:43 Відповісти
Мог гранату кинуть, ****.
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13.09.2024 19:07 Відповісти
пожалуй...
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14.09.2024 09:34 Відповісти
Цей ролик треба показувати бійцям ЗСУ як навчальний посібник з ліквідації "героїчних"росіяк
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13.09.2024 17:51 Відповісти
Кацапы еще вчера объявили его героем.
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13.09.2024 18:45 Відповісти
Вот, **** КОЗЛОРОГАЯ.
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13.09.2024 19:06 Відповісти
Точно придурок, а так бы жил и жил..
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13.09.2024 19:10 Відповісти
ідіот...
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13.09.2024 19:31 Відповісти
Какой героический *****.....
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13.09.2024 20:22 Відповісти
Придурок
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13.09.2024 20:43 Відповісти
Сдох макака **********. За что сдох, сам никуя не понял.
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13.09.2024 20:51 Відповісти
Щасливої дороги до пекла!
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13.09.2024 20:53 Відповісти
Земля йому бетоном!
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13.09.2024 20:55 Відповісти
это был украинский воин, бараны
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13.09.2024 21:19 Відповісти
Это было два украинских воина, баран один.
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13.09.2024 23:53 Відповісти
Вибух гранати в кінці врятував наших хлопців від ордеру на арешт від "сильноозабоченного" МКС.
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13.09.2024 23:44 Відповісти
Хитрий уїбан .
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14.09.2024 08:37 Відповісти
Ну это тоже по-своему хороший русский. Лишил наших военных ненужных хлопотов - покорми этого урода, чайком напои, звонок маме. Надеюсь наши пацаны поржали с этого матросова на минималках.
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14.09.2024 12:42 Відповісти
 
 